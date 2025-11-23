Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa

Kể chuyện Việt Nam bằng ngôn ngữ điện ảnh quốc tế

Thanh Chi
Thanh Chi
23/11/2025 05:45 GMT+7

Hội nhập quốc tế là một trong những vấn đề được bàn luận sâu sát tại hội thảo "Phát triển công nghiệp điện ảnh trong kỷ nguyên mới". Theo các chuyên gia, điện ảnh Việt càng muốn vươn xa ra thế giới, càng phải giữ vững bản sắc riêng.

Hội thảo thuộc khuôn khổ LHP Việt Nam lần thứ 24 diễn ra tại TP.HCM. Sự kiện có sự tham gia của ông Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL; ông Đặng Trần Cường, Cục trưởng Cục Điện ảnh; bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó giám đốc Sở VH-TT TP.HCM…

Kể chuyện Việt Nam bằng ngôn ngữ điện ảnh quốc tế- Ảnh 1.

Từ trái sang: bà Đinh Thị Thanh Hương, PGS-TS Bùi Hoài Sơn, TS Trần Thị Phương Lan và đạo diễn Victor Vũ trao đổi về vấn đề phát triển công nghiệp điện ảnh trong kỷ nguyên mới

ẢNH: BTC

Thành công rực rỡ trong năm 2025

Dưới sự dẫn dắt của bà Đinh Thị Thanh Hương, Phó chủ tịch HĐQT Galaxy Group, các diễn giả gồm TS Trần Thị Phương Lan, Vụ trưởng Vụ Văn hóa - Văn nghệ, Ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư; PGS-TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội Quốc hội; đạo diễn Victor Vũ, đã tập trung thảo luận những vấn đề thực tiễn của ngành, hướng đến tương lai tốt đẹp của điện ảnh Việt.

Mở đầu hội thảo, bà Đinh Thị Thanh Hương bày tỏ niềm phấn khởi, tự hào khi điện ảnh Việt Nam hiện tại không chỉ hồi phục sau đại dịch Covid-19 mà còn tăng trưởng hơn 20% so với năm 2019. "Chúng tôi chưa bao giờ tự hào về phim Việt Nam đến vậy. Năm 2024, phim nội địa Việt đạt 42% thị phần, còn năm 2025 tạm tính cho đến nay đã đạt 62% thị phần", bà cho biết.

TS Trần Thị Phương Lan cho rằng thành công này cộng hưởng từ rất nhiều yếu tố. "Những bộ phim của Việt Nam đã được khán giả (nhất là khán giả trẻ) rất ủng hộ, không chỉ ở những đề tài giải trí mà còn những đề tài nghiêm túc như chiến tranh, lịch sử, cách mạng. Chúng ta phải giải mã được hiện tượng này. Đương nhiên chất lượng của bộ phim là điều vô cùng quan trọng nhưng đó còn là câu chuyện của thời đại, thời cuộc, tinh thần dân tộc, ý thức dân tộc, sự tuyên truyền, vào cuộc của nhiều cơ quan", bà phân tích.

Theo PGS-TS Bùi Hoài Sơn, khi phát triển công nghiệp điện ảnh, điều quan trọng nhất là tạo ra một hệ sinh thái điện ảnh thực sự đa dạng, phong phú, phù hợp. Điện ảnh không chỉ là những bộ phim, điện ảnh còn rất nhiều yếu tố: tác giả, đạo diễn, diễn viên, nhà sản xuất, hệ thống rạp, trường quay… Để hệ sinh thái này hoạt động hiệu quả cần có một hành lang pháp lý trực tiếp, và luật Điện ảnh thôi là chưa đủ. "Một hệ sinh thái điện ảnh phù hợp và điều đó phải dựa trên các luật khác nhau, từ đất đai, thuế, hợp tác công - tư, quản lý - sử dụng tài sản công…", ông nhấn mạnh.

Ông Bùi Hoài Sơn đánh giá thương hiệu điện ảnh rất quan trọng với công nghiệp văn hóa. Thương hiệu đó có thể là một đạo diễn, một bộ phim, một liên hoan phim. "Quốc hội đã cố gắng tìm ra giải pháp để phát triển thương hiệu cho điện ảnh Việt Nam, phát triển công nghiệp điện ảnh của chúng ta xứng tầm với giai đoạn phát triển mới vì chúng ta biết điện ảnh có tầm quan trọng rất lớn, có ý nghĩa rất thiết thực đối với văn hóa và sự phát triển đất nước. Một bộ phim truyền cảm hứng có tác dụng lan tỏa, không chỉ giúp cho nền điện ảnh của quốc gia tỏa sáng mà còn hướng sự quan tâm của toàn thế giới đối với nền điện ảnh đó, một liên hoan cũng tương tự như vậy", ông phân tích.

Kể chuyện Việt Nam bằng ngôn ngữ điện ảnh quốc tế- Ảnh 2.

Phim Thám tử Kiên - kỳ án không đầu của đạo diễn Victor Vũ đạt doanh thu 249 tỉ đồng, góp phần vào thành công của điện ảnh Việt năm 2025

ẢNH: ĐPCC

Muốn vươn xa phải bám vào gốc rễ

Khía cạnh hội nhập và phát triển điện ảnh bền vững cũng là đề tài được thảo luận sôi nổi tại hội thảo.

Với vai trò đạo diễn, biên kịch, nhà sản xuất với 20 năm kinh nghiệm, Victor Vũ chia sẻ một nghệ sĩ sáng tạo nếu muốn giữ vững phong độ, hơn nữa là góp sức trong việc phát triển ngành công nghiệp điện ảnh Việt Nam thì chắc chắn phải luôn học hỏi và làm mới mình, bởi thị hiếu khán giả và công nghệ thay đổi rất nhanh.

Đạo diễn cũng cho rằng không phải bộ phim nào cũng phù hợp với cả thị trường nội địa lẫn quốc tế. "Nhưng nếu đã quyết định làm ra một bộ phim chinh phục được cả khán giả nội địa lẫn quốc tế thì tôi nghĩ đầu tiên phải là câu chuyện Việt Nam. Tôi nghĩ càng muốn đi xa thì càng phải bám vào cái riêng của mình, gốc rễ của mình, đó là giá trị độc đáo của bộ phim. Và trong bộ phim, bên cạnh câu chuyện rất Việt Nam, chúng ta phải khai thác những chủ đề có giá trị toàn cầu, những chủ đề có thể vượt qua mọi ranh giới như thân phận con người, tình mẫu tử, tình yêu… Khi những nội dung này được kể bằng ngôn ngữ điện ảnh quốc tế thì khán giả khắp nơi mới thực sự cảm được câu chuyện của mình", Victor Vũ chia sẻ.

Tin liên quan

TP.HCM chính thức đón nhận danh hiệu 'Thành phố điện ảnh' từ UNESCO

TP.HCM chính thức đón nhận danh hiệu 'Thành phố điện ảnh' từ UNESCO

Tối 21.11, TP.HCM chính thức đón nhận bằng công nhận danh hiệu UNESCO: TP.HCM - Thành phố sáng tạo toàn cầu về điện ảnh. Đây kỳ vọng trở thành chất xúc tác cho sự sôi động văn hóa, giao lưu quốc tế và phát triển lâu dài.

Khám phá thêm chủ đề

điện ảnh Điện ảnh Việt Đạo diễn Victor Vũ công nghiệp điện ảnh LHP Việt Nam
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận