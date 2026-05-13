Phim ‘Bóng ma hạnh phúc’ sẽ có phần 2?

Phim Bóng ma hạnh phúc trở thành một hiện tượng truyền hình hiếm hoi khiến khán giả tranh cãi từ những tập đầu đến tận khi khép lại. Và có lẽ vì dư âm ấy vẫn còn nên chỉ một lời úp mở của diễn viên Lê Phương về khả năng phim sẽ có phần 2 khiến khán giả hào hứng.

Nhiều khán giả cho rằng cái kết của Bóng ma hạnh phúc chưa đủ "đã" ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trước đó, khi Bóng ma hạnh phúc phát sóng tập cuối, không ít khán giả cho rằng phim vẫn còn nhiều nút thắt chưa được giải quyết trọn vẹn, đặc biệt là mối quan hệ đầy tổn thương giữa Mai, Dũng, Trang và cái kết có phần chưa hợp lý với nữ chính. Sau một hành trình kéo dài với hàng loạt biến cố ngoại tình, phản bội, thao túng tâm lý và những cuộc giằng co cảm xúc nghẹt thở, phim chọn cách khép lại khá nhẹ nhàng, thậm chí có phần "lửng".

Chính điều đó khiến nhiều người xem cảm thấy hụt hẫng. Nhân vật Hoàng Dũng do Lương Thế Thành thủ vai bị cho là chưa trả giá tương xứng cho những sai lầm đã gây ra với gia đình. Trong khi đó, nhân vật Trang của Ngân Hòa dù nhận cái kết bi kịch nhưng vẫn để lại cảm giác chưa đủ sức nặng sau chuỗi hành động gây phẫn nộ xuyên suốt bộ phim.

Không ít khán giả từng chờ đợi một màn đối đầu quyết liệt hơn, hoặc ít nhất là một cái kết đủ "đã" cho hành trình chịu đựng của Thanh Mai. Nhưng thay vì đẩy drama lên cực điểm ở chặng cuối, phim lại chọn hướng đi thiên về chữa lành và buông bỏ.



Nhận vật "gây bão" trong Bóng ma hạnh phúc nhưng nhận cái kết "nhẹ" khiến khán giả không hài lòng ẢNH: THVL CUNG CẤP

Sự dang dở ấy vô tình lại mở ra lý do để khán giả mong đợi phần tiếp theo. Người xem muốn biết Thanh Mai sẽ thực sự sống thế nào sau đổ vỡ, liệu cô có tìm được hạnh phúc mới hay tiếp tục đối diện với những "bóng ma" tâm lý của cuộc hôn nhân cũ.

Cũng có nhiều ý kiến cho rằng nếu làm phần 2, bộ phim cần đào sâu hơn vào hành trình tái thiết cuộc đời của người phụ nữ sau phản bội, thay vì chỉ xoay quanh những cú sốc tình cảm như phần đầu.

Tuy nhiên, theo thông tin từ đại diện THVL1 xác nhận với Thanh Niên, phim Bóng ma hạnh phúc hiện chưa có kế hoạch sản xuất phần 2.

Nhưng trên tất cả, việc khán giả còn tha thiết với một phần phim mới cho thấy Bóng ma hạnh phúc đã chạm đúng tâm lý người xem. Bộ phim không có nội dung mới lạ, càng không phải một tác phẩm cầu kỳ về cấu trúc kịch bản. Điều giữ chân khán giả nằm ở cảm giác quá gần với đời sống. Từ cảnh người vợ hy sinh sự nghiệp để vun vén gia đình, người chồng dần thay đổi khi có tiền bạc và địa vị, đến sự xuất hiện của "tiểu tam" trẻ trung, tham vọng… tất cả đều là những mô típ quen thuộc nhưng đánh trúng nỗi bất an rất thật trong đời sống hôn nhân hiện đại.

Thành công của phim còn đến từ việc dàn diễn viên tạo được cảm xúc mạnh. Lê Phương tiếp tục cho thấy thế mạnh ở những vai phụ nữ chịu nhiều tổn thương. Cách cô tiết chế cảm xúc, không bi lụy quá mức nhưng đủ đau khiến nhân vật Thanh Mai nhận được sự đồng cảm lớn. Trong khi đó, Ngân Hòa lại tạo ra một vai "tiểu tam" gây tranh cãi đúng nghĩa khi khiến khán giả "đứng ngồi không yên" trước sự nhẫn tâm và trơ trẽn của nhân vật này.