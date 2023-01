Cuối năm vẫn vất vả đăng kiểm

Điệp khúc xếp hàng, chờ đợi

Chiều 16.1, PV Thanh Niên đã ghi nhận thực tế tại các trung tâm đăng kiểm (TTĐK) vừa mới mở cửa lại ở TP.HCM.

Tại TTĐK 50-05V (trên đường QL1, P.An Phú Đông, Q.12), ngày đầu tiên tái hoạt động sau khi bị tạm ngưng để điều tra sai phạm, một hàng dài xe đã xếp hàng chờ đăng kiểm. Tuy nhiên, trước địa điểm này vẫn để tấm bảng ngừng tiếp nhận hồ sơ.

Nhân viên trực chốt tại đây cho biết: “Hôm nay là ngày đầu tiên trung tâm hoạt động lại, chuyên viên mới và chuyên viên cũ còn đang làm quen công việc, vẫn còn một số trục trặc, hiện mới chỉ có 1 dây chuyền hoạt động nên công suất chỉ khoảng vài chục chiếc xe/ngày. Có khá nhiều xe đến đăng kiểm nhưng chúng tôi đều hẹn lại hôm sau. Vấn đề có làm xuyên tết hay không chúng tôi cũng chưa biết, chắc tối nay mới có thông báo”.

Anh B.Q.H, chủ xe biển số 30Z-622.xx, kể: “Xe tôi đúng ngày hết hạn kiểm định nhưng tôi quên mất, hôm nay mới đi đăng kiểm. Ở chỗ này gần nhà, tôi đến kiểm định cho tiện, nhưng lại được hẹn hôm sau. Chắc là tôi phải đi sang Bình Dương để đăng kiểm cho kịp, nếu không sợ bị phạt khi đang lưu thông”.

Tại TTĐK 50-03V (P.Bình Chiểu, TP.Thủ Đức, TP.HCM), tình hình kẹt xe kéo dài không diễn ra trong ngày đầu hoạt động trở lại. Bên trong, hàng xe chờ kiểm định lên đến 40 - 50 chiếc. Nhân viên bảo vệ tại đây thông báo: “Chúng tôi chỉ tiếp nhận xe đã có số đăng ký, nên ai chưa có số thì xin mời sáng hôm sau quay lại”.

Anh Tiến, tài xế xe ben, kể: “Tôi đã có mặt từ 3 giờ sáng để chờ trung tâm này hoạt động trở lại. Chưa có năm nào đi đăng kiểm vất vả như năm nay. Những ngày qua, tôi chạy đến trung tâm nào cũng từ chối nhận vì đã cấp hết số thứ tự đến tết. Hôm qua, đọc báo thấy hôm nay có 4 TTĐK hoạt động lại, tôi sắp xếp công việc đến xếp hàng, chờ làm thủ tục ngay”.

Anh T.A.T, chủ xe biển số 51G-064.xx, cho biết: “Tôi xếp hàng ở đây từ sáng sớm. Sáng nay, không còn cảnh kẹt xe kéo dài ra đến ngoài đường lớn như nửa tháng trước, có thể là do TTKĐ mới hoạt động lại chưa có nhiều người biết. Ở đây cũng chủ động phát phiếu thứ tự nên hạn chế được các xe xếp hàng dài ra bên ngoài. Tại các TTĐK do Sở GTVT TP.HCM quản lý gồm 50-01S, 50-02S, 50-03S, các xe vào đăng kiểm theo số thứ tự được cấp trực tuyến, do đó những người chậm tay hơn sẽ không đăng ký được. Việc mở lại 4 TTĐK này là kịp thời và đáp ứng phần nào nhu cầu kiểm định của người dân”.

Theo ghi nhận của PV, tại TTKĐ 50-03V có 3 dây chuyền nhưng hiện tại chỉ có 2 dây chuyền hoạt động, vì vậy khả năng tiếp nhận thêm xe cũng còn hạn chế.

Cuối năm vẫn lo rớt

Trong những ngày cuối cùng trước khi nghỉ tết Nguyên đán, nhiều tài xế vẫn lo lắng vì sợ xe mình sẽ rớt kiểm định. Ngồi trông chừng xe trong quá trình kiểm định với nét mặt lo âu, anh Bình, một tài xế xe tải nhẹ biển số 50TD-026.xx, bộc bạch: “Xe của tôi cũng đã sử dụng lâu năm rồi, nhiều chỗ cũng hỏng hóc, chưa kịp sửa chữa thay thế, còn mấy ngày nữa là nghỉ tết rồi, đó là thời điểm tôi “cày” kiếm tiền, nếu xe bị từ chối kiểm định trong những ngày cuối cùng làm việc thì không biết xoay xở thế nào. Tôi tốn thời gian xếp hàng chờ đợi từ sáng đến chiều cũng không ngán bằng bị đánh rớt. Quy trình kiểm định hiện nay vẫn rất khó nên khả năng bị từ chối hay rớt vẫn rất cao”.





