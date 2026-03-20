Bức ảnh bãi rong ở Côn Đảo giúp nhiếp ảnh gia Việt thắng giải quốc tế

Bức ảnh chụp từ trên cao xuống "bãi rong đẹp như mơ" với chiếc cano nhỏ bé lọt thỏm ở Côn Đảo (TP.HCM) giúp anh Nguyễn Hiếu Linh (36 tuổi) thắng giải ở hạng mục Natural World.

Khoảnh khắc đặc biệt ở Côn Đảo và kết quả bất ngờ

Anh Linh đang làm việc tại một quỹ đầu tư ở Hà Nội. Lần đầu tiên gửi ảnh đến cuộc thi, anh Linh gửi 5 tấm - đều trong chủ đề về thế giới tự nhiên - động vật hoang dã và phong cảnh.

Khi nghe tin thắng giải, anh Linh bất ngờ vì đây là cuộc thi nhiếp ảnh hàng đầu thế giới. Năm 2026, số lượng ảnh dự thi lớn nhất (hơn 430.000 tác phẩm từ 200 quốc gia), nên chất lượng chuyên môn rất cao và mức độ cạnh tranh rất khốc liệt.

Bức ảnh của anh có tên là A drift in the Sea of Weeds (Lạc trôi ở biển rong). Ảnh được anh Linh sáng tác vào tháng 5.2025 khi lần đầu đến Vịnh Đầm Tre, Côn Đảo.

Bức ảnh bãi rong Côn Đảo đạt giải của anh Linh Ảnh: NVCC

Ban đầu, chủ đích của anh khi đến Côn Đảo là để lặn ngắm rạn san hô. Tuy nhiên, trước những biến đổi của rạn san hô, anh chuyển hướng qua đi tìm bãi rong mơ. "Bãi rong mơ đúng là khung cảnh trong mơ với tôi vì nó rất đẹp khi nhìn từ góc thẳng đứng trên cao xuống", anh Linh chia sẻ.

Anh kể, việc cất cánh và hạ cánh drone để chụp bức ảnh này khiến anh vô cùng hồi hộp vì phải ngồi trên chiếc cano bé xíu cùng 3 người khác. Không gian hẹp, sóng biển dập dềnh, một sai sót nhỏ có thể khiến drone xuống biển.



Khi gửi tấm ảnh dự thi, anh Linh mô tả: "Được chụp từ trên cao, một chiếc thuyền nhỏ trôi giữa lớp thảm thực vật dưới nước dày đặc, bao quanh bởi những dòng chảy và ánh sáng luôn biến đổi. Hình ảnh gợi lên sự mong manh của con người trong một cảnh quan biển sống động và rộng lớn".

Không gian sáng tác bức ảnh thắng giải Ảnh: NVCC

Bức ảnh được anh điều chỉnh kích thước một chút để chiếc cano vào đúng vị trí mong muốn. Phần bóng phản chiếu trên mặt nước được làm dịu đi để không khiến người xem phân tâm khỏi chủ thể chính là bãi rong và cano.

"Ban giám khảo của Sony World Photography Awards đều là những giám tuyển nhiều kinh nghiệm. Thể lệ cuộc thi không cho phép thay đổi nội dung, tính chất của bức ảnh. Thí sinh buộc cung cấp file ảnh raw để chứng minh độ trung thực", anh Linh nói.

Nhiếp ảnh - đam mê tốn kém?

Theo anh Linh, với những thể loại như ảnh tài liệu, báo chí hay thiên nhiên, việc tôn trọng sự thật là yếu tố cốt lõi. Người chụp có thể điều chỉnh về màu sắc, ánh sáng để tái hiện lại cảm nhận thực tế, nhưng không nên thay đổi bản chất của cảnh vật hay thêm bớt yếu tố làm sai lệch câu chuyện.

Ngược lại, với ảnh nghệ thuật hay sáng tạo, người chụp có nhiều không gian hơn để can thiệp và thể hiện góc nhìn cá nhân. Khi đó, chỉnh sửa hay thậm chí sử dụng AI cũng có thể được xem là một phần của quá trình sáng tạo.

Tuy nhiên, điều quan trọng nhất theo anh không phải là mức độ chỉnh sửa, mà là sự minh bạch. Người xem cần hiểu họ đang nhìn thấy một khoảnh khắc thực, hay một sản phẩm được dàn dựng và xử lý có chủ đích.

Trong bối cảnh công nghệ và AI phát triển nhanh, ranh giới này ngày càng mờ đi. Vì vậy, trách nhiệm của người làm hình ảnh không chỉ là tạo ra hình đẹp, mà còn là giữ được sự trung thực với câu chuyện mình muốn kể và với người xem.

Chuyến đi chơi Côn Đảo để lại cho anh Linh nhiều kỷ niệm đặc biệt Ảnh: NVCC

Anh Linh sở hữu chiếc máy ảnh một cách nghiêm túc 6 năm trước và có chiếc drone đầu tiên cách đây 3 năm. Có nhiều người cho rằng "nhiếp ảnh là cuộc chơi của người có điều kiện".

Trước quan điểm này, anh cho biết, sự đầu tư nào cũng có thể có giới hạn nếu phân biệt điều chúng ta cần và điều chúng ta muốn. Có những bức ảnh đòi hỏi vô cùng cao ở thiết bị thì mới chụp ra được nhưng cũng có những bức ảnh mà thiết bị đắt tiền gấp 3 cũng không thể xử lý tốt hơn gấp đôi được.

"Có người chỉ cần sản phẩm tốt hơn 20% là họ sẵn sàng đầu tư gấp đôi. Có người sẵn sàng để sản phẩm kém hơn 20% nhưng chỉ cần bỏ ra số tiền một nửa. Có người chỉ quan trọng thành phẩm cuối cùng nhưng có người coi trọng trải nghiệm trong suốt quá trình thực hiện tác phẩm. Có người chỉ cần độ phân giải thấp để đăng ảnh lên mạng xã hội nhưng cũng có người cần độ phân giải cao để in khổ lớn. Có người cần phục vụ phân khúc khách hàng cao cấp nhất nhưng cũng có người chỉ bấm máy để thỏa mãn bản thân. Có người mang một ba lô nặng đầy ống kính được nhưng cũng có người bị đau lưng chỉ muốn mang đúng 1 chiếc máy ảnh du lịch", anh Linh chia sẻ.