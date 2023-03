Cuộc trùng phùng đầy cảm động của Harrison Ford và Quan Kế Huy tại Lễ trao giải Oscar

Sau khi bộ phim Everything Everywhere All at Once có Quan Kế Huy đóng đoạt giải Phim hay nhất vào cuối buổi lễ trao giải tại Nhà hát Dolby ở Los Angeles, anh và người dẫn chương trình Harrison Ford đã ôm chặt lấy nhau. Gần bốn thập kỷ sau khi Quan Kế Huy (51 tuổi), ra mắt bộ phim với tư cách là diễn viên nhí trong Indiana Jones and the Temple of Doom năm 1984 cùng với Ford nay đã bước sang tuổi 80.

Hai vòng tay ôm nhau đầy cảm động nhưng cách nhau gần… 40 năm dài People

Một bức ảnh chụp khoảnh khắc ngọt ngào trên sân khấu và một đoạn phim từ Indiana Jones and the Temple of Doom đang được lan truyền trên mạng xã hội. Với nhiều người cái ôm có ý nghĩa lớn lao trong suốt những năm dài.

"Harrison Ford trao giải Oscar cho Quan Kế Huy trong nước mắt", một người dùng Twitter viết trong khi một người khác bày tỏ: "Quan Kế Huy hội ngộ với Harrison Ford trên sân khấu đã làm tôi xúc động".

Chiến thắng cao nhất cho Everything Everywhere All at Once đến sau khi chính Quan Kế Huy giành giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất với vai Waymond Wang trong phim. Đây là một trong những vai diễn điện ảnh đầu tiên của anh sau khi rời xa diễn xuất 20 năm trước.

Quan Kế Huy đã có một khoảng thời gian khá dài đóng Everything Everywhere All at Once. Anh khởi đầu năm mới với giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất tại Quả cầu vàng vào tháng 1, sau đó kết thúc mùa giải với chiến thắng Oscar.

Nhiều thập kỷ sau khi đạt được thành công đầu tiên ở Hollywood, Quan Kế Huy đã đánh bại Brendan Gleeson (phim The Banshees of Inisherin), Brian Tyree Henry (Causeway), Judd Hirsch (The Fabelmans) và Barry Keoghan (The Banshees of Inisherin) để bước lên bục cao nhất.

Sau khi lên sân khấu nhận vinh dự từ Ariana DeBose và Troy Kotsur, Quan Kế Huy bắt đầu bài phát biểu nhận giải đầy nước mắt bằng cách hét to với người mẹ 84 tuổi đang ở nhà theo dõi chương trình: "Mẹ ơi, con vừa đoạt giải Oscar!". Anh nói và giơ cao chiếc cúp rồi bày tỏ suy nghĩ về hành trình đầy nhọc nhằn của mình để trở thành một diễn viên nhí và giờ là người chiến thắng giải Oscar "trên sân khấu lớn nhất của Hollywood".



"Người ta nói những chuyện như thế này chỉ có trong phim thôi. Tôi không thể tin được nó lại xảy ra với mình", Quan Kế Huy tiếp tục. "Đây là giấc mơ Mỹ!".

Harrison Ford và Quan Kế Huy trên sân khấu Lễ trao giải Oscar 2023 People

Hồi tháng 1.2023, Harrison Ford từng chúc mừng bạn diễn cũ vì được đề cử giải Oscar. Ông nói trong buổi ra mắt loạt phim Shrinking trên Apple TV+: "Tôi rất mừng cho anh ấy. Quan Kế Huy là một người đàn ông, một diễn viên tuyệt vời. Anh ấy đã từng như vậy khi còn là một đứa trẻ và giờ vẫn thế".

Khi được hỏi liệu hai ngôi sao có thể tái hợp trên màn ảnh hay không, Ford nói với ET, "Điều đó thật tuyệt".

Trong phòng họp báo hôm 12.3 ngay sau khi giành giải Oscar, Quan Kế Huy cũng chia sẻ khoảnh khắc đáng nhớ mà anh có với Steven Spielberg - người chỉ đạo anh và Harrison Ford diễn xuất trong Indiana Jones and the Temple of Doom: "Ông vòng tay qua người tôi rồi nói: 'Kế Huy, giờ em đã là một diễn viên đoạt giải Oscar'. Nghe ông nói điều đó thật vinh dự to lớn đối với tôi và tôi vẫn không thể tin được".