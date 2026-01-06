Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa

Điện ảnh Công an Nhân dân khởi động phim điện ảnh 'Giờ sám hối'

Thu Thủy
Thu Thủy
06/01/2026 08:00 GMT+7

Điện ảnh Công an Nhân dân chính thức khởi động dự án phim điện ảnh 'Giờ sám hối', với kế hoạch sản xuất và ra mắt trong năm 2026.

Dự án vừa tổ chức tuyển chọn diễn viên (casting) tại Hà Nội, thu hút sự tham gia của đông đảo diễn viên chuyên nghiệp lẫn các gương mặt trẻ đam mê điện ảnh.

Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của trung tá - biên kịch Vũ Liêm. Tác phẩm từng đoạt giải tại Trại sáng tác văn học về đề tài "Hình tượng người chiến sĩ Cảnh sát nhân dân" do Bộ Công an tổ chức năm 2022. Đây cũng là cuốn sách in riêng đầu tiên của tác giả, sau nhiều năm ông tham gia viết kịch bản phim và truyện ngắn.

Điện ảnh Công an Nhân dân khởi động phim điện ảnh 'Giờ sám hối'- Ảnh 1.

Buổi tuyển chọn diễn viên cho phim Giờ sám hối

ẢNH: NSX

Theo chia sẻ của trung tá Vũ Liêm, Phó giám đốc Điện ảnh Công an Nhân dân, kịch bản Giờ sám hối nổi bật với cấu trúc trinh thám - tâm lý nhiều lớp, trong đó quá trình phá án luôn song hành cùng hành trình đối diện nội tâm của nhân vật chính. Câu chuyện xoay quanh điều tra viên Duy, người từ vị thế truy đuổi tội phạm dần bị cuốn vào trung tâm của vòng nghi vấn, khi hàng loạt vụ việc - từ bạo hành gia đình, cái chết bí ẩn của ca sĩ nổi tiếng Hoàng Lan cho tới những vụ tự tử kỳ lạ, đều có mối liên hệ trực tiếp với anh. 

Điểm đáng chú ý của kịch bản nằm ở cách kết nối các vụ án hình sự với những vấn đề nhạy cảm của xã hội đương đại như thế giới showbiz, các tổ chức tôn giáo trá hình và những liệu pháp tâm lý dị giáo, tạo nên màu sắc u ám, căng thẳng và giàu ám ảnh. Song song yếu tố phá án là chiều sâu tâm lý nhân vật, khi Duy phải đối mặt với ảo giác, biểu hiện đa nhân cách và những ký ức tuổi thơ bị chôn giấu. Giờ sám hối vì thế không chỉ là câu chuyện truy tìm sự thật, mà còn là hành trình thử thách bản lĩnh, niềm tin và lý tưởng của người chiến sĩ công an trước ranh giới mong manh giữa công lý và sự sụp đổ tinh thần.

Bộ phim được thực hiện nằm trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát hình sự (18.4.1946 - 18.4.2026).

Tin liên quan

Kể chuyện Việt Nam bằng ngôn ngữ điện ảnh quốc tế

Kể chuyện Việt Nam bằng ngôn ngữ điện ảnh quốc tế

Hội nhập quốc tế là một trong những vấn đề được bàn luận sâu sát tại hội thảo "Phát triển công nghiệp điện ảnh trong kỷ nguyên mới". Theo các chuyên gia, điện ảnh Việt càng muốn vươn xa ra thế giới, càng phải giữ vững bản sắc riêng.

Điện ảnh Việt trước khát vọng phát triển bền vững

'Quốc bảo điện ảnh' Hàn Quốc Ahn Sung Ki qua đời ở tuổi 74

Khám phá thêm chủ đề

điện ảnh Công an nhân dân Giờ sám hối phim điện ảnh Bộ Công an
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận