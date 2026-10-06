Nam diễn viên phim giờ vàng đóng 'bom tấn' hành động Việt là ai?

Từ Bát "báo đời" trong Cuộc đời vẫn đẹp sao, công tử thác loạn của Biệt dược đen đến vai lơ xe trong Trại buôn người, Phạm Tuấn Anh (Tuấn Mõ) đang dần trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả màn ảnh Việt. Không xuất hiện ở những vai chính hào nhoáng, nam diễn viên sinh năm 1996 lại có cách riêng để được nhớ tới từ những nhân vật phụ, thậm chí có vai chỉ xuất hiện trong thời lượng ngắn.

Từ phim giờ vàng đến Trại buôn người

Trại buôn người đang là "bom tấn" hành động của phòng vé Việt với doanh thu bùng nổ. Bộ phim của đạo diễn Toni Dương Bảo Anh khai thác nạn lừa đảo, buôn người xuyên biên giới, ra rạp từ ngày 25.9. Tác phẩm xây dựng song song hành trình sinh tồn của những người bị đưa vào hang ổ tội phạm và cuộc chiến giải cứu nạn nhân, với mật độ các phân đoạn rượt đuổi, đối đầu khá dày.

Tuấn Mõ trong Trại buôn người ẢNH: CHỤP TỪ TRAILER PHIM TRẠI BUÔN NGƯỜI

Giữa dàn diễn viên đông đảo của phim, một gương mặt quen với khán giả truyền hình xuất hiện khá sớm: Phạm Tuấn Anh, thường được biết đến với nghệ danh Tuấn Mõ, đảm nhận vai lơ xe 45. Đây không phải nhân vật trung tâm và thời lượng xuất hiện không dài, nhưng nằm ngay ở phần mở đầu của câu chuyện. Nhân vật xuất hiện trên chuyến xe đưa những nạn nhân đến gần khu vực của đường dây buôn người, trở thành một mắt xích trong hành trình đẩy họ vào chiếc bẫy nguy hiểm.

Trước Trại buôn người, Tuấn Mõ đã có bước thử sức với điện ảnh qua Đèn âm hồn năm 2025. Trong phim, anh đóng cậu Hường, một nhân vật có màu sắc hài hước, duyên dáng. Nếu cậu Hường giúp nam diễn viên mang sở trường tung hứng, nét diễn tự nhiên từ truyền hình sang màn ảnh rộng thì vai lơ xe trong Trại buôn người lại hóa thân gai góc, căng thẳng và đậm màu hành động.

Tuấn Anh thành công với những vai phản diện trên sóng giờ vàng

Trước khi trở thành gương mặt quen thuộc trên phim VTV, Phạm Tuấn Anh từng hoạt động với vai trò blogger, diễn viên hài, người sáng tạo nội dung. Con đường đến với diễn xuất của Tuấn Anh không suôn sẻ. Năm 2014, anh từng đăng ký thi khoa Diễn viên của Trường đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội nhưng không trúng tuyển. Sau đó, anh theo học Học viện Báo chí và Tuyên truyền và tiếp tục tìm kiếm cơ hội với diễn xuất.

Vai diễn ấn tượng của Tuấn Mõ trong Cuộc đời vẫn đẹp sao ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH PHIM CUỘC ĐỜI VẪN ĐẸP SAO

Tuấn Mõ từng xuất hiện trong hàng loạt phim giờ vàng như 11 tháng 5 ngày, Gara hạnh phúc, Gia đình mình vui bất thình lình... nhưng chủ yếu là những vai nhỏ. Phải đến Cuộc đời vẫn đẹp sao, gương mặt của anh mới thực sự được khán giả nhớ đến.

Trong phim, Tuấn Anh vào vai Bát - em trai Luyến (Thanh Hương), một thanh niên lười biếng, ham chơi, sống ích kỷ, thủ đoạn và liên tục gây phiền toái cho chị gái. Bát thuộc kiểu nhân vật vừa xuất hiện đã dễ khiến người xem khó chịu. Chính sự lấc cấc, bất cần và cách nói chuyện tưng tửng của nhân vật lại khá phù hợp với ngoại hình, nét diễn của Tuấn Anh.

Tuấn Anh từng cho biết đây là dấu mốc quan trọng giúp tên tuổi và gương mặt mình đến gần khán giả hơn. Để phục vụ tạo hình, anh phải hóa trang răng hàng ngày; với những cảnh ăn uống, diễn viên cũng phải tính toán để đảm bảo việc ghi hình.

Sau một Bát nghèo khó, nhếch nhác, Tuấn Anh lập tức thay đổi hình ảnh trong Biệt dược đen với Vương - thủ lĩnh nhóm Cityboy, một công tử nhà giàu sa vào lối sống ăn chơi, thác loạn. Vương điều hành Cityboy từ khi còn học cấp ba, có quan hệ với nhiều công tử nhà giàu và trở thành nạn nhân của vụ án mở màn phim.

Nhân vật chết ngay tập đầu nhưng lại là nút thắt quan trọng để lực lượng cảnh sát lần theo những bí mật phía sau từng khiến khán giả tranh cãi khi phim phát sóng, dù sau đó nhân vật này vẫn xuất hiện qua các đoạn hồi tưởng. So với Bát, Vương là màn "lột xác" khá rõ: từ một thanh niên nghèo, luộm thuộm sang công tử giàu có, ăn diện và sa đọa. Nam diễn viên từng cho biết anh phải tìm cách thay đổi ngoại hình và lối diễn để thoát khỏi cái bóng của Bát.

Đến Độc đạo, Tuấn Mõ tiếp tục có duyên với tuyến nhân vật bất hảo khi vào vai Tuấn "trạch", đàn em của Khương "liều" do Duy Hưng đảm nhận. Nhân vật tiếp tục phát huy nét lấc cấc vốn dễ nhận diện ở Tuấn Mõ, đồng thời cho thấy nam diễn viên đang được các đạo diễn khai thác khá nhiều ở những vai gai góc, phản diện.

Tuấn Anh chia sẻ rằng ngoại hình của mình có lẽ khiến các đạo diễn thấy phù hợp với tuyến phản diện hơn. Tuy nhiên, anh không muốn tự giới hạn bản thân. Bởi với một diễn viên, chính diện hay phản diện đều là cơ hội để thử sức và tìm thêm những dạng nhân vật khác nhau.

Ngoài đời, Phạm Tuấn Anh có cuộc sống khá khác với hình ảnh những thanh niên bất hảo, lấc cấc mà anh thường đảm nhận trên màn ảnh. Năm 2024, nam diễn viên kết hôn với Võ Thị Thu Trang, được biết đến trên mạng xã hội với tên Ỉn Cheng, lớn hơn anh 2 tuổi, làm sáng tạo nội dung trên TikTok và kinh doanh thời trang. Trước khi về chung một nhà, cặp đôi khá kín tiếng về chuyện tình cảm. Hai người làm lễ dạm ngõ tháng 9.2024 trước khi tổ chức lễ ăn hỏi và thành hôn. Sau khi lập gia đình, Tuấn Mõ từng hài hước chia sẻ chuyện được vợ chăm sóc ăn uống, tập luyện nên tăng cân khá nhanh.

Đầu năm 2026, vợ chồng nam diễn viên thông báo chuẩn bị đón con đầu lòng là một bé trai. Ở tuổi 30, hành trình của Phạm Tuấn Anh có thể chưa gắn với những vai chính đình đám, nhưng lại cho thấy một con đường khá bền bỉ từ phim truyền hình đến điện ảnh.