Vì sao phim nối sóng ‘Bóng ma hạnh phúc’ gây tranh cãi?

Nếu Bóng ma hạnh phúc từng khiến khán giả "nóng máu" vì nhân vật "bé ba" và chuỗi bi kịch đè nặng lên nữ chính Thanh Mai, thì lần này, tâm điểm bức xúc chuyển sang nhân vật Phấn (Thanh Hiền) cũng là tiểu tam trong quan hệ hôn nhân giữa Ngọc Mai (Dương Cẩm Lynh) và điền chủ Bân (Thanh Bình) với những toan tính đầy ích kỷ và lòng tham không đáy.

Nợ đời vay trả tiếp tục 'drama' gây sốc

Lấy bối cảnh miền Tây Nam bộ xưa, Nợ đời vay trả xoay quanh chuyện hôn nhân bị sắp đặt, bi kịch hào môn và vòng xoáy ân oán kéo dài giữa tình yêu, tiền bạc và lòng tham. Bộ phim do NSƯT Hồ Ngọc Xum đạo diễn, phát sóng lúc 20 giờ trên THVL1 từ ngày 11.5, được kỳ vọng tiếp nối hiệu ứng của Bóng ma hạnh phúc trong khung giờ vàng.

Vợ chồng ông Bân - Ngọc Mai trong Nợ đời vay trả ẢNH: THVL1 CUNG CẤP

Tuy nhiên, điều khiến Nợ đời vay trả trở thành chủ đề tranh cãi không chỉ nằm ở mô típ drama quen thuộc mà còn bởi cách đẩy bi kịch lên quá nhanh ngay từ những tập đầu. Trong diễn biến gần đây, nhân vật Ngọc Mai - người vợ chính thất hiền lành, cam chịu liên tiếp bị dồn vào đường cùng, chịu oan khuất từ những vở kịch do "tiểu tam" đạo diễn và những âm mưu phía sau. Đỉnh điểm là việc nhân vật này bất ngờ lâm bệnh nặng do uất ức rồi mất khiến nhiều khán giả sốc, thậm chí đùa rằng "nữ chính chắc phải trùng sinh" mới có thể tiếp tục câu chuyện. Và "tiểu tam" trở thành chính thất, tiếp tục những toan tính để chiếm đoạt hết gia sản của chồng.

Song song đó, nhân vật Phấn trở thành "cái gai" trong mắt người xem. Trên nhiều diễn đàn phim Việt, không ít khán giả bày tỏ sự ức chế trước tham vọng đổi đời, những toan tính và cách cư xử bị cho là quá tàn nhẫn của nhân vật này. Có ý kiến cho rằng Phấn đang đi vào "vết xe" của tuyến phản diện kiểu cũ: sẵn sàng chà đạp người khác để đạt mục đích, khiến người xem vừa bức xúc vừa… không thể bỏ phim. Không ít bình luận còn so sánh cảm giác "nóng máu" khi xem Nợ đời vay trả không khác gì so với với thời điểm khán giả theo dõi nhân vật "bé ba" trong Bóng ma hạnh phúc.

"Tiểu tam" Phấn đang gây bức xúc trong Nợ đời vay trả ẢNH: THVL1 CUNG CẤP

Thực tế, tranh cãi quanh Nợ đời vay trả phản ánh một công thức khá quen thuộc của dòng phim truyền hình: càng nhiều bi kịch, càng dễ kéo cảm xúc khán giả. Những nhân vật phản diện như Phấn thường được xây dựng đủ "đáng ghét" để tạo hiệu ứng bàn luận, trong khi nữ chính lại chịu quá nhiều bất công nhằm kích thích sự đồng cảm. Công thức này từng giúp nhiều phim miền Tây xưa tạo hiệu ứng lớn, nhưng đồng thời cũng đặt ra câu hỏi: liệu việc liên tục đẩy nhân vật vào tận cùng đau khổ có đang khiến khán giả mệt mỏi?

Ở những diễn biến tiếp theo của Nợ đời vay trả là câu chuyện của thế hệ sau, là Vĩnh Trường, Vĩnh Tiến… những đứa con của Mai – Bân – Phấn. Họ là anh em cùng cha khác mẹ và chắc chắn sẽ bị xoáy vào hận thù của đời trước, để tiếp tục tạo ra những bi kịch, ân oán...