TP.HCM chính thức đón nhận danh hiệu 'Thành phố điện ảnh' từ UNESCO

Phó thủ tướng Mai Văn Chính, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Tạ Quang Đông và Giám đốc Sở VH-TT TP.HCM Trần Thế Thuận (từ phải sang) dự lễ khai mạc LHP Việt Nam lần thứ 24 vào tối 21.11 ẢNH: BTC

Lễ khai mạc LHP Việt Nam lần thứ 24 và lễ đón nhận bằng công nhận danh hiệu UNESCO: TP.HCM - Thành phố sáng tạo toàn cầu về điện ảnh diễn ra tối 21.11 tại khuôn viên Hội trường Thống Nhất (TP.HCM). Sự kiện có sự tham dự của Phó thủ tướng Mai Văn Chính, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL, Trưởng ban chỉ đạo LHP Việt Nam lần thứ 24 Tạ Quang Đông, lãnh đạo các ban, bộ, ngành trung ương, địa phương và TP.HCM…

Phát biểu tại lễ đón nhận bằng công nhận danh hiệu Thành phố sáng tạo toàn cầu về điện ảnh từ UNESCO, Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Được nhận định danh hiệu cao quý này không phải đích đến mà là sự khởi động đặt lên vai thành phố những trọng trách lớn hơn, cao cả hơn.

Theo Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Được: "Chúng tôi nhận thức sâu sắc rằng, việc gia nhập Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO đồng nghĩa với việc thành phố phải chung tay cùng các thành viên toàn cầu thúc đẩy sự phát triển bền vững, dựa trên văn hóa và sự sáng tạo. LHP Việt Nam lần thứ 24 là cơ hội tuyệt vời để TP.HCM thể hiện cam kết mạnh mẽ đó. Thông qua các hoạt động của liên hoan phim, chúng tôi mong muốn khẳng định vị thế là trung tâm điện ảnh của cả nước và là một thành viên tích cực đầy trách nhiệm trong Mạng lưới thành phố sáng tạo toàn cầu".

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Đươc, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Thị Diệu Thúy và Trưởng đại diện Văn phòng UNESCO tại Việt Nam - Jonathan Baker (từ trái sang) ẢNH: BTC

Chủ tịch UBND TP.HCM cho rằng, để thực hiện cam kết nêu trên, thành phố sẽ tập trung triển khai các sáng kiến như: kiến tạo điện ảnh trong học đường; dự án thể hiện cam kết một xã hội công bằng, nơi mọi người dân đều có cơ hội tiếp cận và thụ hưởng nghệ thuật; hình thành không gian sáng tạo nhằm tạo môi trường kết nối, tổ chức các hoạt động tôn vinh nghệ thuật điện ảnh; tổ chức các mạng lưới diễn đàn điện ảnh châu Á…

"Những sáng kiến này không chỉ là lời hứa mà là hành động cụ thể của TP.HCM, khẳng định sự nỗ lực không ngừng phát triển ngành điện ảnh nước nhà của TP.HCM. Tôi tin rằng với sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị và sự hưởng ứng của cộng đồng, thành phố chúng ta sẽ thành công trong việc xây dựng một nền điện ảnh không chỉ giàu về tính nghệ thuật mà còn đậm đà tính nhân văn", ông Nguyễn Văn Được nhấn mạnh.

Chất xúc tác cho sự sôi động văn hóa, giao lưu quốc tế

Ông Tạ Quang Đông phát biểu tại lễ khai mạc ẢNH: VŨ

Phát biểu tại khai mạc, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Tạ Quang Đông nhìn nhận việc UNESCO chính thức công nhận TP.HCM là thành phố sáng tạo toàn cầu về điện ảnh (một danh hiệu thuộc Mạng lưới các thành phố Sáng tạo của UNESCO) không chỉ là niềm tự hào của TP.HCM, mà còn là niềm tự hào chung của Việt Nam.

