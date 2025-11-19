Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Thanh Niên và tôi

Cuộc thi viết Thanh Niên và tôi: Khi một tờ báo trở thành ký ức của một đời người

Lưu Đình Long
Lưu Đình Long
19/11/2025 09:30 GMT+7

Với tôi, Báo Thanh Niên là một người bạn - không ồn ào, không phô trương, nhưng luôn hiện diện đúng lúc, đúng chỗ, bồi đắp vào hành trình làm nghề, làm người của tôi bằng những điều tử tế, chân thành.

Một tinh thần rất riêng ở Thanh Niên

Tôi còn nhớ rất rõ ngày 18.11.2022 diễn ra buổi trao giải cuộc thi viết Nghĩa tình miền Tây tại TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp cũ (nay là P.Cao Lãnh, Đồng Tháp). Trời miền Tây hôm ấy xanh hiền như lòng người, gió bờ sông thổi nhẹ, mang theo mùi phù sa như những câu chuyện tôi đã viết về vùng đất này. Tôi được xướng tên ở giải nhì với bài Giải pháp "cứu" bờ biển Đồng bằng sông Cửu Long. Khi đó, điều làm tôi nhớ mãi là khoảnh khắc được gặp 2 người mà tôi luôn kính trọng: cố giáo sư Võ Tòng Xuân và nhà văn Nguyễn Ngọc Tư.

- Ảnh 1.

Tác giả bài viết gặp giáo sư Võ Tòng Xuân tại lễ trao giải Nghĩa tình miền Tây năm 2022

Ảnh: BTC

Giáo sư Xuân - học giả lớn của đồng bằng - nắm tay tôi thật chặt và nói: "Viết về nông dân, con phải thương họ". Còn chị Nguyễn Ngọc Tư - bằng ánh mắt hiền và giọng nói nhẹ hều đặc sánh miền Tây - khẽ bảo: "Viết để thương hơn đất này nghen em". Hai câu nói ấy trở thành lời nhắc nhở âm thầm để tôi tiếp tục viết, tiếp tục suy nghĩ về xã hội bằng cái tâm trong, tử tế hơn. Thực sự, nếu không dự thi và đoạt giải, tôi và nhiều tác giả, độc giả khác sẽ khó có cơ hội gặp những con người tuyệt vời như vậy.

Báo Thanh Niên đã cho tôi cơ hội được lắng nghe và truyền đi những điều đẹp đẽ mà tôi may mắn chứng kiến.

Một năm sau, tôi lại có dịp đồng hành cùng tờ báo qua cuộc thi Tiết kiệm điện thành thói quen. Bài Ông giảng viên tiết kiệm điện của tôi đoạt giải khuyến khích, nhưng điều khiến tôi xúc động nhất là những tin nhắn từ độc giả: "Đọc bài của anh xong, tôi tắt bớt một bóng đèn"; còn con tôi hỏi: "Tại sao người thầy trong bài lại tiết kiệm như vậy?", và tôi đã có thêm câu chuyện để dạy con.

Khi những câu chữ mình viết ra có thể chạm đến đời sống của ai đó - dù chỉ một chút - đó là cảm giác rất đặc biệt. Nó khiến tôi tin rằng một tờ báo không chỉ là kênh truyền thông, mà còn là mảnh đất để gieo những hạt giống nhỏ, những thay đổi âm thầm mà thời gian mới thấy được.

Thanh Niên, nhiều năm nay, chính là một "mảnh đất gieo mầm" như vậy. Thực sự, tôi nhìn thấy một tinh thần rất riêng ở Thanh Niên: trẻ, trong, tràn đầy nhuệ khí, và luôn hướng về cộng đồng.

Một tờ báo chỉ có thể đi đường dài khi giữ được trái tim

Báo chí không chỉ để thông tin. Báo chí, khi làm đến nơi đến chốn, còn để xoa dịu.

