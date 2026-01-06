Điện ảnh Công an Nhân dân khởi động phim điện ảnh 'Giờ sám hối'

Dự án vừa tổ chức tuyển chọn diễn viên (casting) tại Hà Nội, thu hút sự tham gia của đông đảo diễn viên chuyên nghiệp lẫn các gương mặt trẻ đam mê điện ảnh.

Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của trung tá - biên kịch Vũ Liêm. Tác phẩm từng đoạt giải tại Trại sáng tác văn học về đề tài "Hình tượng người chiến sĩ Cảnh sát nhân dân" do Bộ Công an tổ chức năm 2022. Đây cũng là cuốn sách in riêng đầu tiên của tác giả, sau nhiều năm ông tham gia viết kịch bản phim và truyện ngắn.

Buổi tuyển chọn diễn viên cho phim Giờ sám hối ẢNH: NSX

Theo chia sẻ của trung tá Vũ Liêm, Phó giám đốc Điện ảnh Công an Nhân dân, kịch bản Giờ sám hối nổi bật với cấu trúc trinh thám - tâm lý nhiều lớp, trong đó quá trình phá án luôn song hành cùng hành trình đối diện nội tâm của nhân vật chính. Câu chuyện xoay quanh điều tra viên Duy, người từ vị thế truy đuổi tội phạm dần bị cuốn vào trung tâm của vòng nghi vấn, khi hàng loạt vụ việc - từ bạo hành gia đình, cái chết bí ẩn của ca sĩ nổi tiếng Hoàng Lan cho tới những vụ tự tử kỳ lạ, đều có mối liên hệ trực tiếp với anh.

Điểm đáng chú ý của kịch bản nằm ở cách kết nối các vụ án hình sự với những vấn đề nhạy cảm của xã hội đương đại như thế giới showbiz, các tổ chức tôn giáo trá hình và những liệu pháp tâm lý dị giáo, tạo nên màu sắc u ám, căng thẳng và giàu ám ảnh. Song song yếu tố phá án là chiều sâu tâm lý nhân vật, khi Duy phải đối mặt với ảo giác, biểu hiện đa nhân cách và những ký ức tuổi thơ bị chôn giấu. Giờ sám hối vì thế không chỉ là câu chuyện truy tìm sự thật, mà còn là hành trình thử thách bản lĩnh, niềm tin và lý tưởng của người chiến sĩ công an trước ranh giới mong manh giữa công lý và sự sụp đổ tinh thần.

Bộ phim được thực hiện nằm trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát hình sự (18.4.1946 - 18.4.2026).