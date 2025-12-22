Cuộc sống tuổi xế chiều của nghệ sĩ cải lương Châu Thanh, lý do chưa dám bỏ nghề

Ở tuổi U.70, nghệ sĩ Châu Thanh vẫn giữ trọn sự máu lửa với nghề Ảnh: NVCC

Hơn nửa đời người gắn bó với sân khấu cải lương, ở tuổi xế chiều, nghệ sĩ Châu Thanh vẫn xem việc được đứng trên sân khấu là niềm vui và hạnh phúc lớn lao nhất. Với ông, mỗi lần cất giọng không chỉ là một buổi biểu diễn, mà còn là sự tiếp nối của tình yêu nghề đã theo mình suốt bao năm tháng thăng trầm. Dù thời gian và sức khỏe không còn cho phép hoạt động dày đặc như trước, nam nghệ sĩ vẫn chưa dám rời xa sân khấu, bởi trong lòng vẫn còn nguyên vẹn tình thương dành cho khán giả.

Cuộc sống tuổi xế chiều của nghệ sĩ cải lương Châu Thanh

Ở thời điểm hiện tại, vì lý do sức khỏe và tuổi tác, nghệ sĩ Châu Thanh không còn chạy show dày đặc như thời hoàng kim. Tuy nhiên, ông vẫn nhận lời biểu diễn nếu tính chất chương trình phù hợp. Với ông, được đứng trên sân khấu, được hát cho khán giả nghe đã là niềm hạnh phúc trọn vẹn của tuổi xế chiều. Giọng ca cải lương tự nhủ rằng "còn đủ sức là còn hát" để giữ lửa đam mê với nghề.

Bên cạnh ca hát, nam nghệ sĩ chú trọng giữ gìn sức khỏe bằng việc tập luyện thể dục nhẹ nhàng kết hợp thiền định, tụng kinh để tâm trí được an yên. Giọng ca 5X chọn cho mình nhịp sống chậm rãi hơn, dành nhiều thời gian bên gia đình. Ở tuổi xế chiều, niềm vui của nghệ sĩ Châu Thanh còn đến từ việc thấy con gái nối nghiệp ca hát của ba, dù không theo bộ môn cải lương. Với ông, dù ở lĩnh vực nào, nghề hát vẫn là nghề cao quý, mang lại niềm vui và phục vụ khán giả.