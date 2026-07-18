NSND Lệ Thủy xúc động khi hát lại 'Chàng là ai' sau hơn 60 năm

NSND Lệ Thủy thể hiện bài tân cổ Chàng là ai, khiến khán giả vỗ tay không ngớt Ảnh: NVCC

Chương trình nghệ thuật Viễn Châu - Lời thương trên phím đàn là hoạt động văn hóa ý nghĩa nhằm tri ân những cống hiến to lớn của NSND, soạn giả Viễn Châu đối với nghệ thuật cải lương, đồng thời góp phần lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống đến đông đảo công chúng.

Đêm nghệ thuật do Sở VH-TT TP.HCM chỉ đạo nội dung, Trung tâm Nghệ thuật TP.HCM phối hợp Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang thực hiện. NSND Hữu Quốc và Dương Thảo đảm nhận vai trò đạo diễn, trong khi soạn giả Hoàng Song Việt phụ trách biên tập nội dung.

7 chương tái hiện Viễn Châu - Lời thương trên phím đàn

Chương trình tôn vinh và tri ân những đóng góp của soạn giả Viễn Châu thu hút đông đảo khán giả đến xem Ảnh: BTC

Chương trình thu hút đông đảo khán giả đến thưởng thức và tri ân những đóng góp của soạn giả Viễn Châu.

Thông qua những bài vọng cổ, tân cổ giao duyên và các trích đoạn cải lương đặc sắc, Viễn Châu - Lời thương trên phím đàn đưa khán giả nhìn lại hành trình sáng tạo của người nghệ sĩ đã dành trọn cuộc đời cho nghệ thuật truyền thống Nam bộ. Không chỉ khắc họa cuộc đời và sự nghiệp của NSND, soạn giả Viễn Châu, chương trình còn góp phần khơi gợi tình yêu cải lương và tôn vinh những giá trị bền vững của văn hóa Việt.

Trong hành trình gần 200 năm của đờn ca tài tử và hơn một thế kỷ hình thành, phát triển của sân khấu cải lương, nhiều nghệ sĩ Nam bộ đã góp phần tạo nên bản sắc văn hóa đặc trưng của vùng đất phương Nam trong dòng chảy văn hóa dân tộc. Nổi bật trong số đó là NSND, soạn giả Viễn Châu (tên thật Huỳnh Trí Bá) - người được mệnh danh là "vua vọng cổ", để lại một di sản đồ sộ với hàng nghìn tác phẩm và có ảnh hưởng sâu rộng đến nhiều thế hệ nghệ sĩ.

Ông từng quan niệm: "Một bài vọng cổ phải có cốt truyện, phải có vai chính như trong một truyện ngắn. Bài hay trước nhất là ở cốt truyện." Chính tư duy sáng tác ấy đã tạo nên sức sống lâu bền cho nhiều tác phẩm của ông, gắn bó với đời sống tinh thần của công chúng qua nhiều thế hệ.

Trong khoảng 120 phút, khán giả được thưởng thức nhiều bài ca cổ nổi tiếng của soạn giả Viễn Châu qua những tiết mục được dàn dựng công phu, giàu cảm xúc.

Không chỉ là một đêm biểu diễn nghệ thuật, Viễn Châu - Lời thương trên phím đàn được xây dựng như bức chân dung sân khấu về cuộc đời và sự nghiệp của người nghệ sĩ tài hoa.

Bằng sự kết hợp giữa hoạt cảnh, dẫn chuyện, trình diễn ca cổ, tân cổ giao duyên, các trích đoạn cải lương cùng tư liệu sân khấu, chương trình tái hiện hành trình sáng tạo của soạn giả Viễn Châu từ những ngày đầu đến với nghệ thuật cho đến khi trở thành một trong những tên tuổi có ảnh hưởng sâu sắc đối với sân khấu cải lương Việt Nam.

