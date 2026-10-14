Vì sao phim có Doãn Quốc Đam vừa phát sóng đã gây chú ý?

Với Căn nhà không mái che, Doãn Quốc Đam được khen ngợi khi vào vai người chồng vũ phu. Trong khi màn hóa thân thành người phụ nữ nông thôn lam lũ của Huyền Lizzie lại vấp phải những ý kiến trái chiều.

Những cảnh bạo lực gia đình gây tranh cãi

Căn nhà không mái che nhanh chóng trở thành đề tài được khán giả truyền hình quan tâm khi ở hai tập đầu, nội dung phim không chọn cách dẫn dắt nhẹ nhàng mà đẩy người xem vào những xung đột gia đình căng thẳng với cảnh người chồng nghiện cờ bạc đánh đập vợ đến mức phải nhập viện.

Doãn Quốc Đam nhận nhiều lời khen về diễn xuất trong Căn nhà không mái che ẢNH: VFC

Bộ phim lấy bối cảnh vùng quê trung du Bắc bộ những năm 2009 - 2010, xoay quanh cuộc sống của Hạnh (Huyền Lizzie), người phụ nữ nghèo phải gồng gánh gia đình khi chồng là Bình (Doãn Quốc Đam) sa vào rượu chè, cờ bạc. Không chỉ tiêu tán tiền bạc, Bình còn thường xuyên hành hung vợ, khiến hai con là Thơ (Thu Hà Ceri) và Khang phải lớn lên trong nỗi sợ hãi.

Ngay tập đầu, bi kịch của Hạnh được đẩy đến cao trào khi cô bị chồng đánh đến dập lá lách, suýt mất mạng. Chứng kiến mẹ chịu đựng hết lần này đến lần khác, Thơ quyết định gửi đơn ly hôn thay mẹ. Tuy nhiên, khi phát hiện sự việc, Bình nổi giận, tiếp tục đánh đập vợ, thậm chí cầm dao đe dọa trước mặt các con.

Những phân cảnh bạo hành dữ dội khiến người xem vừa phẫn nộ trước hành vi của Bình, vừa xót xa cho số phận của Hạnh. Trên các diễn đàn phim và mạng xã hội, nhiều khán giả bày tỏ sự ám ảnh, cho rằng những tình huống trong phim phản ánh nỗi đau có thật của không ít gia đình. Một số bình luận như "Ám ảnh cảnh này quá", "Xem mà chảy nước mắt luôn", "Mới tập đầu đã khóc" cho thấy sức tác động của những xung đột được đẩy lên cao ngay khi phim mở màn.

Sang tập 2 phát sóng tối 13.10, câu chuyện phim tiếp tục lấy nước mắt khán giả khi Hạnh quyết định bán số vàng mẹ ruột cho trước ngày cưới để trả nợ cho chồng, đổi lấy cơ hội chấm dứt cuộc hôn nhân bất hạnh. Chi tiết này tạo thêm nghịch lý đau xót: Người phụ nữ bị bạo hành vẫn phải đánh đổi cả tài sản phòng thân cuối cùng để tìm đường giải thoát.

Cuộc ly hôn của Hạnh và Bình cũng để lại những cảm xúc trái ngược cho hai đứa trẻ. Trong khi Thơ mạnh mẽ đứng về phía mẹ, Khang lại khóc nức nở vì không muốn xa bố. Đặc biệt, cảnh Bình chia tay con trai trước cổng tòa án cho thấy một khía cạnh khác của nhân vật: Người đàn ông có thể yêu thương con nhưng lại không đủ trách nhiệm để bảo vệ hạnh phúc gia đình.

Chính sự đối lập này khiến câu chuyện không dừng ở những trận đòn hay mâu thuẫn vợ chồng, mà mở rộng thành bi kịch của những đứa trẻ lớn lên trong gia đình đổ vỡ. Phim đặt ra câu hỏi đáng suy ngẫm: Một gia đình có đủ cha mẹ nhưng thường xuyên tồn tại bạo lực, không còn sự ấm áp, yêu thương liệu có thực sự tốt hơn việc chấm dứt cuộc hôn nhân độc hại?

