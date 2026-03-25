Cuộc thi Nữ hoàng trang sức Việt Nam 2026 diễn ra tại đất tổ cố đô Huế

Sáng 25.3, Hội Mỹ nghệ kim hoàn đá quý Việt Nam phối hợp với Hội Nghệ nhân và thương hiệu Việt Nam cùng Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế tổ chức họp báo, công bố thể lệ cuộc thi Nữ hoàng trang sức Việt Nam 2026, diễn ra tại thành phố Huế.

Thành phố Huế được coi là nơi phát xuất và hiện có nhà thờ, mộ tổ của nghề kim hoàn Việt Nam nhằm tôn vinh vẻ đẹp người phụ nữ Việt Nam gắn với tinh hoa nghề kim hoàn truyền thống.

Lãnh đạo thành phố Huế tặng hoa chúc mừng ban tổ chức cuộc thi ẢNH: HOÀNG LÊ

Theo ban tổ chức, cuộc thi Nữ hoàng trang sức Việt Nam được tổ chức định kỳ hai năm một lần kể từ năm 2003, đến nay đã trở thành một trong những thương hiệu uy tín trong hệ thống các cuộc thi sắc đẹp tại Việt Nam.

Việc lựa chọn Huế là địa phương đăng cai tổ chức năm 2026 được kỳ vọng sẽ góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất cố đô, đồng thời tạo động lực thúc đẩy phát triển du lịch, dịch vụ và các ngành công nghiệp văn hóa trên địa bàn.

Theo ban tổ chức, thời gian nhận hồ sơ dự thi từ ngày 12.3 đến trước ngày 10.10. Vòng chung kết sẽ diễn ra từ ngày 13 - 18.10; trong đó, đêm chung kết được tổ chức vào lúc 20 giờ ngày 18.10 tại thành phố Huế. Đối tượng dự thi là nữ công dân Việt Nam trong độ tuổi từ 18 - 33, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí về nhân thân, học vấn và ngoại hình theo quy định.

Các phóng viên đặt câu hỏi với ban tổ chức về thể lệ cuộc thi ẢNH: HOÀNG LÊ

Cơ cấu giải thưởng gồm các danh hiệu: Nữ hoàng trang sức Việt Nam, Á hoàng 1, Á hoàng 2 cùng nhiều giải phụ như Người đẹp nhân ái, Người đẹp du lịch, Người đẹp thời trang, Người đẹp tài năng…

Tại buổi họp báo, đại diện các cơ quan báo chí đã đặt nhiều câu hỏi liên quan đến công tác tổ chức, tiêu chí chấm chọn, việc đảm bảo tính minh bạch, cũng như các hoạt động bên lề gắn với quảng bá du lịch và hình ảnh thành phố Huế.

Đại diện ban tổ chức đã trực tiếp giải đáp, làm rõ các nội dung, đồng thời khẳng định cuộc thi sẽ được tổ chức nghiêm túc, đúng quy định, đảm bảo tính chuyên nghiệp, qua đó góp phần lan tỏa hình ảnh con người và văn hóa Huế đến với bạn bè trong nước và quốc tế.

Huế là đất tổ của nghề kim hoàn

Theo tư liệu lịch sử, nghề kim hoàn hiện đang phát triển từ miền Trung đến miền Nam nước ta do ông Cao Đình Độ (sinh năm 1741 tại làng Cẩm Tú, huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa) và con là ông Cao Đình Hương truyền vào. Năm 1783, do chiến tranh loạn lạc, hai cha con ông đã lánh vào Thuận Hóa, trú tại làng Kế Môn, xã Điền Môn, huyện Phong Điền cũ (nay thuộc phường Phong Phú, thành phố Huế) và truyền nghề cho một số học trò thuộc hai họ Huỳnh Công và Trần Mạnh.

Năm 1790, dưới triều Quang Trung, ông Cao Đình Độ được phong chức Lãnh binh và con trai ông chức Phó lãnh binh, hai ông được triệu vào cung thành lập cơ vệ ngân tượng, chuyên làm đồ ngự dụng bằng vàng bạc. Thời gian này, hai ông trú tại làng Cao Hậu, thị xã Hương Trà, nay là phường Hương Sơ, thành phố Huế. Sau khi ông Cao Đình Độ mất, ông Cao Đình Hương tiếp tục hành nghề ngân tượng dưới triều Gia Long. Mộ phần của hai ông hiện ở đường Phan Bội Châu, nay thuộc phường Thuận Hóa, thành phố Huế.

Từ đường nhà thờ Tổ kim hoàn tại số 7 Chùa Ông, phường Thuận Hóa, TP.Huế ẢNH: T.L

Những người thợ kim hoàn ở miền Trung đều coi hai ông là tổ sư của Nghề Kim hoàn, lấy ngày 7.2 âm lịch (ngày giỗ của ông Cao Đình Hương, người trực tiếp truyền nghề rộng rãi trong dân gian) làm ngày giỗ Tổ.

Nhà thờ Tổ nghề kim hoàn là ngôi nhà rường một gian hai chái, mái lợp ngói liệt. Tại ngôi Từ đường này, bên cạnh việc thờ cúng hai vị Tổ sư, còn là nơi sinh hoạt truyền thống của những người thợ kim hoàn tại thành phố Huế và những môn đồ làm ăn phát đạt nơi xa trở về.

Hàng năm, Từ đường Kim hoàn có 3 ngày lễ chính: 27.2 âm lịch, giỗ Đệ nhất Thế tổ Cao Đình Độ; 7.2 âm lịch giỗ Đệ nhị Thế tổ Cao Đình Hương và ngày 6.1 âm lịch là ngày “Minh niên” mở hàng cho một năm mới của những người làm Nghề Kim hoàn.

Năm 1990, di tích khu lăng mộ và nhà thờ Tổ nghề kim hoàn được xếp hạng di tích cấp quốc gia theo Quyết định số 168-QĐ/VH, ngày 2.3.1990 của Bộ VH-TT (nay là Bộ VH-TT-DL).