Tại TTĐK 50-07V (P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân, TP.HCM), giữa trưa 16.1, cả trăm xe xếp hàng dài từ mép đường QL1 vào tận cổng. Từng nhóm tài xế, tụm năm tụm ba dưới những nơi có bóng râm nói chuyện nhưng nét mặt ai cũng đầy căng thẳng.

Nơi tụ tập đông nhất là quán cơm trước cổng trung tâm. Khoảng 14 giờ, một tài xế xe tải tên Thắng mới gọi một đĩa cơm để lót dạ. Anh kể: “Xe em hết hạn đăng kiểm hơn 3 tuần nay. Bữa giờ cứ thuê xe cẩu tới cẩu lui đi đăng kiểm rồi sửa chữa cũng hết hơn 3 triệu đồng, trong khi mỗi lần cẩu xe vậy chỉ hết 700.000 đồng. Cứ hết “rớt” cái này đến “rớt” cái khác, nhưng lỗi nặng nhất là khí thải. Thợ cũng sửa tới sửa lui mấy lần rồi, giờ em cũng không biết sao. TTĐK nào cũng đông cũng quá tải. Em phải chạy khắp nơi để xem chỗ nào vắng vắng thì đưa xe tới. Không ngờ trung tâm này mới mở lại sáng nay mà cũng đông quá”.

“Bữa giờ đang mùa cao điểm kiếm tiền mà không dám ra đường vì sợ giam bằng 2 tháng thêm tiền phạt mười mấy triệu, chỉ lo đi sửa xe với đăng kiểm. Coi như năm nay mất tết, nhưng mà không tranh thủ trước tết để sang năm sẽ còn khổ hơn”, anh Thắng tâm sự.

Nuốt vội cho xong đĩa cơm, anh quay sang hỏi chủ quán: “Chị ơi, ở đây mình có cho tắm nhờ không? Chắc phải ngủ qua đêm ở đây luôn vì khả năng là sáng mai mới tới lượt”. “Ở trong trung tâm có đó. Cứ vô đó tắm. Ở đây máy bơm nước hư rồi”, chị chủ quán trả lời.

Theo chị chủ quán, từ 4 - 5 giờ chiều hôm qua, xe đã đến đây xếp hàng đậu tài chờ rất đông. Sáng nay theo giờ làm việc của nhà nước, lực lượng chức năng đến làm việc, bàn giao hồ sơ giấy tờ. Đến hơn 9 giờ trung tâm mới mở cửa làm việc trở lại. Bây giờ mấy anh chị phải chịu khó chờ qua đêm thôi.

Không khí bên trong trung tâm càng căng thẳng hơn. Một tài xế cầm mớ giấy tờ săm soi. Anh chia sẻ: “Rớt rồi. Giờ coi xem bị lỗi gì như thế nào để đi khắc phục. Một tài xế xe tải khác biển số 54X-542.xx chăm chú theo dõi chiếc xe đang kiểm tra những khâu cuối cùng. Khoảng 15 phút sau, việc kiểm định cũng hoàn thành. Anh buồn bã nói: “Rớt rồi, lỗi tùm lum hết. Mình chỉ là tài xế chạy thuê thôi, không phải chủ xe. Nhưng xe không lăn bánh được cũng sẽ mất thu nhập”.

Bên ngoài TTĐK này, hàng dài xe vẫn nằm bất động chờ đến lượt. Anh Hùng, một tài xế xe khách, cho biết hôm trước liên hệ mấy TTĐK còn hoạt động họ hẹn thứ hai (16.1) qua bốc số, nhưng đến ngày qua bốc số thì lại được hẹn qua tết, nên anh phải qua đây “cầu may”.

Khởi tố vụ án hình sự tại 2 TTĐK tỉnh Sơn La Ngày 16.1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “nhận hối lộ” quy định tại điều 354 bộ luật Hình sự xảy ra tại TTĐK 26-01D, 26-03D tỉnh Sơn La. Theo điều tra, từ năm 2020 đến nay một số cán bộ của 2 TTĐK này đã nhận hối lộ của các chủ phương tiện trong việc hoán cải xe ô tô, sau đó chuyển một phần tiền phi pháp cho một số cá nhân tại Cục Đăng kiểm VN. Công an tỉnh Sơn La đã khám xét khẩn cấp 2 TTĐK 26-01D, 26-03D, thu giữ nhiều tài liệu liên quan. Công an tỉnh Sơn La đang điều tra mở rộng vụ án. Trần Cường - Đình Huy