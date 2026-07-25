Phim nhà nước đặt hàng ‘Thanh âm vượt đại dương’ ra sao sau ngày đầu ra rạp?

Theo số liệu được Box Office Vietnam công bố, Thanh âm vượt đại dương thu 535,225 triệu đồng, bán ra 6.357 vé qua 557 suất chiếu. Tác phẩm xếp sau Conan Movie 29: Thiên thần sa ngã trên xa lộ, The Odyssey và Minions & quái vật.

Con số doanh thu hơn nửa tỉ đồng nếu đặt cạnh những bộ phim thương mại đang dẫn đầu thị trường không phải quá lớn. Nhưng với một tác phẩm lịch sử do nhà nước đặt hàng, gần như không sở hữu ngôi sao phòng vé và vừa bước vào một cơ chế phát hành hoàn toàn mới, vị trí thứ 4 trong ngày đầu tiên ra rạp là một tín hiệu khả quan.

Cảnh trong phim Thanh âm vượt đại dương ẢNH: CHỤP TỪ TRAILER PHIM

Thanh âm vượt đại dương được phát hành chính thức từ ngày 24.7, đúng thời điểm Nghị định 189/2026/NĐ-CP về phát hành, phổ biến phim phục vụ nhiệm vụ chính trị vừa có hiệu lực từ ngày 15.7. Đây là bộ phim đầu tiên ra mắt theo cơ chế mới, khuyến khích các tổ chức và cá nhân tham gia phát hành những tác phẩm do nhà nước làm chủ sở hữu.

'Thanh âm vượt đại dương' là bản hùng ca về người tù Côn Đảo

Thanh âm vượt đại dương do hai đạo diễn Đào Duy Phúc và Nguyễn Mạnh Hà thực hiện, từ kịch bản của Đào Thùy Trang được nghiên cứu và hoàn thiện trong khoảng 10 năm. Phim lấy cảm hứng từ những câu chuyện có thật về các tù nhân chính trị tại nhà tù Côn Đảo giai đoạn 1945-1954.

Thanh âm vượt đại dương là phim do nhà nước đặt hàng ẢNH: CHỤP TỪ TRAILER PHIM

Tác phẩm theo chân Tâm, một cô gái biết chơi đàn bầu và tham gia hoạt động cách mạng. Theo nhiệm vụ của tổ chức, cô hóa thân thành y tá Mây để vào chăm sóc, hỗ trợ những người tù đang bị giam giữ tại Côn Đảo. Tại đây, Tâm gặp lại Duy, người đồng chí đang cùng các chiến sĩ bí mật thực hiện kế hoạch đóng thuyền vượt biển.



Hình ảnh cây đàn bầu và tiếng đàn trở thành sợi dây xuyên suốt bộ phim, biểu tượng của bản sắc Việt và khát vọng tự do. Phần lớn ngoại cảnh được quay trực tiếp tại Côn Đảo, góp phần tăng tính chân thực.

Dàn diễn viên gồm NSND Bùi Bài Bình, NSƯT Đặng Tất Bình, Nguyễn Thùy Dương (vai Tâm - y tá Mây), Nguyễn Quang Thuận (vai Duy), NSƯT Nguyễn Vĩnh Xương cùng các diễn viên nước ngoài Maurise Nash, Martin Kruger và Charlie Win.