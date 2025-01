Giá USD hôm nay 15.1.2025: Đồng loạt giảm

Sáng 15.1, tỷ giá trung tâm giữa VND với USD do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 24.338 đồng, giảm 6 đồng so với hôm qua. Giá USD tại các ngân hàng thương mại cũng đi xuống. Cụ thể, ngân hàng Vietcombank hiện mua USD chuyển khoản ở mức 25.194 đồng, bán ra 25.554 đồng, giảm 9 đồng so với hôm qua. Tương tự, BIDV cũng giảm 9 đồng khi đưa giá mua chuyển khoản xuống 25.194 đồng và bán ra còn 25.554 đồng…

Tương tự, giá USD tự do tiếp tục giảm khi mua vào xuống 25.640 đồng và bán ra xuống 25.740 đồng, thấp hơn hôm qua 10 đồng.

Giá USD thế giới quay đầu giảm với chỉ số USD-Index xuống 109,02 điểm, thấp hơn hôm qua 0,44 điểm. Đồng bạc xanh đi xuống sau khi báo cáo lạm phát của Mỹ hạ nhiệt. Cụ thể, báo cáo của Cục Thống kê Lao động Mỹ vừa công bố cho biết chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 12.2024 chỉ tăng 0,2%, thấp hơn so với dự báo tăng 0,4% từ các chuyên gia kinh tế tham gia cuộc thăm dò của Dow Jones. PPI cốt lõi, không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng, không thay đổi. Còn so với cùng kỳ năm trước, PPI tháng 12.2024 tăng 3,3%, thấp hơn một chút so với dự báo tăng 3,4% từ các chuyên gia kinh tế tham gia Reuters. Dữ liệu PPI giảm đã làm suy yếu đồng USD bởi khi lạm phát thấp hơn có nghĩa là Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) có thể hạ lãi suất sớm hơn.

Báo cáo này cũng làm nhà đầu tư chứng khoán phấn khởi. Đóng cửa phiên giao dịch ngày 14.1 (rạng sáng 15.1 giờ Việt Nam), chỉ số Dow Jones tăng 221,16 điểm, tương đương 0,52% và đạt 42.518,28 điểm. Chỉ số S&P 500 cũng tăng 0,11% lên 5.842,91 điểm. Tuy nhiên, chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite giảm 0,23% xuống 19.044,39 điểm.

Nhà đầu tư hiện đang chờ đợi chỉ số giá tiêu dùng (CPI) vào hôm nay để phân tích lộ trình chính sách của Fed. Một cuộc thăm dò của Reuters dự báo CPI tháng 12.2024 tại Mỹ tăng 2,9% so với cùng kỳ năm trước và tăng 0,3% so với tháng 11.2024.