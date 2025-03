Cuộc sống viên mãn của 'nữ thần' Gal Gadot ở tuổi 40

Đam mê diễn xuất dẫn dắt cô đến với vai diễn điện ảnh đầu tay trong Fast & Furious (2009) rồi tiếp tục xuất hiện ở Fast Five (2011), Fast & Furious 6 (2013). Sự nghiệp diễn xuất của Gal Gadot tại Hollywood thêm nở rộ khi cô nhận được vai Wonder Woman trong vũ trụ điện ảnh D.C. Hình tượng "nữ thần chiến binh" của người đẹp 8X ghi dấu ấn qua "bom tấn" Batman v Superman: Dawn of Justice, Justice League (Liên minh công lý) cùng hai phần phim riêng Wonder Woman (2017) và Wonder Woman 1984 (2020). Gal Gadot còn tham gia nhiều dự án như: Red Notice, Death on the Nile (Án mạng trên sông Nile), Heart of Stone… đồng thời đảm nhận thêm vai trò nhà sản xuất