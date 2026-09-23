'Giải mã' sức hút phim của Soobin tại phòng vé Việt

Tính đến gần trưa 23.9, phim âm nhạc của Soobin bất ngờ tăng tốc, tạm vượt Lên hương và Út Lan 2 về doanh thu trong ngày. Theo số liệu phòng vé cập nhật gần trưa 23.9, Soobin live concert movie: All-rounder thu khoảng 1,46 tỉ đồng, nâng tổng doanh thu lên khoảng 12,06 tỉ đồng, đứng đầu bảng xếp hạng doanh thu trong ngày.

Nếu đặt cạnh tổng doanh thu của hai đối thủ, con số hơn 12 tỉ đồng của Soobin chưa phải quá lớn. Cùng thời điểm, Lên hương đã đạt khoảng 81,09 tỉ đồng, còn Út Lan 2 ở mức 29,47 tỉ đồng. Tuy nhiên, điểm đáng nói trong cuộc đua này không nằm hoàn toàn ở doanh thu tích lũy, mà ở khả năng tạo doanh thu trên số lượng suất chiếu tương đối hạn chế của một phim ca nhạc.

Trước đó, ngày 21.9 đã cho thấy khá rõ sự khác biệt này. Lên hương thu 588,67 triệu đồng với 2.319 suất chiếu, trong khi phim của Soobin đạt 574,09 triệu đồng dù chỉ có 46 suất. Phim bán ra 2.882 vé, tương đương trung bình hơn 62 khán giả mỗi suất. Khoảng cách doanh thu giữa hai phim khi ấy chỉ khoảng 14,58 triệu đồng dù khoảng cách về số suất chiếu lên tới hàng chục lần.

Đây chính là điều khiến bộ phim của Soobin trở thành một trường hợp đáng chú ý của phòng vé tháng 9. Phim không cạnh tranh bằng độ phủ rạp mà bằng khả năng tập trung khán giả vào từng suất chiếu.

Phim của Soobin có doanh thu khá ấn tượng

Cuộc cạnh tranh giữa Lên hương, Út Lan 2 và phim concert của Soobin thực chất là cuộc đua của ba sản phẩm có cách tiếp cận khán giả rất khác nhau.

Lên hương của đạo diễn Khương Ngọc có lợi thế của một phim điện ảnh thương mại, thuộc thể loại tâm lý - gia đình pha màu sắc tâm linh. Phim đã tích lũy lượng khán giả lớn từ các suất chiếu sớm và duy trì độ phủ rạp cao sau khi chính thức khởi chiếu.

Trong khi đó, Út Lan 2 của đạo diễn Trần Trọng Dần tiếp tục khai thác dòng phim kinh dị - tâm linh, vốn đang có thị phần đáng kể tại rạp Việt. Riêng cuối tuần từ ngày 18 - 20.9, Út Lan 2 thu khoảng 21,35 tỉ đồng, đứng đầu phòng vé cuối tuần; Lên hương đạt khoảng 19,8 tỉ đồng. Phim concert của Soobin đứng thứ tư với khoảng 3,31 tỉ đồng.

Nhưng nếu nhìn vào diễn biến từng ngày, bộ phim của "hoàng tử ballad" lại tạo ra những thời điểm bứt phá ấn tượng. Ngày 21.9, phim gần như đuổi kịp Lên hương về doanh thu trong ngày. Đến 23.9, tác phẩm tiếp tục tăng tốc và có thời điểm tạm đứng đầu bảng xếp hạng doanh thu ngày.

Điều đó cho thấy vị trí của một bộ phim trên bảng xếp hạng không hoàn toàn phụ thuộc vào tổng số suất chiếu. Riêng với thể loại concert movie, lượng khán giả tập trung đông đảo cùng mức giá vé cao hơn phim thông thường chính là chìa khóa tạo nên hiệu suất doanh thu khác biệt.

Đây là lợi thế nhưng đồng thời cũng là giới hạn của Soobin live concert movie: All-rounder. Một bộ phim thương mại có thể dựa vào hàng nghìn suất chiếu để tiếp cận nhiều nhóm khán giả khác nhau. Concert movie chủ yếu khai thác cộng đồng người hâm mộ của nghệ sĩ. Sức mua của nhóm này có thể rất mạnh trong một khoảng thời gian nhất định nhưng khả năng mở rộng ra ngoài fandom mới là bài toán khó.

Soobin tại buổi giới thiệu phim điện ảnh Soobin live concert movie: All-rounder ẢNH: BTC

Từ sân khấu bước lên màn ảnh rộng



Soobin live concert movie: All-rounder dài 109 phút, do Nguyễn Ngọc Lâm đạo diễn. Tác phẩm ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ từ 3 đêm live concert All-rounder tại Hà Nội và TP.HCM của Soobin Hoàng Sơn.

Phim không đơn thuần ghép lại các tiết mục biểu diễn. Xen giữa những sân khấu quy mô lớn là hình ảnh hậu trường, những khoảnh khắc chưa từng công bố và câu chuyện về hành trình âm nhạc của Soobin. Từ một ca sĩ được biết đến nhiều qua các bản tình ca, nam ca sĩ từng bước thử nghiệm những màu sắc khác nhau, hướng tới hình ảnh một nghệ sĩ đa năng có khả năng hát, trình diễn, sáng tác và chơi nhạc cụ.

Chính yếu tố này giúp bộ phim có thêm chất liệu để trải nghiệm xem concert trên màn ảnh rộng. Với người hâm mộ nam ca sĩ, rạp chiếu trở thành không gian để sống lại bầu không khí của All-rounder. Với khán giả chưa có cơ hội trực tiếp xem concert, bộ phim cung cấp một phiên bản khác của sân khấu thông qua ngôn ngữ điện ảnh và hệ thống âm thanh rạp.

Dĩ nhiên, cột mốc hơn 12 tỉ đồng vẫn là khoảng cách khá lớn nếu so với hơn 81 tỉ đồng của Lên hương hay gần 30 tỉ đồng của Út Lan 2. Nhưng Soobin live concert movie: All-rounder đang cho thấy một cách khác để tồn tại tại phòng vé: không cần phủ kín lịch chiếu nhưng vẫn có thể tạo những cú tăng tốc nhờ một cộng đồng khán giả đủ mạnh.

Trong một thị trường mà phim gia đình, kinh dị, hài hay tâm linh thường chiếm ưu thế, sự hiện diện của một concert movie trong nhóm đầu cũng góp thêm một màu sắc mới. Quan trọng hơn, trường hợp Soobin cho thấy khi nghệ sĩ sở hữu một cộng đồng người hâm mộ đủ lớn và sản phẩm được tạo ra đúng với nhu cầu của cộng đồng ấy, rạp chiếu không chỉ là điểm đến giải trí đơn thuần, mà hoàn toàn có thể trở thành một "sân khấu thứ hai" của âm nhạc Việt.