Ông đánh giá: "Danh hiệu này ghi nhận những nỗ lực không ngừng của TP.HCM trong phát triển công nghiệp văn hóa, thúc đẩy sáng tạo nghệ thuật, đầu tư cho hạ tầng và môi trường sản xuất phim, đồng thời khẳng định tiềm năng lớn của thành phố trong việc trở thành trung tâm điện ảnh của khu vực. Đây cũng là động lực mạnh mẽ để thành phố đẩy mạnh hợp tác quốc tế, thu hút các dự án điện ảnh, và nuôi dưỡng những thế hệ nhà làm phim trẻ đầy nhiệt huyết".

Ông Nguyễn Văn Được - Chủ tịch UBND TP.HCM, đại diện TP.HCM nhận danh hiệu Thành phố sáng tạo điện ảnh của UNESCO ẢNH: BTC

Trong khi đó, ông Jonathan Baker - Trưởng đại diện Văn phòng UNESCO tại Việt Nam, chia sẻ ông rất vinh dự khi được thay mặt UNESCO công bố TP.HCM chính thức được ghi danh là thành viên của Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO trong lĩnh vực điện ảnh. Ông cho biết danh hiệu này không chỉ là kết quả của một hồ sơ xuất sắc, mà còn là minh chứng cho sự cam kết mạnh mẽ của thành phố trong việc đặt sáng tạo là trung tâm của chiến lược phát triển bền vững, cũng như công nhận văn hóa là trụ cột thiết yếu cho tương lai một đô thị năng động.

Ông Jonathan Baker cho rằng: "LHP Việt Nam lần thứ 24 đang diễn ra tại TP.HCM trong tuần này cùng với lễ công bố hôm nay là minh chứng sống động cho động lực sáng tạo mạnh mẽ và phát triển của TP.HCM. Sự kiện không chỉ tôn vinh vẻ đẹp phong phú của điện ảnh Việt Nam mà còn mở ra không gian đối thoại và hợp tác ý nghĩa với các đối tác quốc tế. Chuỗi hoạt động văn hóa đa dạng trong khuôn khổ LHP đã khắc họa hình ảnh một TP.HCM năng động, trẻ trung và mến khách, một bản sắc hòa hợp tự nhiên với tinh thần của Mạng lưới các thành phố sáng tạo".

Ông cũng cho biết UNESCO mong muốn được đồng hành cùng TP.HCM, tiếp tục hợp tác chặt chẽ với lãnh đạo thành phố, cộng đồng làm phim và tất cả các đối tác đã góp phần tạo nên thành tựu này. "Cùng nhau, chúng ta có thể khiến danh hiệu này trở thành thành chất xúc tác cho sự sôi động văn hóa, giao lưu quốc tế và phát triển lâu dài", ông nói.

Ông Soulier Eric Gabriel Michel trao cẩm nang cho lãnh đạo Sở VH-TT TP.HCM ẢNH: VŨ

Bên cạnh nghi thức nhận danh hiệu Thành phố sáng tạo điện ảnh, sự kiện tối 21.11 còn chứng kiến khoảnh khắc ông Soulier Eric Gabriel Michel - Tham tán Hợp tác và hoạt động văn hóa, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, trao tặng cẩm nang TP.HCM - Điểm đến sản xuất phim cho Giám đốc Sở VH-TT TP.HCM Trần Thế Thuận. Đây là món quà của nước Pháp dành tặng TP.HCM nhằm thúc đẩy quảng bá hình ảnh thành phố, lan tỏa giá trị văn hóa - sáng tạo đến du khách và bạn bè quốc tế.

Khai mạc LHP Việt Nam lần thứ 24 quy tụ gần 1.200 nghệ sĩ, diễn viên điện ảnh Việt Nam, đồng thời chiêu đãi khán giả những tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu ẢNH: BTC

LHP Việt Nam lần thứ 24 diễn ra từ ngày 21 - 25.11 với chuỗi hoạt động phong phú: từ các buổi chiếu phim, giao lưu với nghệ sĩ, tọa đàm nghề nghiệp đến những chương trình trải nghiệm, triển lãm và các sự kiện dành cho khán giả yêu điện ảnh.