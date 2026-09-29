‘Trại buôn người’ có gì để ‘bùng nổ’ phòng vé?

Trại buôn người có doanh thu khoảng 20 tỉ đồng sau ngày đầu công chiếu, 50 tỉ đồng sau hai ngày, 78 tỉ đồng sau ba ngày và cán mốc 100 tỉ đồng chỉ sau khoảng 3,5 ngày công chiếu. Theo số liệu từ Box Office Vietnam đến sáng 29.9, doanh thu bộ phim đã vượt 120 tỉ đồng và tiếp tục giữ vị trí số một phòng vé.

Trại buôn người: 'Hiện tượng' của phòng vé Việt

Những con số tăng theo cấp số nhân cho thấy sức hút của Trại buôn người không đơn thuần đến từ hiệu ứng tò mò ban đầu. Trong ba ngày cuối tuần 25 - 27.9, phim thu khoảng 78,65 tỉ đồng, chiếm hơn 70% tổng doanh thu toàn thị trường. Riêng chủ nhật 27.9, phim bán hơn 328.000 vé, thu trên 30 tỉ đồng. Đáng chú ý, thành tích này được tạo ra ở một thời điểm bình thường của thị trường, không có lợi thế từ mùa phim tết hay kỳ nghỉ dài.

Có thể thấy, điều đầu tiên giúp Trại buôn người chạm đúng sự quan tâm của công chúng nằm ở đề tài. Những chiếc bẫy "việc nhẹ, lương cao", lừa đảo xuyên biên giới, buôn người vốn không còn xa lạ trên màn ảnh, bởi trước đó có Thiên đường máu, Bẫy tiền... Nhưng bộ phim này của đạo diễn Toni Dương Bảo Anh đã biến một vấn đề thời sự thành câu chuyện sinh tồn có tính giải trí cao, thay vì chỉ dừng lại ở thông điệp cảnh báo.

Câu chuyện bắt đầu khi Ny (Steven Nguyễn) đi tìm em gái Út Đẹt (Huỳnh Minh Kiên) sau khi cô rơi vào đường dây lừa đảo. Ny và người bạn đồng hành sau đó cũng bị bắt vào sào huyệt tội phạm, buộc phải tìm cách sống sót và cùng những nạn nhân khác tìm đường thoát thân. Từ hành trình cứu người thân, phim mở rộng thành cuộc phản kháng của một cộng đồng bị dồn đến đường cùng.

Đây cũng là điểm giúp Trại buôn người tạo khác biệt dù đề tài không mới. Thay vì dành phần lớn thời lượng để mô tả thủ đoạn của đường dây tội phạm, phim đẩy câu chuyện sang cấu trúc hành động - sinh tồn, liên tục đặt nhân vật vào những cuộc truy đuổi, đánh trả và vượt thoát. Nhịp phim nhanh, xung đột được đẩy liên tục khiến tác phẩm mang dáng dấp của một phim giải trí đại chúng hơn là một bộ phim thuần túy khai thác vấn nạn xã hội.

Một cảnh trong phim Trại buôn người ẢNH: ĐPCC

Một yếu tố khác nằm ở quy mô dàn dựng. Theo thông tin từ ê kíp, dự án mất khoảng 5 năm để hoàn thiện, trong đó ba năm phát triển kịch bản và hai năm dành cho quay phim, hậu kỳ. Một số đại cảnh huy động hơn 700 diễn viên. Tổng số diễn viên và thành viên tham gia quá trình sản xuất lên tới hơn 10.000 người. Phim cũng đầu tư mạnh vào những trường đoạn hành động trong không gian rộng thay vì chỉ dựa vào các cuộc đối đầu nhỏ lẻ.

