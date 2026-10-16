Nữ chính 'Căn nhà không mái che' có cuộc sống ra sao ở tuổi 36?

Huyền Lizzie thoát khỏi vùng an toàn

Huyền Lizzie là gương mặt quen thuộc của phim truyền hình Việt. Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ vào năm 2019, nữ diễn viên lựa chọn cuộc sống độc thân, tập trung phát triển sự nghiệp và chăm sóc con trai. Chia sẻ về cuộc sống hiện tại, Huyền Lizzie cho biết cô không còn xem tình yêu là điều cần thiết để có được hạnh phúc. Sau những trải nghiệm, nữ diễn viên không còn dễ rung động như thời trẻ, cũng không đặt ra mục tiêu phải tìm kiếm một người đàn ông để gắn bó.

Với Huyền Lizzie, cuộc sống hiện tại đã đủ đầy khi có con trai, bố mẹ khỏe mạnh, những người bạn thân thiết và công việc yêu thích. Việc không có bạn trai giúp cô chủ động hơn về thời gian, dành nhiều tâm sức cho gia đình, bản thân và những dự án nghệ thuật.

Đáng chú ý, dù hôn nhân không trọn vẹn, Huyền Lizzie vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp với chồng cũ và gia đình chồng. Cả hai duy trì sự tôn trọng, cùng chia sẻ trách nhiệm nuôi dạy con. Nữ diễn viên cho rằng điều quan trọng là con trai cảm nhận được tình yêu thương từ cả bố lẫn mẹ, thay vì bị ảnh hưởng bởi những bất đồng của người lớn.

Nữ diễn viên cho biết con trai ngày càng trưởng thành, biết quan tâm và động viên mẹ trong những giai đoạn làm việc vất vả. Dù có điều kiện kinh tế, cô không muốn con sống phụ thuộc mà hướng đến việc xây dựng nền tảng giáo dục tốt, giúp con tự lập và phát triển theo sở thích. Cậu bé hiện yêu thích thể thao, đặc biệt là bóng đá.

Bên cạnh cuộc sống riêng ổn định, Huyền Lizzie tiếp tục khẳng định vị trí trên màn ảnh nhỏ. Từ một hot girl bước vào nghề diễn, cô dần tạo dấu ấn qua nhiều bộ phim truyền hình, đặc biệt là Thương ngày nắng về, Chúng ta của 8 năm sau, Cách em 1 milimet.

Trong Thương ngày nắng về, vai Vân Trang giúp Huyền Lizzie ghi dấu ấn với hình ảnh người phụ nữ thành đạt, mạnh mẽ nhưng mang nhiều tổn thương tình cảm. Đến Chúng ta của 8 năm sau, cô tiếp tục thể hiện khả năng diễn xuất qua nhân vật Dương ở giai đoạn trưởng thành, một phụ nữ trải qua nhiều biến cố, mất mát trong cuộc sống.

Tuy nhiên, việc thường xuyên đảm nhận những nhân vật xinh đẹp, hiện đại cũng khiến Huyền Lizzie dễ bị đóng khung trong một dạng vai. Bởi vậy, sự xuất hiện của cô trong Căn nhà không mái che, đang phát sóng trên VTV3, được xem là bước thay đổi đáng chú ý.

Trong phim, Huyền Lizzie vào vai Hạnh, người phụ nữ nông thôn bán rau ngoài chợ, làm nhiều công việc để nuôi hai con. Cuộc sống của Hạnh chìm trong bất hạnh khi có người chồng nghiện cờ bạc, nợ nần và thường xuyên bạo hành vợ.

Huyền Lizzie ở hiện tại ẢNH: VFC CUNG CẤP

Ngay những tập đầu, các phân cảnh Hạnh bị chồng đánh đập, hành hạ đã khiến khán giả bức xúc, xót xa. Đặc biệt, sự kết hợp giữa Huyền Lizzie và Doãn Quốc Đam tạo nên những trường đoạn tâm lý căng thẳng, góp phần đẩy bi kịch của nhân vật lên cao.

Tận hưởng hạnh phúc theo cách riêng

Để hóa thân thành Hạnh, Huyền Lizzie cho biết cô phải giảm khoảng 4-5 kg, hóa trang với làn da sẫm màu, gương mặt hốc hác, thêm vết bớt và sử dụng trang phục cũ kỹ. Cô còn dành thời gian học những công việc quen thuộc của phụ nữ nông thôn như bó rau, gọt dứa, nhóm bếp, đạp xe chở hàng để nhân vật trở nên chân thực.

Nữ diễn viên tiết lộ khi đọc kịch bản, cô nhận thấy đây là cơ hội hiếm có để bước ra khỏi vùng an toàn. Những cảnh quay nặng về tâm lý, đặc biệt là phân đoạn bị chồng bạo hành, cũng mang đến cho cô trải nghiệm diễn xuất khác biệt.

Sau 3 tập phát sóng của Căn nhà không mái che, tạo hình và diễn xuất của Huyền Lizzie nhận được nhiều sự quan tâm. Dù vẫn có ý kiến cho rằng ngoại hình của cô chưa thật sự phù hợp với hình ảnh phụ nữ nông thôn lam lũ, nữ diễn viên xem những phản hồi này là động lực để tiếp tục hoàn thiện bản thân.

Huyền Lizzie đóng nữ chính trong Căn nhà không mái che ẢNH: CẮT TỪ PHIM Căn nhà không mái che

Ở tuổi 36, Huyền Lizzie cho thấy sự thay đổi cả trong quan niệm sống lẫn cách lựa chọn vai diễn. Nếu ngoài đời, cô không còn xem tình yêu là thước đo hạnh phúc thì trên màn ảnh, nữ diễn viên cũng không muốn chỉ được nhớ đến bởi nhan sắc.

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, điều Huyền Lizzie hướng đến không đơn thuần là sự nổi tiếng hay thu nhập, mà là sự công nhận của khán giả dành cho năng lực diễn xuất. Với cô, mỗi vai diễn có chiều sâu chính là cơ hội để trưởng thành và khẳng định bản thân.

Không vội vàng tìm kiếm một cuộc hôn nhân mới, cũng không bằng lòng với những vai diễn an toàn, Huyền Lizzie đang tận hưởng cuộc sống theo cách riêng. Ở tuổi 36, sự đủ đầy của nữ diễn viên không nằm ở việc có một người đàn ông bên cạnh, mà ở khả năng tự chủ cuộc đời, chăm sóc những người thân yêu và tiếp tục theo đuổi đam mê nghệ thuật.