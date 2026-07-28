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Sức khỏe

Cuộc thi thiết kế linh vật hướng tới 50 năm Đại học Y Dược TP.HCM

Như Quyên
Như Quyên
Sáng 28.7, Đại học Y Dược TP.HCM phối hợp cùng Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM công bố và khởi động cuộc thi thiết kế linh vật ‘Tự hào bản sắc Y Dược’.

Với chủ đề “Tri ân truyền thống - Kiến tạo tương lai”, mục tiêu của cuộc thi nhằm lan tỏa giá trị thương hiệu thông qua hình ảnh linh vật dễ nhận diện, góp phần thể hiện giá trị cốt lõi của Đại học Y Dược TP.HCM và Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM. Đây cũng là một trong những hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm chính thức mang tên Trường đại học Y Dược TP.HCM (1976 - 2026).

Không chỉ là cuộc thi mà còn là hành trình kiến tạo bản sắc

Chương trình khuyến khích sáng tạo và gắn kết cộng đồng, tạo sân chơi dành cho giảng viên, viên chức, bác sĩ, người lao động, người học... của 2 đơn vị; cùng các cá nhân, nhóm tác giả ngoài đơn vị quan tâm và có đam mê thiết kế sáng tạo.

Đại học Y Dược TP.HCM phát động cuộc thi thiết kế linh vật đại diện thương hiệu - Ảnh 1.

Phó giáo sư - tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Văn Chinh phát biểu tại buổi lễ khai mạc

ẢNH: BVCC

Phát biểu tại buổi lễ khai mạc, Phó giáo sư - tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Văn Chinh, Phó hiệu trưởng Trường đại học Y Dược TP.HCM, cho biết trong bối cảnh chuyển đổi số, hội nhập quốc tế và cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ, thương hiệu không chỉ là tên gọi mà còn kết tinh lịch sử, văn hóa, chất lượng chuyên môn và niềm tin của cộng đồng.

Vì vậy, xây dựng thương hiệu là trách nhiệm chung của cán bộ, giảng viên, viên chức, người lao động, người học và cựu người học. Cuộc thi được tổ chức không chỉ nhằm tìm kiếm một thiết kế linh vật, mà còn là hành trình cùng nhau kiến tạo bản sắc, khơi nguồn sáng tạo và lan tỏa niềm tự hào về những giá trị mà nhà trường và bệnh viện đã bền bỉ vun đắp qua nhiều thế hệ.

Đại học Y Dược TP.HCM phát động cuộc thi thiết kế linh vật đại diện thương hiệu - Ảnh 2.

Người tham dự đặt câu hỏi với ban tổ chức

ẢNH: BVCC

Tìm kiếm 2 linh vật giàu “bản sắc Y Dược”

Điểm đặc biệt của cuộc thi là ban tổ chức muốn lựa chọn 2 linh vật chính thức, chia làm 2 bảng:

Bảng A: Linh vật đại diện cho Đại học Y Dược TP.HCM, với yêu cầu truyền tải hệ giá trị Chuyên nghiệp - Xuất sắc - Sáng tạo - Phụng sự - Nhân văn.

Bảng B: Linh vật đại diện cho Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, với yêu cầu lan tỏa hệ giá trị Tiên phong - Thấu hiểu - Chuẩn mực - An toàn.

Các tác phẩm xuất sắc được lựa chọn không chỉ nhận giải thưởng mà còn có cơ hội trở thành linh vật chính thức, đồng hành trong các hoạt động truyền thông, sự kiện, ấn phẩm nhận diện và các chương trình của Đại học Y Dược TP.HCM, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM trong tương lai.

Kết quả và giải thưởng sẽ được công bố tại Lễ Kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, dự kiến tổ chức trong tháng 11.2026 tại Đại Giảng đường, Đại học Y Dược TP.HCM.

Thí sinh đăng ký và nộp bài dự thi trực tuyến tại: https://forms.gle/yokUxJpau4Vr74NUA

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