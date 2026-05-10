Vì sao kết phim ‘Bóng ma hạnh phúc’ gây tranh cãi?

Giữa lúc phim truyền hình Việt liên tục chạy đua bằng những cú "twist" kịch tính, Bóng ma hạnh phúc khép lại theo cách khá khác biệt: không phải màn trả thù dữ dội, cũng không phải cú lật mặt gây sốc, mà là một cái kết thiên về sự thức tỉnh và buông bỏ. Thế nhưng chính lựa chọn đó lại tạo nên làn sóng tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội sau khi tập cuối lên sóng tối qua 9.5.

Cái kết nhân văn của Bóng ma hạnh phúc gây tranh cãi ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Suốt gần 50 tập phát sóng, Bóng ma hạnh phúc trở thành một trong những phim truyền hình gây bàn luận mạnh nhất màn ảnh nhỏ Việt đầu năm 2026. Bộ phim xoay quanh cuộc hôn nhân của Thanh Mai và Hoàng Dũng bị phá vỡ bởi sự xuất hiện của Như Trang - cô gái mang vẻ ngoài đáng thương nhưng đầy tham vọng và mưu mô. Những tập cuối liên tục đẩy drama lên cao với loạt tình tiết ngoại tình, giả mang thai, tranh giành tài sản, dàn cảnh vu oan cho "chính thất", thậm chí cả âm mưu giết người.

Cái kết phim Bóng ma hạnh phúc 'nhẹ tay' gây bức xúc

Ở chặng cuối, khi Mai phát hiện Trang giả mang thai để chiếm đoạt tài sản, Hoàng Dũng mới bừng tỉnh và bắt đầu đòi lại nhà cửa, xe cộ từ người tình. Tuy nhiên, cú quay xe này không khiến khán giả hả hê hoàn toàn bởi nhân vật Dũng trước đó đã gây quá nhiều ức chế vì sự nhu nhược và mù quáng. Nhiều ý kiến cho rằng nhân vật này "trả giá quá nhẹ" so với những tổn thương anh gây ra cho vợ con.

Đỉnh điểm bi kịch xảy ra khi Như Trang mất kiểm soát, đánh ngất Dũng rồi nhốt anh trong xe, phóng hỏa với ý định "đồng quy vu tận". Cha cô cũng tử nạn sau một cuộc giằng co vì nợ nần. Đây được xem là chuỗi diễn biến nặng tính "melodrama" nhất của phim, đẩy mọi mâu thuẫn lên cực điểm trước khi bước vào hồi kết.

Nhân vật phản diện của Bóng ma hạnh phúc trả giá quá "nhẹ tay" gây bức xúc ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Tuy nhiên, điều khiến khán giả tranh cãi nhất lại nằm ở cách bộ phim xử lý hậu quả sau tất cả bi kịch ấy. Thanh Mai, người phụ nữ bị phản bội, bị tiểu tam hành hạ suốt 48 tập phim với đủ chiêu trò trơ trẽn cùng vẫn vào bệnh viện chăm sóc, nấu cháo cho Như Trang, lo hậu sự cho cha cô và chọn tha thứ thay vì căm hận. Chi tiết này lập tức tạo nên hai luồng ý kiến trái chiều.

Một bộ phận người xem cho rằng đây là cái kết nhân văn, đúng với tính cách của Mai - người phụ nữ sống bằng lòng bao dung và tự trọng. Nhưng số khác lại phản ứng gay gắt vì cho rằng phim đang tiếp tục tô đậm hình mẫu người phụ nữ cam chịu đến mức phi thực tế.

"Không ít bình luận xuất hiện với tâm lý 'ức thay nữ chính'. Nhiều khán giả cho rằng Mai quá hiền, quá dễ tha thứ, trong khi Như Trang chỉ chịu mức án được xem là chưa đủ nặng. Một số người còn tiếc nuối vì phim không chọn hướng để Mai hoàn toàn đoạn tuyệt với quá khứ mà vẫn giữ sự dây dưa cảm xúc với Dũng trong cảnh cuối.

Nữ chính chăm sóc tiểu tam trong tập cuối của Bóng ma hạnh phúc gây bức xúc ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Nhiều ý kiến chia sẻ: "Ngoài đời không có ai nhẫn nhịn, phản ứng kiểu yếu ớt như Mai rồi chọn tha thứ một cách vô lý"; "Tôi khẩu nghiệp suốt gần 50 tập phim vì tiểu tam và ông Dũng nhưng cuối cùng hai người này bị trả giá quá nhẹ, còn chị Mai thì không làm khán giả đã khi chọn tha thứ"; "Con tiểu tam Như Trang bị 2 năm tù là một cái kết không hợp lý, phóng hỏa giết người là tội không nhẹ như vậy"; "Trang làm tiểu tam nhưng tiểu tam này có cái tâm quá độc ác và thủ đoạn thì không nên được tha thứ"...

Dẫu gây tranh cãi, chính cái kết ấy lại phản ánh đúng tinh thần mà ê kíp theo đuổi: không cổ vũ trả thù mà nhấn mạnh sự tỉnh thức sau đổ vỡ. Ở cảnh cuối cùng, Mai và Dũng gặp lại nhau như hai người cũ, cùng ôn lại ký ức xưa. Không còn oán trách, Mai khẳng định cuộc hôn nhân 20 năm chưa từng vô nghĩa vì giúp cô trưởng thành và có những đứa con tuyệt vời. Cô bước tiếp về phía tương lai, còn Dũng ở lại với sự cô độc và day dứt muộn màng.

Chính sự lựa chọn không "đao to búa lớn" ở đoạn kết khiến Bóng ma hạnh phúc tạo nên dư âm đặc biệt. Bộ phim bị chê vì nhiều tình tiết cường điệu, kéo drama quá tay, thậm chí gây mệt mỏi cho người xem ở chặng cuối. Nhưng cũng khó phủ nhận rằng tác phẩm đã đánh trúng tâm lý khán giả đại chúng bằng những xung đột gia đình gần gũi, những cơn giận dữ rất đời và đặc biệt là vai phản diện gây ức chế.