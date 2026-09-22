Cuộc sống tuổi U.80 của nghệ sĩ cải lương Kim Lệ Thủy

Cuộc sống khó khăn, bệnh tật của nghệ sĩ Kim Lệ Thủy khi về già khiến nhiều người xót xa Ảnh: Chụp màn hình

Nghệ sĩ Kim Lệ Thủy từng là đào chánh của nhiều đoàn cải lương. Trong ký ức của nhiều thế hệ khán giả, Kim Lệ Thủy từng sánh vai cùng những nghệ sĩ tên tuổi như Minh Phụng, Hùng Cường, Ngọc Giàu, Bạch Tuyết.

Bà từng hát ở đoàn Tân Thủ Đô - Tấn Tài, rồi qua đoàn Kim Chưởng, đoàn Xuân Liên Hoa, Sài Gòn 3, Tiền Giang... ghi dấu ấn trong hàng loạt vở diễn để đời như Tướng cướp Bạch Hải Đường, Mắt em là bể oan cừu, Tiên sa Gành ráng, Tiếng sóng Rạch Gầm, Chiếc quạt trầm hương…

Khi sân khấu không còn như thời hoàng kim, nữ nghệ sĩ dần lui về, sống lặng lẽ nhưng vẫn giữ một tình yêu lớn dành cho cải lương.

Kim Lệ Thủy vẫn nhớ đồng nghiệp, nhớ sân khấu

Khi nhóm Ngũ long du ký đến thăm, nghệ sĩ Kim Lệ Thủy bày tỏ vui mừng khi được gặp lại các đồng nghiệp. Dù sức khỏe không còn như trước, nữ nghệ sĩ vẫn giữ sự tỉnh táo, vui vẻ và đặc biệt là nét dí dỏm quen thuộc. Vợ chồng nữ nghệ sĩ hiện sống trong một căn nhà nhỏ, chật hẹp, đồ đạc ngổn ngang, chỉ đủ kê một chiếc giường.

Chia sẻ về sức khỏe, Kim Lệ Thủy cho biết trước đây bà từng hai lần bị tai biến, hiện mang trong người nhiều bệnh từ thận, gan, tim mạch, đau dạ dày... khiến bà thường xuyên cảm thấy mệt.

Nữ nghệ sĩ kể có những lúc cảm thấy tim và vùng ngực bị thắt lại. Tay chân bà yếu, không thể đi lại được nên chỉ quanh quẩn trong nhà, việc sinh hoạt hằng ngày cũng phải nhờ chồng hỗ trợ.

Hình ảnh thời trẻ của nghệ sĩ cải lương Kim Lệ Thủy Ảnh: Chụp màn hình

Trong cuộc trò chuyện, Kim Lệ Thủy nhắc đến những thành viên của Ngũ long du ký và các nghệ sĩ mà bà từng quen biết. Những câu chuyện ấy phần nào cho thấy ký ức về nghề và đồng nghiệp vẫn hiện diện rõ trong nữ nghệ sĩ.

Giờ đây, khi chỉ có thể ngồi một chỗ, bà vẫn không ngừng mơ về ngày được đứng lại trên sân khấu, được ngân nga câu vọng cổ cho thỏa nỗi nhớ nghề.

Đặc biệt, khi được đề nghị ca một câu cải lương, Kim Lệ Thủy không ngần ngại lựa chọn trích đoạn trong vở Xin một lần yêu nhau. Dù đã bước sang tuổi 76, bà vẫn còn giữ được chất giọng truyền cảm, mượt mà, cách nhả chữ, xuống câu vẫn mang dấu ấn của người từng đứng trên sân khấu.

Nhắc đến nghệ danh của mình, Kim Lệ Thủy cho biết bà từng không dám tự đặt cái tên này bởi quá giống nghệ danh của nghệ sĩ Lệ Thủy. Theo lời kể của nữ nghệ sĩ, chính nghệ sĩ Tấn Tài cùng nghệ sĩ Như Ngọc đã đặt cho bà nghệ danh này.

Bà cho biết bản thân khi ấy không nghĩ mình sẽ mang một nghệ danh có chữ "Lệ Thủy", bởi bà rất ngại việc bị đặt cạnh một tên tuổi lớn của sân khấu cải lương. Tuy nhiên, cái tên ấy cuối cùng đã trở thành nghệ danh gắn với hành trình hoạt động nghệ thuật của bà.

Cuộc sống hiện tại của vợ chồng Kim Lệ Thủy khá giản dị. Chồng bà là nghệ sĩ Đỗ Ẩn, từng là kép độc, đoạt huy chương vàng sân khấu. Nhưng hiện ông cũng không còn đứng trên sân khấu mà mưu sinh bằng nghề bán vé số để trang trải cuộc sống.

Vợ chồng nghệ sĩ cải lương Kim Lệ Thủy - Đỗ Ẩn đã gắn bó bên nhau 55 năm

Ảnh: Chụp màn hình

Trong chuyến thăm, nhóm Ngũ long du ký không chỉ trò chuyện, động viên mà còn mua vé số của chồng nghệ sĩ Kim Lệ Thủy để ủng hộ. Các thành viên cũng gửi tặng vợ chồng nghệ sĩ một khoản tiền cùng những nhu yếu phẩm cần thiết.

Nhận những phần quà từ đồng nghiệp, Kim Lệ Thủy liên tục nói lời cảm ơn. Với nữ nghệ sĩ, sự sẻ chia của đồng nghiệp và tình cảm của khán giả là nguồn động viên quý giá, giúp bà giữ tinh thần lạc quan trong cuộc sống hiện tại.