Với một người viết như tôi, Thanh Niên còn là nơi để gửi gắm những suy nghĩ, trăn trở về đời sống. Không phải tờ báo nào cũng đủ rộng mở để đón nhận những bài viết chính luận mang nhiều đề xuất, kiến nghị; nhưng Thanh Niên đã tạo được một môi trường mà người viết cảm thấy mình được lắng nghe và tôn trọng. "Viết để nói điều mình tin đúng" - tôi học được điều ấy từ chính tinh thần của những người làm báo ở đây.

- Ảnh 2.

… và gặp nhà văn mình mến mộ - chị Nguyễn Ngọc Tư

Ảnh: BTC

Tôi trân trọng Thanh Niên vì sự chuyên nghiệp của báo: từ cách tổ chức cuộc thi, trao giải, đến cách giữ liên lạc với tác giả. Hơn thế, tôi trân trọng năng lượng trẻ trung của những phóng viên luôn có mặt ở tuyến đầu tin tức. Họ đi vào lũ lụt, vào vùng sạt lở, vào bệnh viện, vào từng nơi người dân cần tiếng nói. Nhìn những hình ảnh ấy, tôi hiểu thêm vì sao nhiều bạn đọc chọn tin vào tờ báo này.

Nói về "Thanh Niên và tôi" thật ra, đó là câu chuyện giữa một người đọc và một tờ báo đã đi cùng tôi qua nhiều giai đoạn. Khi còn trẻ, tôi đọc để mở rộng tri thức. Khi trưởng thành, tôi đọc để hiểu xã hội. Khi làm nghề viết, tôi đọc để học cách chọn góc nhìn, cách đặt câu hỏi, cách nói thật mà vẫn nhân ái. Và khi tham gia các cuộc thi của báo, tôi học được cách viết bằng trách nhiệm với cộng đồng.

Thanh Niên giúp tôi nhận ra một điều: Viết không chỉ là hành động cá nhân. Viết là hành động hướng về tha nhân. Và, viết là chọn đứng về phía những điều đúng đắn.

Bây giờ, khi ngồi viết cho cuộc thi này, tôi bỗng thấy mình như đang viết một lá thư gửi người bạn cũ - người đã đồng hành cùng tôi bằng những cách rất đẹp.

Một tờ báo sẽ không thể tồn tại lâu nếu chỉ dựa vào kỹ thuật làm báo. Một tờ báo chỉ có thể đi đường dài khi giữ được trái tim. Và Thanh Niên đã giữ được trái tim ấy không chỉ trong mỗi bài viết, mà trong mỗi chương trình thiện nguyện, mỗi cuộc thi, mỗi câu chuyện người trẻ làm điều tốt.

Tôi nghĩ về mình của năm 2022, đứng dưới sân trụ sở UBND tỉnh Đồng Tháp, tay run nhẹ khi cầm giấy chứng nhận. Tôi nghĩ về buổi chiều đọc được tin bài của mình được đăng lần đầu. Tôi nghĩ về những mốc nhỏ mà tờ báo đã lặng lẽ đánh dấu trong hành trình sống và viết của tôi. Và tôi hiểu: Có một phần tuổi trẻ của tôi nằm trên những trang báo Thanh Niên.

Khi một tờ báo trở thành ký ức của một đời người - Ảnh 1.

Tin liên quan

Thể lệ Cuộc thi viết “Thanh Niên và tôi”

Thể lệ Cuộc thi viết “Thanh Niên và tôi”

Nhân kỷ niệm 40 năm ngày phát hành số báo đầu tiên (3.1.1986 - 3.1.2026), Báo Thanh Niên tổ chức cuộc thi viết "Thanh Niên và tôi" nhằm tri ân quý bạn đọc đã gắn bó, đồng hành cùng tờ báo suốt bốn thập niên qua.

Hơn cả tin tức - là bài học cuộc đời

Nhờ Báo Thanh Niên, ông tôi có niềm vui tuổi già

Khám phá thêm chủ đề

Cuộc thi viết Báo Thanh Niên làm báo Thanh Niên và tôi 40 năm Báo Thanh Niên Cuộc thi viết “Thanh Niên và tôi”
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận