Giá vàng hôm nay 25.3.2026: Tăng mạnh 4,5 triệu đồng/lượng, lên gần 175 triệu đồng

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tăng giá vàng miếng SJC 4,5 triệu đồng mỗi lượng, mua vào 171,7 triệu đồng, bán ra 174,7 triệu đồng. ACB tăng 2,3 triệu đồng mỗi lượng, mua vào 169,5 triệu đồng, bán ra 172,5 triệu đồng. Công ty Phú Quý cũng tăng giá mỗi lượng vàng miếng lên 171,7 triệu đồng, bán ra 174,7 triệu đồng…

Tương tự, giá vàng nhẫn cũng tăng thêm 4,5 triệu đồng mỗi lượng, Công ty Phú Quý mua vào 171,7 triệu đồng, bán ra 174,7 triệu đồng; Công ty SJC mua vào 171,5 triệu đồng, bán ra 174,5 triệu đồng… Kể từ mức giá thấp nhất cách đây 3 ngày, giá vàng miếng SJC đã tăng gần 13 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC tăng mạnh ẢNH: NGỌC THẠCH

Giá vàng thế giới tăng mạnh 101 USD mỗi ounce, lên 4.578 USD. Sự thất vọng của nhà đầu tư tiếp tục gia tăng khi giá vàng gặp khó khăn trong bối cảnh hỗn loạn đang diễn ra ở Trung Đông. Tuy nhiên, bất chấp áp lực bán ra liên tục, nhiều ngân hàng vẫn không thay đổi dự báo dài hạn của họ. Ngân hàng Montreal (BMO) đã công bố các dự báo cập nhật về giá cả hàng hóa. Bất chấp những khó khăn hiện tại, Ngân hàng Canada vẫn lạc quan về vàng và bạc. Các nhà phân tích hàng hóa cảnh báo rằng giá vàng và bạc có thể tiếp tục giảm, chịu ảnh hưởng bởi những thay đổi trong điều kiện kinh tế do cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran gây ra, nhưng họ cho rằng đà tăng giá của thị trường chỉ tạm dừng chứ không đảo chiều.

Trong dự báo giá cập nhật của BMO, các nhà phân tích dự đoán giá vàng trung bình sẽ ở mức khoảng 4.800 đô la một ounce trong quý 3, tăng 7% so với dự báo, và trung bình ở mức 4.900 đô la trong quý cuối năm, tăng 9% so với ước tính trước đó. Giá vàng trung bình sẽ đạt 4.846 đô la một ounce trong năm nay, tăng so với ước tính trước là 4.550 đô la một ounce. Đồng thời, BMO lạc quan về giá vàng đến năm 2027, dự kiến giá sẽ duy trì ổn định trên 5.000 đô la một ounce và đạt mức trung bình 5.125 đô la mỗi năm, tăng 26% so với các ước tính trước đó.