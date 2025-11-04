Cuộc thi tìm hiểu 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đạt hơn 7 triệu lượt thi

Tối 4.11, tại Học viện Kỹ thuật Quân sự (Hà Nội), Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội phối hợp T.Ư Đoàn tổ chức chương trình thăm, động viên và tham dự buổi phát sóng tuần thi thứ 4, chặng 2 Cuộc thi trắc nghiệm tương tác trực tuyến tìm hiểu "80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam".

Tham dự chương trình có ông Tạ Văn Hạ, Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội; chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư.

Ông Tạ Văn Hạ và chị Nguyễn Phạm Duy Trang tặng quà Học viện Kỹ thuật Quân sự, đơn vị tổ chức điểm thi hưởng ứng cuộc thi ẢNH: CHÂU LINH

Tại chương trình, anh Nguyễn Thái An, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó trưởng ban Công tác Đoàn, báo cáo nhanh kết quả tổ chức cuộc thi. Theo đó, tính đến ngày 1.11, chặng 1 của cuộc thi ghi nhận 2.032.004 thí sinh tham gia với 7.147.441 lượt thi trên hai nền tảng "Thanh niên Việt Nam" và website thitructuyen.doanthanhnien.vn, đạt 203% chỉ tiêu về số lượng thí sinh và 238% chỉ tiêu về lượt thi.

Một số đơn vị có kết quả nổi bật gồm Hưng Yên, Hà Tĩnh, Đoàn Thanh niên Quốc hội, Đoàn Thanh niên MTTQ, các đoàn thể T.Ư và tỉnh Lào Cai.

4 buổi phát sóng đầu tiên của chặng 2 cuộc thi đã thu hút hơn 900.000 lượt xem, tương tác, bình luận. Một số đơn vị tham gia hưởng ứng tích cực chặng 2 gồm Ban Thanh niên Quân đội, Nghệ An, Quảng Trị, Gia Lai, Khánh Hòa.

Quốc hội lắng nghe tiếng nói của tuổi trẻ

Phát biểu tại chương trình, ông Tạ Văn Hạ bày tỏ, đây không chỉ là một cuộc thi tìm hiểu kiến thức lịch sử, mà là một hành trình đưa chúng ta trở lại với thời khắc thiêng liêng của dân tộc - thời khắc nhân dân Việt Nam lần đầu tiên tự tay cầm lá phiếu quyết định vận mệnh của đất nước mình.

Ông Tạ Văn Hạ phát biểu tại chương trình ẢNH: CHÂU LINH

Tuần thi thứ tư của chặng thi thứ hai ngày hôm nay mang chủ đề "Đại biểu Quốc hội và quyền tham gia của cử tri" là dịp để chúng ta hiểu sâu sắc hơn mối quan hệ gắn bó thiêng liêng giữa nhân dân và Quốc hội - cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực cao nhất của nước ta.

"Đây không chỉ là nội dung kiến thức mang tính lý luận, mà còn là câu chuyện của trách nhiệm công dân, của ý thức làm chủ đất nước. Thông qua chủ đề này, chúng ta có cơ hội tìm hiểu rõ hơn vai trò, nhiệm vụ, bản lĩnh và phẩm chất của người đại biểu Quốc hội; đồng thời nhận thức đầy đủ quyền tham gia của cử tri trong việc lựa chọn, giám sát, đồng hành và đóng góp vào hoạt động của Quốc hội", ông Tạ Văn Hạ nói.

Theo ông Hạ, các đoàn viên, thanh niên hôm nay sẽ là những người sẽ bước vào Quốc hội của tương lai. Quốc hội đồng hành, lắng nghe tiếng nói, trí tuệ, khát vọng và sáng kiến của các bạn trong công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang động viên thí sinh tham gia cuộc thi ẢNH: CHÂU LINH

"Mỗi bạn trẻ hôm nay có thể và cần trở thành đại sứ của ý thức công dân, lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật, sống có trách nhiệm với bản thân, với cộng đồng và với Tổ quốc. Ban tổ chức cuộc thi tin tưởng rằng, cuộc thi không chỉ tạo nên phong trào học tập sôi nổi rộng khắp, mà còn góp phần bồi đắp tình yêu nước sâu sắc và bền vững. Khơi dậy trong mỗi đoàn viên, thanh niên khát vọng vươn lên, khát vọng kiến tạo, khát vọng cống hiến và trưởng thành", ông Hạ nói.

Nhân dịp này, ông Tạ Văn Hạ và chị Nguyễn Phạm Duy Trang đã tặng quà cho Học viện Kỹ thuật Quân sự, đơn vị tổ chức điểm thi hưởng ứng cuộc thi.