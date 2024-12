Giá USD hôm nay 24.12.2024: Đô tự do tiếp tục tăng cao

Sáng 24.12, tỷ giá trung tâm giữa VND với USD do Ngân hàng Nhà nước công bố giảm 7 đồng so với hôm qua, xuống còn 24.308 đồng. Với biên độ +/-5%, các ngân hàng thương mại được phép bán ra là 25.523 đồng và giá sàn 23.093 đồng. Ngay sau đó, giá USD tại các ngân hàng thương mại cũng giảm tương ứng. Chẳng hạn, Vietcombank mua USD chuyển khoản ở mức 25.223 đồng, bán ra 25.523 đồng, giảm 7 đồng so với hôm qua. Tương tự, Eximbank mua chuyển khoản ở mức 25.250 đồng và bán ra 25.523 đồng, giảm 7 đồng…

Ngược lại, giá USD tự do vẫn tiếp tục tăng. Tại một số điểm thu đổi ngoại tệ tại TP.HCM, giá USD được mua vào ở mức 25.800 đồng và bán ra 25.900 đồng, tăng 40 đồng so với hôm qua.

Giá USD tự do sáng 24.12 tiếp tục tăng ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD thế giới tiếp tục duy trì xu hướng tăng. Chỉ số USD-Index đạt 108, 12 điểm, tăng 0, 64 điểm so với hôm qua. Đồng bạc xanh tăng cao và dao động ở mức đỉnh hai năm trong phiên đầu tuần sau các cuộc họp gần đây của các ngân hàng trung ương toàn cầu, đặt ra kỳ vọng về nhiều lộ trình cắt giảm lãi suất khác nhau vào năm tới. Tuần trước, Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đã chính thức công bố dự kiến sẽ cắt giảm lãi suất với tốc độ thận trọng hơn so với dự đoán của thị trường, thúc đẩy cả đồng bạc xanh và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng mạnh.

Một yếu tố khác cũng hỗ trợ tâm lý nhà đầu tư là việc Quốc hội Mỹ đã thông qua luật chi tiêu vào thứ bảy, giúp tránh được tình trạng đóng cửa chính phủ. Dữ liệu kinh tế từ Bộ Thương mại mới đây cũng cho thấy các đơn đặt hàng mới đối với hàng hóa vốn quan trọng của Mỹ đã tăng vọt vào tháng 11, một dấu hiệu khác cho thấy nền kinh tế vẫn vững mạnh khi bước vào năm mới. Theo nhiều nhà phân tích, trong thời gian tới sẽ có thêm yếu tố tác động nữa là chính sách thuế quan khi ông Donald Trump chính thức lên nắm quyền. Khi đó, thị trường ngoại hối nói chung và đồng USD sẽ có nhiều biến động lớn...