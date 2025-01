Cuối năm vàng tăng, USD hạ nhiệt

Vàng miếng SJC hướng đến 87 triệu đồng/lượng

Giá vàng miếng SJC những ngày đầu năm 2025 - giáp Tết Nguyên đán giữ vững xu hướng tăng và đang hướng đến mức giá 87 triệu đồng/lượng. Cụ thể, vàng miếng SJC ngày 15.1 tăng thêm 200.000 đồng mỗi lượng, các công ty kinh doanh vàng như SJC, PNJ, Doji… lên 84,6 triệu đồng chiều mua vào, bán ra 86,6 triệu đồng. Trong khi đó, 4 ngân hàng thương mại gồm Vietcombank, BIDV, Agribank, VietinBank bán vàng miếng SJC với giá 86,4 triệu đồng.

Như vậy, chỉ trong vòng 2 tuần đầu năm 2025, giá vàng miếng SJC đã tăng 2,2 triệu đồng/lượng, tương đương đi lên 2,6%. Điểm lạ là giá bán vàng miếng SJC trên thị trường tự do hiện đang thấp hơn các đơn vị chính thống từ 600.000 - 800.000 đồng mỗi lượng và giảm 300.000 đồng chỉ trong buổi chiều 15.1, xuống còn khoảng 85,6 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá mua vàng miếng SJC tự do cao hơn 400.000 đồng/lượng, khoảng 84,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn 4 số 9 tiếp tục có mức tăng nhanh hơn vàng miếng SJC. So với đầu năm, giá vàng nhẫn đã tăng thêm 2,3 triệu đồng, tức tăng hơn 2,73%. Công ty SJC mua vào với giá 84,5 triệu đồng, bán ra 86,2 triệu đồng. Công ty Bảo Tín Minh Châu có giá vàng nhẫn cao, mua vào lên 85,05 triệu đồng, bán ra 86,55 triệu đồng. Tập đoàn Doji mua vào với giá 84,8 triệu đồng, bán ra 86,3 triệu đồng… Giá vàng nhẫn đang bám sát vàng miếng SJC, trong đó giá mua luôn duy trì mức cao hơn từ 500.000 - 800.000 đồng mỗi lượng. Thị trường vàng trong nước giao dịch èo uột cuối năm nhưng vẫn duy trì mức đắt đỏ, cao hơn thế giới từ 3,5 - 3,7 triệu đồng/lượng. Giá kim loại quý trên thị trường thế giới tiếp tục đi lên thêm 11 USD/ounce, lên 2.689 USD/ounce.

Giá USD dự báo tăng ẢNH: NGỌC THẮNG

Ông Nguyễn Ngọc Trọng, Giám đốc Công ty vàng Đối tác mới, nhận xét: Giá vàng trong nước vẫn đang bám theo giá thế giới. Hiện giá vàng thế giới chưa rõ được xu hướng, vẫn dao động trong biên độ 2.600 - 2.750 USD/ounce. Thế nhưng dù giá vàng thế giới có giảm mạnh thì vàng trong nước cũng neo cao, hoặc có khi lại tăng lên cho đến ngày vía Thần tài (mùng 10 Tết Nguyên đán). "Giá vàng thế giới có giảm thì trong nước không giảm nhiều, còn khi tăng thì tăng nhanh hơn", vị này nói và phân tích các thông tin kinh tế Mỹ mới công bố gần đây chưa có tác động nhiều đến giá vàng và thị trường đang chờ đợi ngày ông Donald Trump nhậm chức tổng thống vào cuối tháng 1. Thời kỳ của tân Tổng thống Mỹ với những nội dung tranh cử trước đó về kinh tế, chính sách thuế, thương mại, xung đột tại Ukraine được cho là sẽ hỗ trợ giá USD và gây bất lợi cho vàng.

Dự báo giá vàng miếng SJC trước thời điểm Tết Nguyên đán, ông Nguyễn Ngọc Trọng cho rằng rất có thể sẽ vượt qua mức 87 triệu đồng/lượng. Trong giai đoạn ngắn hạn, người có nhu cầu mua vàng có thể chia nhỏ ra mua cho đến khi xu hướng ổn định. Những người có vàng bán khi cần thiết thì không nên bán hết vì về dài hạn có thể tăng trong bối cảnh địa chính trị, chiến tranh thương mại.

Giá vàng miếng SJC tiến sát mức 87 triệu đồng/lượng ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD thế giới tăng vọt, trong nước "kìm cương"

Trong những ngày qua, giá USD trong ngân hàng hạ nhiệt nhưng các ngân hàng vẫn liên tục duy trì ở mức cao kịch trần. Hôm qua (15.1), tỷ giá trung tâm giữa VND với USD do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 24.338 đồng. So với cuối năm 2024, tỷ giá trung tâm chỉ tăng 3 đồng. Tương tự, giá USD tại các ngân hàng thương mại trong nửa tháng đầu năm 2025 cũng biến động nhẹ. Chẳng hạn, Vietcombank mua vào ở mức 25.194 đồng và bán ra 25.554 đồng, tăng 3 đồng so với cuối năm 2024. Riêng giá USD tự do đi ngược chiều các ngân hàng khi giá mua vào xuống 25.640 đồng, bán ra 25.740 đồng, giảm hơn 100 đồng so với cuối năm vừa qua.

Sự căng thẳng trên thị trường USD hạ nhiệt khi Ngân hàng Nhà nước thực hiện bơm hút mạnh trên thị trường mở trong 2 tuần qua. Ngày 15.1, nhà điều hành hút về 13.950 tỉ đồng, bơm ra 5.000 tỉ đồng. Lượng tiền hút ròng trong ngày lên gần 9.000 tỉ đồng, nâng lượng tiền hút ròng trong 2 tuần đầu năm lên 32.000 tỉ đồng. Điều này khiến chênh lệch lãi suất USD và VND trên thị trường liên ngân hàng xấp xỉ nhau, quanh mức 4,7 - 5,3%/năm.

Trong khi đó, giá USD thế giới tăng vọt những ngày đầu năm 2025 với chỉ số USD-Index liên tục đứng trên ngưỡng 109 điểm - là mức cao nhất trong vòng 2 năm qua. Trong bản tin thị trường tiền tệ vừa công bố, Công ty chứng khoán MB cho rằng sự thận trọng trong tốc độ cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) khiến

USD-Index tăng vọt. Chỉ số này đã giữ đà tăng đều đặn trong 3 tháng qua, được hỗ trợ bởi kỳ vọng rằng các chính sách của Tổng thống đắc cử Donald Trump về việc nới lỏng tài khóa, tăng thuế quan và siết chặt nhập cư sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhưng đồng thời cũng sẽ thúc đẩy lạm phát. Dù vậy, công ty này dự báo tỷ giá sẽ dao động trong khoảng 25.500 - 25.800 đồng/USD trong quý 1/2025 khi áp lực vẫn gia tăng. Tuy nhiên, vẫn có những yếu tố tích cực hỗ trợ cho VND như thặng dư thương mại của VN tích cực, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tăng cao và du lịch phục hồi mạnh mẽ. Đồng thời, sự ổn định của môi trường vĩ mô nhiều khả năng sẽ được duy trì và cải thiện hơn nữa cũng sẽ là cơ sở để ổn định tỷ giá trong năm 2025.

PGS-TS Nguyễn Hữu Huân (ĐH Kinh tế TP.HCM) dự báo trong 2 tuần đầu năm mới, USD thế giới tăng mạnh khi các số liệu kinh tế Mỹ vẫn mạnh. Nhiều dự báo quốc tế cho rằng Fed sẽ duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt và có thể chỉ giảm lãi suất ở mức thấp. Hơn nữa, quan điểm của ông Trump thiên về hướng gia tăng sức mạnh của USD. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, giá USD tại VN không quá căng thẳng như đỉnh điểm hồi giữa năm 2024 nhờ lượng kiều hối cuối năm tăng cao. Tuy nhiên, chính sách tiền tệ thận trọng của Mỹ giúp USD duy trì mức cao sẽ tác động dài hạn đến VN, từ đó gây áp lực lên tỷ giá hối đoái trong nước năm 2025. Để giữ ổn định tỷ giá USD/VND thì sẽ không có nhiều dư địa giảm lãi suất, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Theo ông Huân, đây là "bài toán khó" đối với VN. Chuyên gia này cho rằng trong tình hình mới, VN càng phải điều hành chính sách tỷ giá hối đoái linh hoạt hơn, chấp nhận biên độ dao động cao hơn trước đây. Có thể một số thời điểm trong năm với yếu tố mùa vụ khi nhu cầu USD gia tăng để phục vụ nhập khẩu hàng hóa, trả nợ… thì có thể biến động 6 - 7% vẫn chấp nhận được. Bởi khi giá USD thế giới tăng mạnh thì nhiều nước vẫn để đồng nội tệ biến động giảm lên 10 - 15%.