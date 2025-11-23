Kể chuyện Việt Nam bằng ngôn ngữ điện ảnh quốc tế

Hội thảo thuộc khuôn khổ LHP Việt Nam lần thứ 24 diễn ra tại TP.HCM. Sự kiện có sự tham gia của ông Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL; ông Đặng Trần Cường, Cục trưởng Cục Điện ảnh; bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó giám đốc Sở VH-TT TP.HCM…

Từ trái sang: bà Đinh Thị Thanh Hương, PGS-TS Bùi Hoài Sơn, TS Trần Thị Phương Lan và đạo diễn Victor Vũ trao đổi về vấn đề phát triển công nghiệp điện ảnh trong kỷ nguyên mới ẢNH: BTC

Thành công rực rỡ trong năm 2025

Dưới sự dẫn dắt của bà Đinh Thị Thanh Hương, Phó chủ tịch HĐQT Galaxy Group, các diễn giả gồm TS Trần Thị Phương Lan, Vụ trưởng Vụ Văn hóa - Văn nghệ, Ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư; PGS-TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội Quốc hội; đạo diễn Victor Vũ, đã tập trung thảo luận những vấn đề thực tiễn của ngành, hướng đến tương lai tốt đẹp của điện ảnh Việt.

Mở đầu hội thảo, bà Đinh Thị Thanh Hương bày tỏ niềm phấn khởi, tự hào khi điện ảnh Việt Nam hiện tại không chỉ hồi phục sau đại dịch Covid-19 mà còn tăng trưởng hơn 20% so với năm 2019. "Chúng tôi chưa bao giờ tự hào về phim Việt Nam đến vậy. Năm 2024, phim nội địa Việt đạt 42% thị phần, còn năm 2025 tạm tính cho đến nay đã đạt 62% thị phần", bà cho biết.

TS Trần Thị Phương Lan cho rằng thành công này cộng hưởng từ rất nhiều yếu tố. "Những bộ phim của Việt Nam đã được khán giả (nhất là khán giả trẻ) rất ủng hộ, không chỉ ở những đề tài giải trí mà còn những đề tài nghiêm túc như chiến tranh, lịch sử, cách mạng. Chúng ta phải giải mã được hiện tượng này. Đương nhiên chất lượng của bộ phim là điều vô cùng quan trọng nhưng đó còn là câu chuyện của thời đại, thời cuộc, tinh thần dân tộc, ý thức dân tộc, sự tuyên truyền, vào cuộc của nhiều cơ quan", bà phân tích.

Theo PGS-TS Bùi Hoài Sơn, khi phát triển công nghiệp điện ảnh, điều quan trọng nhất là tạo ra một hệ sinh thái điện ảnh thực sự đa dạng, phong phú, phù hợp. Điện ảnh không chỉ là những bộ phim, điện ảnh còn rất nhiều yếu tố: tác giả, đạo diễn, diễn viên, nhà sản xuất, hệ thống rạp, trường quay… Để hệ sinh thái này hoạt động hiệu quả cần có một hành lang pháp lý trực tiếp, và luật Điện ảnh thôi là chưa đủ. "Một hệ sinh thái điện ảnh phù hợp và điều đó phải dựa trên các luật khác nhau, từ đất đai, thuế, hợp tác công - tư, quản lý - sử dụng tài sản công…", ông nhấn mạnh.

Ông Bùi Hoài Sơn đánh giá thương hiệu điện ảnh rất quan trọng với công nghiệp văn hóa. Thương hiệu đó có thể là một đạo diễn, một bộ phim, một liên hoan phim. "Quốc hội đã cố gắng tìm ra giải pháp để phát triển thương hiệu cho điện ảnh Việt Nam, phát triển công nghiệp điện ảnh của chúng ta xứng tầm với giai đoạn phát triển mới vì chúng ta biết điện ảnh có tầm quan trọng rất lớn, có ý nghĩa rất thiết thực đối với văn hóa và sự phát triển đất nước. Một bộ phim truyền cảm hứng có tác dụng lan tỏa, không chỉ giúp cho nền điện ảnh của quốc gia tỏa sáng mà còn hướng sự quan tâm của toàn thế giới đối với nền điện ảnh đó, một liên hoan cũng tương tự như vậy", ông phân tích.

Phim Thám tử Kiên - kỳ án không đầu của đạo diễn Victor Vũ đạt doanh thu 249 tỉ đồng, góp phần vào thành công của điện ảnh Việt năm 2025 ẢNH: ĐPCC

Muốn vươn xa phải bám vào gốc rễ

Khía cạnh hội nhập và phát triển điện ảnh bền vững cũng là đề tài được thảo luận sôi nổi tại hội thảo.

Với vai trò đạo diễn, biên kịch, nhà sản xuất với 20 năm kinh nghiệm, Victor Vũ chia sẻ một nghệ sĩ sáng tạo nếu muốn giữ vững phong độ, hơn nữa là góp sức trong việc phát triển ngành công nghiệp điện ảnh Việt Nam thì chắc chắn phải luôn học hỏi và làm mới mình, bởi thị hiếu khán giả và công nghệ thay đổi rất nhanh.

Đạo diễn cũng cho rằng không phải bộ phim nào cũng phù hợp với cả thị trường nội địa lẫn quốc tế. "Nhưng nếu đã quyết định làm ra một bộ phim chinh phục được cả khán giả nội địa lẫn quốc tế thì tôi nghĩ đầu tiên phải là câu chuyện Việt Nam. Tôi nghĩ càng muốn đi xa thì càng phải bám vào cái riêng của mình, gốc rễ của mình, đó là giá trị độc đáo của bộ phim. Và trong bộ phim, bên cạnh câu chuyện rất Việt Nam, chúng ta phải khai thác những chủ đề có giá trị toàn cầu, những chủ đề có thể vượt qua mọi ranh giới như thân phận con người, tình mẫu tử, tình yêu… Khi những nội dung này được kể bằng ngôn ngữ điện ảnh quốc tế thì khán giả khắp nơi mới thực sự cảm được câu chuyện của mình", Victor Vũ chia sẻ.