Giá USD hôm nay 7.1.2025: Đô tự do lao dốc

Sáng 7.1, tỷ giá trung tâm giữa VND với USD do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 24.332 đồng, giảm 5 đồng so với hôm qua. Ngay sau đó, các ngân hàng thương mại cũng đồng loạt giảm 5 đồng ở chiều bán ra. Chẳng hạn, ngân hàng Vietcombank niêm yết giá USD chiều mua chuyển khoản xuống 25.248 đồng, bán ra 25.548 đồng; Eximbank giảm 60 đồng ở chiều mua chuyển khoản, xuống còn 25.210 đồng và giảm 5 đồng ở chiều bán ra, xuống 25.548 đồng…Riêng giá USD tự do giảm 50 đồng, còn mua vào 25.700 đồng, bán ra 25.800 đồng.

Giá USD tự do sáng 7.1 lao dốc ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD thế giới cũng quay đầu đi xuống. Chỉ số USD-Index hiện đạt 108,22 điểm, giảm 0,7 điểm so với hôm qua. Dù vậy chỉ số này vẫn đứng ở mức cao. Đồng bạc xanh giảm sau khi tờ Washington Post đưa tin rằng các cố vấn của ông Donald Trump đang xem xét các kế hoạch áp dụng thuế quan cho mọi quốc gia nhưng chỉ đối với các lĩnh vực được coi là quan trọng đối với an ninh quốc gia hoặc kinh tế Mỹ, làm dịu đi mối lo ngại về việc áp dụng mức thuế khắc nghiệt hơn và rộng hơn. Tuy nhiên, chính ông Donald Trump đã phủ nhận báo cáo trong bài đăng trên nền tảng Truth Social của mình...

Theo báo cáo Triển vọng kinh tế và thị trường tài chính Việt Nam trong nửa đầu 2025, ngân hàng Shinhan Việt Nam dự báo tỷ giá USD/VND dự kiến sẽ giảm trong năm 2025 nhờ nền tảng nội tại vững chắc. Với động thái cắt giảm lãi suất của các nền kinh tế lớn, đặc biệt là Fed, đã hỗ trợ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có dư địa nới lỏng chính sách tiền tệ, góp phần đẩy mạnh phục hồi và tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, nhóm phân tích cũng khuyến nghị các biện pháp hỗ trợ trực tiếp như thúc đẩy tăng trưởng tín dụng nên được ưu tiên trong giai đoạn đầu thay vì cắt giảm lãi suất. Ngân hàng Shinhan Bank ước tính tỷ giá VND/USD tại thời điểm quý 1/2025 là 24.850, quý 2/2025 là 24.740 đồng, quý 3/2025 là 24.670 đồng, quý 4/2025 là 24.550 đồng. Tỷ giá trung bình dự kiến 24.700 đồng.