Cuộc thi săn ảnh tháp Eiffel Đà Lạt 2026: Khám phá vẻ đẹp kiến trúc độc đáo

Ngày 17.4, Viễn thông Lâm Đồng (VNPT Lâm Đồng) chính thức khởi động cuộc thi ảnh với chủ đề "Săn ảnh tháp xinh - rinh quà cực đỉnh". Sân chơi hướng đến việc tôn vinh vẻ đẹp kiến trúc độc đáo của tháp Eiffel Đà Lạt , biểu tượng của sự kết nối bền bỉ và phát triển tại địa phương.

Giữa trung tâm thành phố sương mù, tháp Eiffel Đà Lạt, cách gọi ví von dành cho tháp ăng ten viễn thông Lâm Đồng, đang trở thành điểm hẹn sáng tạo của cộng đồng yêu nhiếp ảnh, check-in. Không chỉ là công trình kỹ thuật, tháp còn gợi cảm hứng thị giác đặc biệt, nhất là khi đêm cao nguyên lên đèn.

Ông Hồ Quang Huệ, Giám đốc VNPT Lâm Đồng , cho biết cuộc thi không chỉ dừng lại ở hoạt động nghệ thuật mà còn là lời mời gọi người dân, du khách khám phá một "di sản công nghệ" giữa lòng Đà Lạt, nơi tháp Eiffel Đà Lạt hiện diện như dấu ấn vừa hiện đại vừa giàu tính biểu tượng.

Để hỗ trợ thí sinh, VNPT Lâm Đồng sẽ thắp sáng hệ thống đèn tại tháp Eiffel Đà Lạt từ 18 giờ 30 đến 22 giờ 30 mỗi ngày, xuyên suốt thời gian diễn ra cuộc thi (từ 17.4 đến hết 25.5.2026). Đây là khung giờ "vàng" giúp các tay máy ghi lại những khoảnh khắc lung linh nhất, đặc biệt trong các dịp lễ lớn.

Thí sinh được phép vào khu vực chân ăng ten tại số 8 Trần Phú, phường Xuân Hương - Đà Lạt để ghi hình.

Cuộc thi mở rộng cho tất cả công dân Việt Nam và người nước ngoài, không giới hạn độ tuổi; mỗi tác giả gửi tối đa 3 tác phẩm qua email: phuongntd.ldg@vnpt.vn, fanpage hoặc Zalo Official của VNPT Lâm Đồng.

Ban tổ chức sẽ trao nhiều giải thưởng giá trị: 1 giải nhất ảnh tháp và 1 giải ảnh điểm check-in 8 Trần Phú, mỗi giải gồm 10 triệu đồng và 1 sim Vinaphone số đẹp sử dụng miễn phí 18 tháng (trị giá 10 triệu đồng).

Bên cạnh đó, giải thưởng do mạng xã hội bình chọn dành cho các tác phẩm có lượng tương tác cao nhất, nhì, ba trên fanpage, với tổng giá trị lên đến 19 triệu đồng. Các giải khuyến khích và phong trào gồm sim VD159 miễn phí 12 tháng và thẻ cào Vinaphone cho những tác phẩm chất lượng.

