Nam diễn viên 'Mưa đỏ' đắt show nhất là ai?

Nếu trước đây Steven Nguyễn chưa có vai diễn thực sự bứt phá, thì sau Mưa đỏ, anh được xem là một trong những nam diễn viên đắt show nhất trong dàn diễn viên trẻ tham gia bộ phim.

Từ 'vai phụ quen mặt' đến cú bứt phá với vai Quang

Trước khi tạo dấu ấn ở màn ảnh rộng, Steven Nguyễn từng góp mặt trong nhiều web drama, phim truyền hình và các dự án điện ảnh như Bi Long đại ca, Hạnh phúc bị đánh cắp, Bạn gái tôi là trùm trường, Cú đấm thép... Tuy nhiên, phần lớn đều là những vai chưa đủ sức đưa tên tuổi anh bật lên.

Steven Nguyễn với vai Quang trong Mưa đỏ ẢNH: ĐPCC

Bước ngoặt đến khi đạo diễn Đặng Thái Huyền giao cho Steven Nguyễn vai Quang trong Mưa đỏ - một sĩ quan phía bên kia chiến tuyến. Đây không phải kiểu phản diện đơn thuần chỉ để tạo xung đột. Quang được xây dựng là nhân vật nhiều mâu thuẫn nội tâm, vừa lạnh lùng trên chiến trường nhưng cũng mang những day dứt rất con người. Chính sự phức tạp ấy khiến Quang trở thành một trong những nhân vật được bàn luận nhiều nhất sau khi phim ra rạp.

Ít ai biết rằng khi nhận kịch bản, Steven Nguyễn từng có phần hụt hẫng vì mong muốn được hóa thân thành một người lính cách mạng. Tuy nhiên, càng nghiên cứu tài liệu lịch sử, đọc tiểu thuyết Mưa đỏ, gặp gỡ những người từng trải qua chiến tranh và làm việc với ê kíp, anh càng nhận ra Quang không đơn giản là một phản diện mà là một con người bị cuốn vào bi kịch của thời cuộc. Chính cách tiếp cận đó giúp nhân vật tránh được sự một chiều, tạo nên nhiều tranh luận tích cực từ khán giả.

Steven Nguyễn trong chuyến đi thực tế ở rừng Sác để chuẩn bị cho vai diễn trong Đặc công rừng Sác của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng ẢNH: MEGA GS

Sau 'Mưa đỏ', Steven Nguyễn đắt show với loạt dự án lớn

Nếu Mưa đỏ là cánh cửa mở ra chương mới trong sự nghiệp thì những dự án nối tiếp cho thấy Steven Nguyễn đang từng bước khẳng định mình. Trong Không giới hạn phát sóng tháng 2.2026, Steven Nguyễn có vai nam chính đầu tiên trên sóng phim giờ vàng. Khác với Quang, đây là hình tượng người chiến sĩ thời bình thuộc lực lượng cứu hộ, cứu nạn. Vai diễn này giúp Steven Nguyễn thực hiện mong muốn từ lâu là được hóa thân thành một người lính chính diện, đồng thời cho thấy sự chuyển đổi hình tượng khá rõ rệt chỉ trong thời gian ngắn.

Sau đó, anh tiếp tục góp mặt trong phim điện ảnh Trại buôn người, dự kiến ra rạp ngày 2.9 tới. Dù nhà sản xuất chưa tiết lộ toàn bộ nội dung và nhân vật, dự án được giới thiệu thuộc dòng phim hành động - tội phạm được thực hiện với quy mô lớn, đánh dấu lần trở lại của nam diễn viên với sở trường là những vai có cường độ tâm lý và hành động cao.

Không dừng ở đó, Steven Nguyễn còn xác nhận tham gia nhiều dự án đáng chú ý khác như Người mẹ xấu, Đặc công rừng Sác, Hoàng hậu cuối cùng và Chị chị em em 3. Việc liên tục xuất hiện trong danh sách diễn viên của cả phim truyền hình lẫn điện ảnh cho thấy nam diễn viên đang trở thành lựa chọn được nhiều đạo diễn, nhà sản xuất tin tưởng.

Steven Nguyễn trong Không giới hạn ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Bên cạnh hoạt động diễn xuất, Steven Nguyễn còn đảm nhận vai trò dẫn dắt chương trình quảng bá văn hóa, du lịch Wow Ho Chi Minh City. Đây được xem là dấu hiệu cho thấy sức hút của anh không chỉ giới hạn trong lĩnh vực phim ảnh mà còn lan sang các hoạt động truyền thông, quảng bá hình ảnh.

Steven Nguyễn cho biết thành công và được yêu mến là niềm hạnh phúc lớn nhưng cũng tạo nên áp lực không nhỏ mỗi khi nhận dự án mới. Và áp lực đó sẽ là động lực để anh không ngừng làm mới bản thân, nỗ lực hoàn thành tốt từng vai diễn nhằm đáp lại sự tin tưởng của người xem.

Cũng theo Steven Nguyễn, đây cũng là lý do sau Mưa đỏ, anh không chọn đi theo một hình tượng duy nhất. Từ phản diện nhiều giằng xé trong chiến tranh đến người lính cứu hộ thời bình, rồi các dự án hành động, tâm lý hay lịch sử, anh đều chủ động mở rộng vùng diễn xuất thay vì lặp lại nhân vật có "màu" giống nhau.