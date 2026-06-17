Cuộc thi vẽ tranh giúp trẻ bảo vệ mắt dịp hè

Chiều 17.6, Báo Tuổi Trẻ và Trung tâm kiểm soát cận thị mắt Sài Gòn, Trung tâm kiểm soát cận thị (Bệnh viện Mắt Cao Thắng) phối hợp Khu du lịch văn hóa Suối Tiên tổ chức lễ phát động cuộc thi vẽ tranh dành cho thiếu nhi với chủ đề “Mắt sáng tự do - Em vẽ rõ nét hè”.

Cuộc thi vẽ tranh “Mắt sáng tự do - Em vẽ rõ nét hè” nhận bài dự thi từ ngày 10.6.2026 - 25.7.2026 ẢNH: BTC

Phát biểu khai mạc, nhà báo Võ Hùng Thuật, Giám đốc Trung tâm dịch vụ truyền thông Báo Tuổi Trẻ, cho biết cuộc thi là sân chơi ý nghĩa dành cho thiếu nhi trong dịp hè, tạo điều kiện để các em thể hiện niềm đam mê hội họa. Thông qua nét vẽ, các em có thể chia sẻ góc nhìn trong trẻo của mình về gia đình, trường lớp, bạn bè, thiên nhiên và những trải nghiệm đáng nhớ trong mùa hè.

Qua cuộc thi, ban tổ chức mong muốn lan tỏa lời kêu gọi cộng đồng nâng cao ý thức chăm sóc và bảo vệ mắt. Một đôi mắt sáng, khỏe mạnh sẽ giúp các em học tập tốt hơn, khám phá thế giới rộng hơn và có thêm nhiều cơ hội để trưởng thành.

Nhà báo Võ Hùng Thuật, Giám đốc Trung tâm dịch vụ truyền thông Báo Tuổi Trẻ phát biểu tại chương trình ẢNH: BTC

Theo ban tổ chức, tổng giá trị giải thưởng cuộc thi 150 triệu đồng gồm nhiều phần quà hấp dẫn. Cuộc thi được triển khai trên phạm vi toàn quốc dành cho trẻ em từ 4 - 15 tuổi, chia làm 2 bảng: bảng A dành cho trẻ từ 4 - 7 tuổi, bảng B cho trẻ từ 8 - 15 tuổi.

Thời gian nhận bài dự thi cho vòng sơ kết từ ngày 10.6.2026 đến hết ngày 25.7.2026. Ban giám khảo sẽ chấm điểm, chọn ra top 10 các thí sinh tham gia vòng chung kết.

Ban tổ chức trao quà cho các em nhỏ tại lễ phát động cuộc thi ẢNH: HOÀI NHIÊN

Các em tự do sáng tạo với nhiều nội dung phong phú như khám phá thiên nhiên, vui chơi cùng gia đình và bạn bè, tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường hoặc thể hiện những ước mơ mùa hè đầy màu sắc.

Về hình thức dự thi, tác phẩm được trình bày trên khổ giấy A3 hoặc A4. Không giới hạn chất liệu màu (màu nước, sáp dầu, màu chì, acrylic...), phải là tranh đa màu sắc, không thực hiện tranh trắng đen hoặc đơn sắc.

Các em nhỏ hào hứng vẽ tranh tại lễ phát động cuộc thi ẢNH: BTC

Tác phẩm dự thi là sáng tác mới, không sao chép ý tưởng của người khác, do chính thí sinh thực hiện, chưa từng tham gia hoặc đoạt giải tại các cuộc thi khác; không được sử dụng hình ảnh các nhân vật đã đăng ký nhãn hiệu hoặc bản quyền, các nhân vật từ các thể loại phim ảnh, truyện tranh hoặc các nhân vật trò chơi...

Mỗi bài thi đính kèm thông tin cá nhân (họ tên, độ tuổi, trường, số điện thoại phụ huynh) và thông điệp rõ ràng, ngắn gọn và súc tích (3 - 4 câu) ghi vào phía mặt sau của tác phẩm dự thi.

Thí sinh có thể nộp bài trực tuyến (online) bằng cách nhắn tin cho fanpage Trung tâm kiểm soát cận thị mắt Sài Gòn: https://www.facebook.com/kiemsoatcanthi hoặc email: cuocthivetranhmuahe@tuoitre.com.vn. Hoặc nộp tranh trực tiếp tại các trung tâm kiểm soát cận thị thuộc hệ thống Bệnh viện Mắt Sài Gòn trên toàn quốc và Bệnh viện Mắt Cao Thắng.