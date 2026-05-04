Đạo diễn Trần Ka My thực hiện phim điện ảnh đề tài tình báo Mật mã Đông Dương

Điểm nổi bật của phim nằm ở chất liệu nội dung khi khai thác đề tài tình báo, lấy cảm hứng từ những hồ sơ chuyên án có thật của lực lượng an ninh Việt Nam. Đây là hướng đi giàu tiềm năng khi kết hợp yếu tố lịch sử chính luận với cấu trúc kịch tính của thể loại gián điệp, hứa hẹn mang lại trải nghiệm mới mẻ cho khán giả trên màn ảnh rộng.

Theo chia sẻ của đạo diễn Trần Ka My với Thanh Niên, Mật mã Đông Dương là phim điện ảnh lấy cảm hứng từ nhiều hồ sơ, chuyên án tình báo đã được giải mật của lực lượng tình báo Công an Việt Nam: "Ý tưởng làm một phim điện ảnh về đề tài tình báo này xuất phát khi tôi được tiếp cận những hồ sơ giải mật của chuyên án P1 và những hồ sơ mở rộng hoặc tương tự khác. Mục tiêu của phim điện ảnh Mật mã Đông Dương là tăng độ hấp dẫn với quy mô dàn dựng tái hiện không gian tốt hơn để khán giả cảm thụ trọn vẹn hơn câu chuyện của nhân vật với giai đoạn lịch sử trong lĩnh vực tình báo. Theo kế hoạch của nhà sản xuất là Điện ảnh Công an nhân dân, hãng phim ThreeC Studio và nhà phát hành Galaxy Studio, Mật mã Đông Dương dự kiến sẽ ra rạp vào dịp 30.4 năm 2027". Bộ phim đang trong quá trình triển khai nên thông tin về dàn diễn viên, ê kíp thực hiện chưa được tiết lộ nhiều.

Sau thành công của Tử chiến trên không, Mật mã Đông Dương không chỉ nối dài chiến lược làm phim quy mô của Điện ảnh Công an nhân dân mà còn đặt ra kỳ vọng trở thành cú hích tiếp theo cho dòng phim tình báo Việt - một thể loại giàu chất liệu nhưng lâu nay chưa được khai thác tương xứng trên màn ảnh rộng.