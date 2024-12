Giá USD hôm nay 29.12.2024: Trong nước giảm dù thế giới duy trì đà tăng

Giá USD trong tuần này quay đầu hạ nhiệt sau khi có nhiều ngày tăng trước đó. Hiện Vietcombank mua USD chuyển khoản ở mức 25.238 đồng, bán ra 25.538 đồng, giảm 2 đồng so với cuối tuần trước. Tương tự, Eximbank mua chuyển khoản 25.240 đồng và bán ra 25.538 đồng, giảm 30 đồng ở chiều mua vào và giảm 2 đồng ở chiều bán ra sau một tuần…

Giá USD tự do tiếp tục tăng 10 đồng so với hôm qua, lên 25.760 đồng, bán ra 25.860 đồng. Trong tuần, giá USD tự do có nhiều ngày tăng vọt lên gần sát 26.000 đồng nhưng sau đó quay đầu đi xuống. Ở mức hiện tại, giá USD tự do không thay đổi so với cuối tuần trước.

Giá USD trong các ngân hàng thương mại giảm trong tuần này ẢNH: NGỌC THẮNG

Trong khi đó, giá euro tăng trở lại. Chẳng hạn, Vietcombank mua euro chuyển khoản ở mức 26.077 đồng, bán ra 27.232 đồng, tăng 115 đồng ở chiều mua vào và tăng 120 đồng ở chiều bán ra. Riêng đồng yen Nhật tiếp tục đi xuống khi được Vietcombank mua vào với giá 155,5 đồng, bán ra 164,54 đồng, giảm 1 đồng…

Chỉ số USD-Index hiện đạt 107,79 điểm, tăng 0,55 điểm so với cuối tuần trước. Trong tuần này, giao dịch trên thị trường khá chậm do Mỹ và nhiều nước nghỉ lễ Giáng sinh. Đồng bạc xanh duy trì sức mạnh sau khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) dự báo chỉ có thêm 2 đợt cắt giảm lãi suất trong năm 2025 thay vì 4 đợt như dự báo trước đó. Hơn nữa, các nhà đầu tư kỳ vọng giá USD cũng tiếp tục tăng do các chính sách của ông Donald Trump khi chính thức giữ chức Tổng thống Mỹ trong đầu tháng 1. Điều này đã đẩy USD tăng giá so với các đồng tiền khác, mặc dù vẫn còn nhiều bất ổn về chính sách và quan ngại về tác động cụ thể của chúng...