Cảnh trong phim Căn nhà không mái che ẢNH: VFC

Doãn Quốc Đam nhận nhiều lời khen

Giữa những tranh luận, Doãn Quốc Đam là gương mặt nhận được nhiều lời khen về diễn xuất. Nam diễn viên khiến người xem căm ghét nhân vật Bình bởi ánh mắt dữ dằn, giọng nói cộc cằn, những cử chỉ thô bạo và trạng thái mất kiểm soát khi nổi giận. Đáng chú ý, anh không thể hiện Bình như một kẻ chỉ biết hung hãn, mà còn khắc họa những khoảnh khắc mềm yếu, tình cảm khi đối diện con trai.

Khán giả dành những nhận xét tích cực như "Doãn Quốc Đam đóng quá đạt, nhân vật nào anh nhập vai cũng chuẩn", "Doãn Quốc Đam diễn hay quá". Những lời khen cho thấy khả năng tạo sức nặng tâm lý của nam diễn viên, ngay cả khi hóa thân thành nhân vật có hành vi đáng lên án.

Trước đó, Huyền Lizzie từng tiết lộ cảnh quay bị Bình bạo hành khiến cô thực sự hoảng sợ bởi những hành động bất ngờ của bạn diễn. Doãn Quốc Đam đã chủ động bổ sung một số chi tiết khi quay chính thức, tạo nên phản ứng chân thật của nhân vật. Trái với những lời khen dành cho Doãn Quốc Đam, Huyền Lizzie lại gây tranh cãi về tạo hình. Dù đã thay đổi diện mạo với trang phục giản dị, mái tóc buộc gọn, làn da sẫm màu và vết bớt trên gương mặt, nữ diễn viên vẫn bị nhận xét quá xinh đẹp, hiện đại so với hình ảnh một phụ nữ nông thôn nghèo khó, quanh năm bán rau, làm lụng vất vả.

Một số khán giả bình luận "Nhìn Huyền không thể khổ nổi", "Huyền Lizzie không hợp vai khổ đâu". Thậm chí, có người cho rằng bối cảnh làng quê được tái hiện khá thuyết phục nhưng ngoại hình nữ chính vẫn chưa tạo được cảm giác lam lũ cần thiết. Việc Huyền Lizzie đóng mẹ của nhân vật do Thu Hà Ceri thể hiện cũng khiến một bộ phận người xem băn khoăn về độ phù hợp.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến đánh giá nữ diễn viên đã nỗ lực thoát khỏi hình ảnh phụ nữ thành thị sang trọng vốn gắn liền với cô trong nhiều bộ phim trước. Đặc biệt, những phân cảnh Hạnh bị chồng đánh đập, nhẫn nhịn vì con đã tạo được sự đồng cảm. Điều này cho thấy tạo hình có thể gây tranh luận, nhưng diễn xuất và chiều sâu tâm lý mới là yếu tố quyết định sức sống của nhân vật.

Có thể thấy, sức hút ban đầu của Căn nhà không mái che của đạo diễn Bùi Tiến Huy đến từ việc bộ phim chạm vào vấn đề nhức nhối của đời sống gia đình bằng những tình huống trực diện, giàu kịch tính. Dẫu vậy, khai thác bạo lực gia đình cũng đặt ra thách thức cho nhà làm phim: Không thể chỉ dựa vào những cảnh đánh đập gây sốc để níu giữ khán giả, mà cần đi sâu vào hậu quả tâm lý, hành trình tự giải thoát của người phụ nữ và những tổn thương kéo dài đối với trẻ em.

Nhưng để sức hút không chỉ dừng ở những phân cảnh gây phẫn nộ, bộ phim cần chứng minh chiều sâu trong cách giải quyết xung đột. Bởi điều khán giả chờ đợi sau những trận đòn không đơn thuần là bi kịch tiếp diễn, mà là hành trình những con người bị tổn thương tìm lại quyền được sống bình yên.