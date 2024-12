Giá USD hôm nay 25.12.2024: Đô tự do quay đầu giảm

Sáng 25.12, giá USD thế giới giảm nhẹ so với hôm qua. Chỉ số USD-Index xuống còn 108 điểm, giảm 0,12 điểm sau một ngày. Trong nước, tỷ giá trung tâm giữa VND với USD do Ngân hàng Nhà nước công bố tăng 12 đồng so với hôm qua, lên 24.320 đồng. Với biên độ +/-5%, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch ở mức sàn 23.104 đồng và mức trần 25.536 đồng.

Tại các ngân hàng thương mại, giá USD cũng đồng loạt tăng chiều bán ra lên mức trần theo quy định. Chẳng hạn, Vietcombank mua USD chuyển khoản 25.236 đồng, bán ra 25.536 đồng, tăng 13 đồng so với hôm qua; Eximbank mua chuyển khoản 25.250 đồng và bán ra lên 25.536 đồng, tăng 13 đồng… Trong khi đó, giá USD tự do quay đầu đi xuống. Giá USD tự do được mua vào 25.740 đồng và bán ra 25.8400 đồng, giảm 60 đồng so với hôm qua.

Giá USD tự do sáng 25.12 quay đầu giảm ẢNH: NGỌC THẮNG

Tỷ giá hối đoái trong nước tăng mạnh từ đầu tháng 12. Ngân hàng Nhà nước đã hút ròng hơn 105.000 tỉ đồng trong 3 tuần đầu tháng 12, ngược với xu hướng bơm ròng tháng 11. Nhờ vậy, lãi suất liên ngân hàng tăng trở lại và góp phần làm giảm áp lực lên tỷ giá USD/VND.

Thị trường tài chính Mỹ giao dịch thấp khi nghỉ sớm trong phiên hôm qua và cũng sẽ tạm ngưng hoạt động vào hôm nay (25.12) nghỉ lễ Giáng sinh. Với việc ông Donald Trump chuẩn bị trở lại Nhà Trắng vào tháng 1.2025, các nhà đầu tư Mỹ đang chờ những thay đổi chính sách quan trọng vào năm 2025, bao gồm thuế quan thương mại cao hơn, bãi bỏ quy định cũng như thay đổi về thuế suất. Tất cả đều có thể gây ra tác động đến lạm phát tại nền kinh tế lớn nhất thế giới này. Từ đó, đồng USD sẽ biến động và ảnh hưởng đến nhiều đồng tiền trên thế giới. Hiện nhiều nhà đầu tư dự báo khả năng Fed sẽ không cắt giảm lãi suất cho đến cuộc họp tháng 5.2025. Lãi suất tại Mỹ neo ở mức cao giúp đồng USD duy trì được sức mạnh...