Khán giả được thưởng thức trọn vẹn những dấu ấn nghệ thuật của soạn giả Viễn Châu qua loạt bài ca cổ nổi tiếng, được dàn dựng công phu và giàu cảm xúc Ảnh: BTC

Không chỉ là một đêm biểu diễn nghệ thuật, Viễn Châu - Lời thương trên phím đàn được xây dựng như bức chân dung sân khấu về cuộc đời và sự nghiệp của người nghệ sĩ tài hoa. Bằng sự kết hợp giữa hoạt cảnh, dẫn chuyện, trình diễn ca cổ, tân cổ giao duyên, các trích đoạn cải lương cùng tư liệu sân khấu, chương trình tái hiện hành trình sáng tạo của soạn giả Viễn Châu từ những ngày đầu đến với nghệ thuật cho đến khi trở thành một trong những tên tuổi có ảnh hưởng sâu sắc đối với sân khấu cải lương Việt Nam.

Chương trình gồm 7 chương: Thập lục huyền cầm, Những bài vọng cổ bất hủ, Chàng là ai, Người mẹ miền Nam, Những tự tình trao gửi, Vọng cổ hài và Trích đoạn tuồng cải lương, tương ứng với những dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp của cố soạn giả. Mở đầu là hoạt cảnh Chân dung Huỳnh Trí Bá, tái hiện thời niên thiếu và cơ duyên đưa ông đến với nghệ thuật. Từ đó, khán giả lần lượt được dẫn dắt qua những chặng đường sáng tạo, từ các bài vọng cổ kinh điển, sự ra đời của thể loại tân cổ giao duyên đến những sáng tác về quê hương, đất nước, tình yêu và con người Nam bộ.

NSƯT Kim Tử Long và NSƯT Phượng Hằng ghi dấu với tiết mục tân cổ Võ Đông Sơ - Bạch Thu Hà. Trong khi đó, NSND Minh Vương chinh phục khán giả bằng bài ca cổ Giây phút ngậm ngùi, nhận nhiều tràng vỗ tay sau phần trình diễn đầy cảm xúc Ảnh: BTC

Khi thể hiện bài tân cổ Chàng là ai, NSND Lệ Thủy có màn giao lưu duyên dáng với khán giả. Bà chia sẻ lần đầu tiên biểu diễn ca khúc này là khi mới 14 tuổi, còn bây giờ thì "quá trời tuổi", khiến cả khán phòng bật cười. Nữ nghệ sĩ cũng bày tỏ khi hát lại tác phẩm, bà không khỏi hồi hộp vì không biết khán giả sẽ đón nhận ra sao, nhưng hạnh phúc khi thấy khán giả còn thương và vỗ tay rất nhiều Ảnh: NVCC

Các tác phẩm được trình diễn trong chương trình như hoạt cảnh Chân dung Huỳnh Trí Bá, ca cổ Tình anh bán chiếu, Lá trầu xanh, Giây phút ngậm ngùi, tân cổ Chàng là ai, Võ Đông Sơ - Bạch Thu Hà, vọng cổ hài Ông Trượng Tiên Bửu, ca cảnh Người mẹ miền Nam, Em đi chùa Hương, Đêm tàn bến ngự, trích đoạn Chuyện tình Hàn Mặc Tử... Mỗi tiết mục đều được dàn dựng với ngôn ngữ sân khấu hiện đại, kết hợp dàn nhạc cổ, tân nhạc, múa minh họa và hiệu ứng trình chiếu nhằm mang đến trải nghiệm mới cho khán giả nhưng vẫn giữ trọn tinh thần của cải lương truyền thống.

Chương trình quy tụ đông đảo nghệ sĩ gạo cội và nhiều thế hệ nghệ sĩ cải lương như Lệ Thủy, Minh Vương, Trọng Hữu, Thanh Nam, Thoại Miêu, Hữu Quốc, Mỹ Hằng, Kim Tử Long, Phượng Hằng, Vân Khánh, Lê Tứ, Hà Như, Quỳnh Hương, Lam Tuyền, Lê Hồng Thắm, Thu Vân, Võ Thành Phê, Minh Trường, Nhã Thi, Điền Trung, Nguyễn Văn Khởi… cùng dàn nhạc cổ của Nghệ nhân nhân dân Út Tỵ, Nghệ nhân ưu tú Duy Kim, Huỳnh Tuấn, NSƯT Văn Môn, Hoàng Kha, Phú Quý cùng phần tân nhạc do NSƯT Thanh Liêm đảm trách.