Cuộc sống xa hoa của 'phú bà' TVB Lý Thi Hoa gây chú ý

Nguyễn Quang Hải
22/05/2026 17:15 GMT+7

Mới đây, nữ diễn viên đình đám của TVB Lý Thi Hoa bất ngờ chia sẻ một góc không gian sống riêng tư, nhanh chóng thu hút sự quan tâm từ cư dân mạng. Căn hộ sang trọng của cô gây ấn tượng với thiết kế rộng rãi, ngập tràn ánh sáng tự nhiên cùng tầm nhìn hướng biển cực kỳ đắt giá, Sohu đưa tin ngày 22.5.

Qua những hình ảnh được đăng tải, phòng khách của Lý Thi Hoa mang phong cách tối giản nhưng tinh tế. Điểm nổi bật nhất là hệ cửa kính sát trần cỡ lớn, mở ra khung cảnh biển rộng lớn. Không gian thoáng đãng cùng ánh sáng tự nhiên tạo cảm giác thư giãn và sang trọng đúng chuẩn giới thượng lưu.

Ngoài nội thất cao cấp, nhiều khán giả còn chú ý đến bộ sưu tập đá phong thủy được nữ diễn viên trưng bày trong nhà. Theo chia sẻ, cô có thói quen đặt các viên đá cạnh cửa sổ vào những thời điểm thích hợp để "tắm ánh trăng", với mong muốn thanh lọc năng lượng và tái tạo tinh thần. Thói quen nhỏ này cũng phần nào cho thấy Lý Thi Hoa là người coi trọng cảm xúc cá nhân và sự cân bằng trong cuộc sống.

Lý Thi Hoa được khen có gu sống tinh tế, sở hữu nhiều bất động sản đắt đỏ tại Hồng Kông

Không gian sống của nữ diễn viên không quá cầu kỳ hay phô trương. Thay vào đó, căn hộ được bài trí theo hướng nhẹ nhàng, hiện đại với gam màu trung tính, kết hợp giữa ánh sáng, biển trời và cây xanh để tạo nên cảm giác chữa lành. Với một nghệ sĩ thường xuyên làm việc cường độ cao, sở hữu một nơi ở yên tĩnh như vậy được xem như cách để tái tạo năng lượng sau áp lực nghề nghiệp.

Bộ sưu tập đá phong thủy giá trị cao của cô cũng được sắp xếp gọn gàng với nhiều màu sắc, kích thước khác nhau. Không chỉ đóng vai trò trang trí, những món đồ này còn giống như liệu pháp tinh thần riêng của nữ diễn viên. Mỗi khi cảm thấy áp lực hoặc cần cân bằng cảm xúc, cô sẽ thực hiện nghi thức đặt đá dưới ánh trăng để tìm lại sự bình yên trong tâm trí.

Trên thực tế, những năm gần đây Lý Thi Hoa từng trải qua không ít khó khăn. Nữ diễn viên từng tiết lộ cô mắc vấn đề liên quan đến hệ miễn dịch tự thân ảnh hưởng đến mắt, phải điều trị nhiều lần và từng tạm dừng công việc để nghỉ ngơi hồi phục sức khỏe.

Dù vậy, sự nghiệp của cô lại có màn trở lại đầy ấn tượng. Năm 2019, Lý Thi Hoa gây tiếng vang trong bộ phim truyền hình Tòa nhà Kim Tiêu với vai Alex. Tác phẩm giúp cô giành giải Nhân vật nữ truyền hình được yêu thích nhất tại lễ trao giải TVB 2019, đồng thời cùng nam diễn viên Trần Sơn Thông nhận giải Cặp đôi màn ảnh được yêu thích nhất.

Đến năm 2023, bộ phim Nữ hoàng tin tức tiếp tục đưa tên tuổi Lý Thi Hoa phủ sóng mạnh mẽ tại thị trường Trung Quốc đại lục. Trong phim, cô vào vai nữ MC Trương Gia Nghiên, một nhân vật lý trí, kiên định nhưng cũng chất chứa nhiều tổn thương nội tâm. Vai diễn này giúp khán giả nhìn thấy một hình ảnh trưởng thành và chiều sâu diễn xuất khác của nữ diễn viên TVB.

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Lý Thi Hoa được xem là một trong những mỹ nhân TVB thành công cả sự nghiệp lẫn tài chính

Sau thành công của Nữ hoàng tin tức, độ phủ sóng của Lý Thi Hoa tại thị trường Trung Quốc đại lục tăng lên đáng kể. Từ phim truyền hình, gameshow đến các hoạt động biểu diễn, cô đều có nhiều cơ hội phát triển hơn so với trước đây.

Ít ai biết rằng cuộc đời của nữ diễn viên không phải lúc nào cũng trải đầy hoa hồng. Lý Thi Hoa sinh ra trong một gia đình khá giả tại Hồng Kông, cha cô từng điều hành công ty sản xuất máy tính và thiết bị điện tử. Thuở nhỏ, cô có cuộc sống sung túc với biệt thự sang trọng và xe hơi đắt tiền.

Tuy nhiên, biến cố xảy ra khi công ty của cha cô phá sản, khiến kinh tế gia đình lao dốc. Năm 7 tuổi, cô cùng gia đình sang Canada định cư. Sau khi trưởng thành, cô quay lại Hồng Kông tham gia cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông 2003 và giành các giải Người đẹp ăn ảnh cùng Người đẹp tài năng. Sau đó, cô ký hợp đồng với TVB dưới nghệ danh Lý Thi Vận trước khi đổi lại tên thật là Lý Thi Hoa.

Trong những năm đầu sự nghiệp, cô không phải ngôi sao nổi tiếng ngay lập tức mà từng bước khẳng định tên tuổi qua nhiều bộ phim như Bàn tay nhân ái 3, Cung tâm kế hay Can't buy me love.

Bên cạnh đó, nữ diễn viên cũng nhiều lần chia sẻ quan điểm yêu thích đầu tư bất động sản. Theo cô, sở hữu nhà cửa là cách tạo dựng sự an toàn cho tương lai. Vì vậy, khi không gian sống sang trọng của cô được hé lộ, nhiều người cho rằng đó là thành quả xứng đáng sau nhiều năm nỗ lực không ngừng nghỉ trong giới giải trí.

Cựu diễn viên TVB Lý Thi Hoa bất ngờ đính hôn ở tuổi 40

Cựu diễn viên TVB Lý Thi Hoa bất ngờ đính hôn ở tuổi 40

Trên Instagram hôm 8.2, Lý Thi Hoa khiến người hâm mộ bất ngờ khi khoe nhẫn đính hôn vừa nhận được từ bạn trai. Được biết, hôn phu của mỹ nhân 8X làm ngoài ngành giải trí , cả hai đã bí mật hẹn hò nhiều năm.