Sự đầu tư này tạo ra thứ mà phim Việt không phải lúc nào cũng có: cảm giác về quy mô đã kích thích sự tò mò của khán giả và cả truyền thông. Khu trại đông đúc, những đám đông bị kiểm soát, các cuộc truy đuổi và đối đầu giúp sự nguy hiểm không chỉ tồn tại trong lời thoại mà được cụ thể hóa bằng hình ảnh. Những cú đánh trực diện, nhân vật bị thương, bị dồn ép và phải chiến đấu để sống sót tạo cảm giác va chạm mạnh. Với một tác phẩm hành động, đây chính là phần giá trị mà khán giả có thể cảm nhận rõ nhất khi bỏ tiền mua vé ra rạp.

Với Trại buôn người, không thể bỏ qua dàn diễn viên sáng giá. Trong đó Steven Nguyễn cũng là một mắt xích đáng kể trong hiệu ứng này. Sau dấu ấn từ Mưa đỏ, nam diễn viên có sẵn độ nhận diện khi bước vào Trại buôn người. Nhưng Ny không chỉ được xây dựng như một "người hùng cơ bắp". Nhân vật bị đánh, bị thương, nhiều lần rơi vào thế yếu; động lực ban đầu rất đơn giản là tìm và cứu em gái. Điều đó giúp phần hành động có thêm lớp cảm xúc gia đình, thay vì trở thành chuỗi cảnh đánh đấm đơn thuần.

Trại buôn người được đầu tư với quy mô về đại cảnh, dàn diễn viên "khủng" ẢNH: ĐPCC

Dàn diễn viên với Quách Ngọc Ngoan, Huỳnh Minh Kiên, NSND Như Quỳnh, NSƯT Tuyết Thu, Tùng Mint… cũng tạo thêm nhiều tuyến nhân vật nhiều màu sắc. Đặc biệt, việc đặt những con người khác nhau vào cùng một hoàn cảnh khắc nghiệt giúp phim khai thác nỗi sợ, bản năng sinh tồn, tình thân và sự đoàn kết - những cảm xúc tương đối dễ tạo đồng cảm với số đông.

Nhưng một trong những nguyên nhân quan trọng nhất biến sức hút ban đầu thành cú bùng nổ doanh thu lại nằm ngoài màn ảnh: hiệu ứng truyền miệng. Phim nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận trên mạng xã hội, kéo theo lượng khán giả mới. Google Trends ghi nhận nhiều cụm từ tìm kiếm nổi bật trong tuần liên quan trực tiếp đến bộ phim. Khi lượng người xem tăng, suất chiếu được mở rộng; suất chiếu tăng lại giúp phim tiếp cận thêm khán giả. Một vòng quay thuận lợi giữa truyền miệng - nhu cầu xem - suất chiếu - doanh thu nhanh chóng hình thành.

Tất nhiên, Trại buôn người không phải tác phẩm không có điểm yếu. Một số tuyến truyện còn dàn trải, ôm đồm; vài nút thắt được giải quyết tương đối thuận lợi; một số đoạn hồi tưởng làm nhịp phim chùng xuống. Nhưng ở phòng vé, một bộ phim không nhất thiết phải hoàn hảo mới tạo thành hiện tượng. Điều quan trọng là tác phẩm có tìm được điểm giao giữa câu chuyện khán giả quan tâm và trải nghiệm mà họ muốn nhận được ở rạp hay không.

Trại buôn người đang làm khá rõ điều đó: một đề tài nóng được "đóng gói" bằng hành động, sinh tồn và cảm xúc; quy mô đủ lớn để tạo cảm giác "đáng xem ngoài rạp"; một nam chính đang có sức hút cùng hiệu ứng truyền miệng đủ mạnh để kéo khán giả đến sau những suất chiếu đầu tiên.

Việc vượt 100 tỉ đồng chỉ sau 3,5 ngày vì thế không đơn giản là một cột mốc doanh thu mà còn cho thấy khi phim Việt tìm được đúng điểm chạm của thị trường, khán giả có thể phản ứng rất nhanh và tạo ra những cuộc bứt tốc khó dự báo.