Nữ chính phim giờ vàng không muốn đời tư trở thành tâm điểm

Trương Thảo My là gương mặt trẻ đang nhận được sự quan tâm của khán giả truyền hình với vai chính trên phim giờ vàng đang phát sóng. Khác với không ít nghệ sĩ trẻ lựa chọn giữ kín chuyện yêu đương, nữ diễn viên sinh năm 2004 không ngại công khai mối quan hệ với bạn trai hơn cô 16 tuổi. Thảo My cho rằng tình yêu là một phần tự nhiên của cuộc sống, không nhất thiết phải che giấu khi hoạt động nghệ thuật.

Trương Thảo My chưa nghĩ đến chuyện kết hôn

Được biết bạn trai của Thảo My là Linh 3T, cũng hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Cả hai quen biết và từng có thời gian làm việc cùng nhau trước khi phát triển tình cảm. Theo nữ diễn viên, khoảng cách tuổi tác không phải trở ngại lớn bởi điều quan trọng nhất trong một mối quan hệ là sự thấu hiểu, tôn trọng và đồng hành. Thảo My cho biết bạn trai không chỉ là chỗ dựa tinh thần, anh còn đưa ra những góp ý chuyên môn, giúp cô có thêm động lực hoàn thiện bản thân trên con đường diễn xuất.

Khi hỏi thêm về chuyện tình cảm, nữ diễn viên 22 tuổi nói với Thanh Niên rằng cô không muốn đời tư trở thành tâm điểm chú ý quá mức. Nên mọi chia sẻ luôn có chừng mực và lựa chọn giữ riêng các vấn đề liên quan đến gia đình hai bên, cũng như những dự định trong tương lai. Với Thảo My, công khai tình yêu không đồng nghĩa phải phơi bày toàn bộ cuộc sống cá nhân trước công chúng.

Đặc biệt, nữ diễn viên khẳng định bản thân có công việc, thu nhập ổn định và đủ khả năng tự chủ tài chính. Ở thời điểm hiện tại, Thảo My chưa nghĩ đến chuyện kết hôn mà muốn dành nhiều thời gian phát triển sự nghiệp.

Áp lực khi đóng nữ chính ở tuổi 22

Trong Đội bóng nữ làng Xuân, cô đảm nhận vai Minh, cô gái 19 tuổi thông minh, mạnh mẽ, có phần bướng bỉnh nhưng luôn cháy bỏng đam mê với bóng đá. Minh nuôi ước mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp nhưng liên tục vấp phải sự phản đối của người cha nguyên tắc do NSND Trung Anh thể hiện. Sau khi bị lừa, đánh mất cơ hội gia nhập một đội bóng, cô không chấp nhận từ bỏ mà quyết định tập hợp những phụ nữ trong làng thành lập đội bóng nữ để tham gia giải đấu phong trào.

Trương Thảo My là gương mặt mới của phim giờ vàng ẢNH: NVCC

Đây là vai nữ chính dài hơi đầu tiên của Thảo My sau khi cô gây chú ý với nhân vật Mỹ Vân trong Cách em 1 milimet. Nếu Mỹ Vân là cô tiểu thư cá tính, có phần kiêu kỳ và quyết liệt trong tình cảm thì Minh lại mang vẻ đẹp khỏe khoắn, năng động của một cô gái làng quê. Hai nhân vật có màu sắc khác nhau, cho thấy nỗ lực làm mới hình ảnh của nữ diễn viên trẻ.

Để hóa thân thành Minh, Thảo My phải dành khoảng một tháng tập luyện cùng huấn luyện viên bóng đá chuyên nghiệp. Từ một người gần như chưa có kinh nghiệm chơi bóng, cô phải học cách tâng bóng, dẫn bóng và thực hiện những động tác cần thiết để các cảnh quay trên sân trở nên thuyết phục. Nữ diễn viên cũng trải qua không ít thử thách khi thực hiện những phân đoạn vận động dưới thời tiết nắng nóng, đặc biệt là cảnh đá bóng trên bãi biển Nghệ An. Áp lực càng lớn khi cô đảm nhận vai trung tâm, diễn xuất bên cạnh những gương mặt giàu kinh nghiệm như NSND Trung Anh, Thanh Hương, Đan Lê, Diễm Hương.

Trương Thảo My và bạn trai ẢNH: NVCC

"Thật ra, áp lực đối với tôi là rất lớn khi được đứng chung với những cô chú, anh chị diễn viên gạo cội, những người có rất nhiều kinh nghiệm và bản lĩnh nghề nghiệp. Tôi luôn tự hỏi liệu năng lực diễn xuất, sức khỏe và kinh nghiệm của mình đã đủ để gánh vác sức nặng của một vai diễn dài hơi hay chưa. Với một vai chính, tôi không chỉ cần hoàn thành tốt từng phân đoạn mà còn phải giữ được mạch cảm xúc, tâm lý nhân vật xuyên suốt cả bộ phim. Lịch quay kéo dài, cường độ làm việc cao, cộng với những yêu cầu về thể lực khi phải tập luyện và thực hiện các cảnh đá bóng cũng là những thử thách không nhỏ đối với tôi", Thảo My chia sẻ thêm.

Nữ chính trong Đội bóng nữ làng Xuân cũng cho biết chính những áp lực là điều cần thiết để cô ý thức rõ hơn về trách nhiệm của mình với vai diễn, với ê kíp và với khán giả. Đồng thời, cô không muốn chỉ được nhớ đến vì có cơ hội đóng chính, mà muốn chứng minh rằng mình thực sự nghiêm túc, nỗ lực và xứng đáng với cơ hội ấy. Thảo My cũng cho rằng mình còn trẻ, còn thiếu nhiều kinh nghiệm, nên phải luôn cố gắng học hỏi từ các cô chú, anh chị đi trước và cố gắng hết sức trong từng cảnh quay để không phụ sự tin tưởng.

Trương Thảo My trong Đội bóng nữ làng Xuân ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH PHIM Đội bóng nữ làng Xuân

Trương Thảo My đã tốt nghiệp Trường đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội chuyên ngành Diễn viên kịch - Điện ảnh - Truyền hình và cũng đã tốt nghiệp trung cấp Diễn viên múa dân gian dân tộc tại Trường cao đẳng nghệ thuật Hà Nội. Xuất thân trong gia đình không có truyền thống nghệ thuật ở Lạng Sơn, Thảo My từng đối diện những nghi ngờ về việc được ưu ái khi nhanh chóng nhận vai chính. Tuy nhiên, cô cho biết bản thân đã trải qua nhiều vòng thử vai và muốn chứng minh năng lực bằng chính những nhân vật trên màn ảnh.