Giá USD hôm nay 23.12.2024: Đô tự do hướng đến 26.000 đồng

Sáng 23.12, giá USD tại các ngân hàng thương mại đồng loạt giảm. Chẳng hạn, Vietcombank mua USD chuyển khoản ở mức 25.220 đồng, bán ra 25.530 đồng, giảm 10 đồng so với cuối tuần qua. Trong khi đó, Eximbank giữ nguyên giá mua chuyển khoản ở mức 25.270 đồng nhưng giảm 10 đồng ở chiều bán ra, xuống 25.530 đồng…

Ngược lại, giá USD tự do tăng mạnh. Tại một số điểm thu đổi ngoại tệ tại TP.HCM, giá USD được mua vào ở mức 25.780 đồng và bán ra 25.860 đồng, tăng 50 đồng so với cuối tuần qua. Hiện giá bán ra của USD trên thị trường tự do cao hơn các ngân hàng 320 đồng.

Giá USD tự do sáng 23.12 tăng vọt ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD thế giới tăng nhẹ sáng đầu tuần. Chỉ số USD-Index đạt 107,56 điểm, tăng 0,2 điểm so với hôm qua. Theo Bloomberg, trong tuần qua, sau khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) giảm lãi suất 0,25% và dự báo sẽ tiến hành ít đợt cắt giảm lãi suất hơn vào năm tới cũng như báo hiệu mối lo ngại về việc lạm phát đang quay trở lại, đồng đô la Mỹ tăng lên cao nhất kể từ năm 2022. Điều này khiến nhiều đồng nội tệ các nước xuống thấp.

Từ Brazil đến Hàn Quốc, các ngân hàng trung ương đang xoay xở đủ mọi cách để ổn định tỷ giá khi sự trỗi dậy của đồng đô la Mỹ đẩy giá đồng tiền ở những thị trường này xuống mức thấp nhất trong nhiều năm. Trong tuần qua, đồng won của Hàn Quốc giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 15 năm, trong khi đồng rupee của Ấn Độ và đồng real của Brazil rơi xuống mức thấp nhất mọi thời đại... Ngay cả các nước phát triển cũng đang cảm nhận sức nóng của USD. Hôm 20.12, Nhật Bản cảnh báo chống đầu cơ tiền tệ sau khi đồng yen rơi xuống mức thấp nhất trong 5 tháng so với đô la. Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Katsunobu Kato tuyên bố, chính quyền sẽ có hành động thích hợp nếu có xảy ra biến động quá mức trên thị trường ngoại hối...