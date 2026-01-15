Rapper Pháo sau MV ‘Sự nghiệp chướng’ gây tranh cãi

Ra mắt năm 2025, Sự nghiệp chướng của rapper Pháo nhanh chóng leo top thịnh hành, trở thành một trong những sản phẩm được bàn tán nhiều nhất của rap Việt. Sức lan tỏa của MV không chỉ đến từ giai điệu hay ca từ mạnh, mà còn bởi hàng loạt suy đoán xoay quanh thông điệp và những "ẩn ý" đời tư mà khán giả gán cho sản phẩm. Chính điều này khiến Sự nghiệp chướng vượt ra khỏi khuôn khổ một bản rap thông thường, trở thành tâm điểm của tranh luận về ranh giới giữa sáng tạo cá nhân và trách nhiệm xã hội của nghệ sĩ trẻ.

Rapper Pháo ở tuổi 23 ẢNH: FBNV

Sau cao trào, những lùm xùm liên quan đến việc sản phẩm bị hạn chế hoặc biến mất khỏi một số nền tảng càng khiến cái tên Pháo được nhắc lại nhiều hơn.

Rapper Pháo lấn sân điện ảnh

Bước sang đầu năm 2026, Pháo xuất hiện với diện mạo mới: nữ tính, gợi cảm và trưởng thành hơn so với hình ảnh cá tính trước đây. Sự thay đổi này giúp cô thu hút sự chú ý, đồng thời cũng kéo theo những câu chuyện đời tư bị "soi" kỹ hơn. Gần đây, Pháo vướng nghi vấn hẹn hò với rapper Richie D. ICY khi mạng xã hội lan truyền nhiều hình ảnh và tương tác thân thiết của cả hai. Trước những đồn đoán, Pháo chọn cách phản hồi tiết chế, không xác nhận hay phủ nhận cụ thể, mà chia sẻ mong muốn khán giả tập trung vào âm nhạc và con người thật, tránh để các suy diễn ảnh hưởng tới người khác.

Rapper Pháo bất ngờ lấn sân đóng phim tết của Trấn Thành ẢNH: FBNV

Thời gian gần đây, cô cho thấy nỗ lực thoát khỏi khuôn mẫu cũ khi thử nghiệm nhiều chất liệu mới trong trình diễn. Việc kết hợp hip hop với xẩm, sử dụng đàn nhị trên sân khấu là tín hiệu cho thấy Pháo muốn làm dày hơn bản sắc âm nhạc, thay vì chỉ dựa vào giai điệu bắt tai.

Một hướng đi khác đáng chú ý là việc Pháo góp mặt trong phim tết 2026 Thỏ ơi, dự án điện ảnh do Trấn Thành công bố với dàn diễn viên trẻ, đa lĩnh vực. Việc xuất hiện trong một bộ phim thương mại lớn đồng nghĩa với việc Pháo sẽ chịu sự đánh giá khắt khe hơn, không chỉ ở hình ảnh mà còn ở khả năng diễn xuất - một thử thách không nhỏ với một rapper lần đầu lấn sân màn ảnh rộng. Theo nhiều nguồn tin, Pháo sẽ đóng nữ chính trong phim của Trấn Thành nhưng đến hiện tại, nữ rapper vẫn chưa xác nhận. Nhà sản xuất cũng chưa chính thức công bố diễn viên chính cho phim này dù những gương mặt tham gia đã được hé lộ.