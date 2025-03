Cuộc sống tuổi xế chiều sau nhiều biến cố của con gái ca sĩ Hùng Cường

Ca sĩ Phương Giao vẫn giữ được vẻ ngoài tươi trẻ, giọng hát khỏe khoắn ở tuổi 64 Ảnh: Chụp màn hình

Danh ca Hùng Cường không muốn con theo nghề

Ca sĩ Phương Giao sinh năm 1961, là con gái danh ca Hùng Cường, người được xem như một biểu tượng của làng nhạc Việt thế kỷ 20. Ông không chỉ thành công trên lĩnh vực cải lương mà còn để lại nhiều dấu ấn ở dòng nhạc sôi động. Nối nghiệp cha, Phương Giao cũng chọn ca hát và nổi tiếng với những bài nhạc trẻ sôi động, nhất là những bản nhạc ngoại cover, được mệnh danh là "nữ hoàng nhạc quậy".

Trò chuyện cùng Thúy Nga trong chương trình Nhà có khách, ca sĩ Phương Giao cho biết thuở nhỏ, chị không đam mê ca hát vì danh ca Hùng Cường từng dặn dò con gái "đừng đi theo cái nghiệp này vì bạc bẽo lắm". Nữ ca sĩ giãi bày: "Cha tôi nói rằng khi đang ở đỉnh cao, khán giả coi mình là thần tượng. Nhưng ngày nào đó, mình tụt dốc thì khán giả sẽ nhanh chóng quên mình. Vì họ chỉ chú ý đến những người đang ở trên đỉnh cao, không phải ai cũng vậy nhưng là đa số. Vậy nên cha tôi nói nghề này bạc lắm, tụi con ráng học đi chứ đừng đi theo nghề của cha. Nhưng hình như Tổ chọn, nghề chọn mình chứ mình không chọn nghề được. 17 tuổi là tôi đã bước vô nghề ca hát".

Thúy Nga bất ngờ khi ca sĩ Phương Giao tiết lộ mới sang Mỹ định cư được 20 tháng Ảnh: Chụp màn hình

Con gái nghệ sĩ Hùng Cường tâm sự, ban đầu chị theo nghề vì muốn cải thiện kinh tế gia đình. Tuy nhiên, theo thời gian, chị đã dần cảm nhận được niềm đam mê sâu sắc với nghệ thuật. Phương Giao cho rằng việc theo nghệ thuật giống như "sắp sẵn đường cho mình đi chứ mình không lựa chọn". Nữ ca sĩ kể thời gian đầu, chị chỉ được hát tốp ca, nhưng may mắn có sắc vóc nên được chọn làm người giới thiệu chương trình. Thời gian sau, Phương Giao rời đoàn rồi chuyển sang hát đơn ca, bắt đầu xây dựng sự nghiệp.

Trong gần 50 năm theo nghề, Phương Giao từng có thời gian tạm gác lại sự nghiệp để lui về vun vén cho gia đình. Nữ ca sĩ tâm sự sau khi kết hôn, gia đình chồng không muốn chị tiếp tục đi hát, vì thương chồng nên chị đành chấp nhận. Tuy nhiên, khi gia đình gặp khó khăn, chị không có nghề nào ngoài ca hát nên quay lại với nghệ thuật.

Những năm tháng đỉnh cao, Phương Giao kể chị từng chạy show một đêm gần 10 tụ điểm. Nữ ca sĩ cho biết bản thân không kén chọn, chỉ cần có show và sắp xếp được thời gian thì sẽ nhận lời. Chị tâm sự rằng lúc đó, mình liên tục chạy show để lo cho gia đình cuộc sống sung túc hơn. Giọng ca 6X cho hay: "Có đêm ngồi tính lại, tôi hát đến 52 bài, vừa vũ trường, vừa tụ điểm. Tôi hát nhiều nên giọng đặc như một người đàn ông, sáng không thể thu âm được mà phải từ 12 giờ trở lên. Tôi may mắn vẫn giữ được giọng bình thường nhưng tới giờ giọng tôi lại dày hơn lúc trước".

Nữ ca sĩ trải lòng về việc từng 3 lần gặp tai nạn nghiêm trọng, tưởng không thể tiếp tục đứng trên sân khấu Ảnh: Chụp màn hình

3 lần gặp tai nạn, gia đình rơi vào cảnh phá sản

Trong chặng đường ca hát, Phương Giao tiết lộ cô trải qua nhiều biến cố, từng 3 lần gặp tai nạn kinh hoàng. Chị nhớ lại: "Hôm đó tôi chạy show nhưng chỉ đi một mình. Không hiểu sao bản thân có chút linh tính sẽ gặp chuyện gì đó, tôi đã đi sớm hơn bình thường. Dù đi rất chậm nhưng tôi va chạm với một người say xỉn. Lúc đó, tôi mang đôi giày da nhưng bị cắt đứt lìa 3 ngón chân, nát hết cả bàn chân bên trái. May là hôm đó tôi mang vớ nên phần bị cắt đứt đều nằm trong vớ, không bị rớt xuống đường. Mọi người xung quanh vội đưa tôi vào bệnh viện cấp cứu. Khi ấy, bác sĩ - chồng của chị Phương Hồng Quế - bằng mọi cách nối lại 3 ngón chân cho tôi. Suốt 3 tháng trời, tôi không thể đi hát, ở nhà nghe chương trình ca nhạc là tôi lại khóc. Bây giờ tôi chỉ cử động 2 ngón thôi, những ngón kế bên đứt gân hết. 2 lần khác, tôi cũng bị tai nạn phải nằm trong khoa chấn thương chỉnh hình. May mắn cho tôi là gặp được bác sĩ tốt, anh ấy trân trọng ca sĩ nên cố gắng cho tôi được toàn vẹn như bây giờ".

Ngoài sự nghiệp, Phương Giao cũng chia sẻ về cuộc sống hôn nhân với nhiều thăng trầm. Nữ ca sĩ nói rằng chị và chồng gặp nhau rồi nên duyên vợ chồng là duyên số. Phương Giao kể chồng từng rất giàu có, sở hữu vài trăm cây vàng. Tuy nhiên, sau 3 năm kết hôn, gia đình không may gặp biến cố phá sản. Lúc đó, chồng còn lâm bệnh nặng khiến gia đình rơi vào khánh kiệt.

Phương Giao chia sẻ chị may mắn khi có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, con cái ổn định Ảnh: Chụp màn hình

"Lúc đó gia đình khó khăn, anh còn lâm bệnh nữa nên tôi buộc phải kiếm đường đi hát trở lại. Tôi chấp nhận làm lại từ đầu vì khán giả đâu còn biết mình là ai. Có hôm, tôi đến chầu chực, chờ từ đầu buổi đến cuối buổi vẫn không được hát. May mắn là Tổ nghiệp thương, tôi dần được show nhiều hơn và lo được cho gia đình. Chồng tôi cũng khỏi bệnh rồi đi làm trở lại. Chắc mình qua thời hoạn nạn rồi, chứ nói thật giai đoạn đồng cam cộng khổ, tôi cũng không hiểu sao mình chịu được", nữ ca sĩ bộc bạch.

Ở tuổi ngoài 60, Phương Giao quyết định sang Mỹ sinh sống cùng con gái. Nữ ca sĩ tiết lộ chị đã định cư được khoảng 20 tháng, dần hòa nhập được với cuộc sống xứ cờ hoa. Thỉnh thoảng, Phương Giao đi hát để duy trì niềm đam mê đã theo chị suốt gần 50 năm qua.