Giá USD hôm nay 12.1.2025: Trong nước đi xuống bất chấp thế giới tăng vọt

Giá USD thế giới ghi nhận một tuần tăng cao với chỉ số USD-Index hiện đạt 109,49 điểm, tăng gần 1 điểm so với cuối tuần trước. Trong khi đó, giá USD trong nước biến động trái chiều. Cụ thể, ngân hàng Vietcombank hiện mua USD chuyển khoản ở mức 25.198 đồng, bán ra 25.558 đồng, tăng 8 đồng ở chiều bán ra nhưng giảm 52 đồng ở chiều mua so với cuối tuần trước; Eximbank mua chuyển khoản 25.200 đồng và bán ra 25.550 đồng, giảm 70 đồng ở chiều mua vào và giữ nguyên chiều bán ra sau một tuần…

Giá USD tự do cũng ghi nhận mức giảm trong tuần. Hiện giá USD tự do được mua vào 25.710 đồng và bán ra 25.810 đồng, giảm 50 đồng so với cuối tuần trước.

Giá USD trong nước sụt giảm trong tuần dù thế giới vẫn tăng cao ẢNH: NGỌC THẮNG

Tương tự, giá euro tiếp tục giảm. Chẳng hạn, Vietcombank mua euro chuyển khoản ở mức 25.721 đồng, bán ra 26.860 đồng, giảm 3 đồng ở chiều mua và giảm 14 đồng ở chiều bán ra sau một tuần. Đồng yen Nhật cũng đi xuống khi được Vietcombank mua vào với giá 155,01 đồng và bán ra 164,02 đồng, giảm hơn 1 đồng so với cuối tuần trước…

Giá USD thế giới lên mức cao nhất hơn hai năm qua, nhất là sau khi Mỹ công bố các số liệu cho thấy thị trường lao động vẫn mạnh mẽ. Đồng thời những dự báo không chắc chắn xoay quanh chính sách của Mỹ sau khi ông Donald Trump tái cử Tổng thống cũng khiến đồng bạc xanh được quan tâm. Trong báo cáo thị trường tiền tệ mới công bố, Công ty chứng khoán MB (MBS) cho rằng những bất ổn liên quan đến Trump 2.0 có thể dẫn đến việc gia tăng giá trị của đồng USD, từ đó tạo áp lực lên tỷ giá trong nước. Công ty này cho rằng tỷ giá sẽ dao động trong khoảng 25.500 - 25.800 VND/USD trong quý 1/2025. Một số yếu tố vĩ mô sẽ hỗ trợ tỷ giá trong năm 2025 bao gồm ổn định môi trường vĩ mô, thặng dư thương mại tích cực (xấp xỉ 24,77 tỉ USD trong năm 2024), dòng vốn FDI (25,35 tỉ USD) và du lịch phục hồi mạnh mẽ…