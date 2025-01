Giá USD hôm nay 5.1.2025: Đà tăng tiếp tục trong khi euro quay đầu giảm

Giá USD thế giới tiếp tục ghi nhận một tuần tăng cao. Chỉ số USD-Index hiện đạt 108,8 điểm, tăng 1,1 điểm so với cuối tuần trước. Điều này kéo theo giá USD trong nước cũng đồng loạt tăng. Cụ thể, ngân hàng Vietcombank mua USD chuyển khoản ở mức 25.250 đồng, bán ra 25.550 đồng, tăng 12 đồng so với cuối tuần trước. Tương tự, Eximbank mua chuyển khoản 25.270 đồng và bán ra 25.550 đồng, tăng 30 đồng ở chiều mua vào và tăng 12 đồng ở chiều bán ra sau một tuần… Ngược lại, giá USD tự do hiện được mua vào 25.760 đồng, bán ra 25.860 đồng, không thay đổi so với cuối tuần trước.

Giá USD tiếp tục tăng trong khi euro quay đầu đi xuống trong tuần đầu tiên của năm mới 2025 ẢNH: NGỌC THẮNG

Trong khi đó, giá euro quay đầu giảm. Chẳng hạn, Vietcombank mua euro chuyển khoản ở mức 25.734 đồng, bán ra 26.874 đồng, giảm 343 đồng ở chiều mua và giảm 358 đồng ở chiều bán ra sau một tuần. Riêng đồng yen Nhật tăng trở lại khi được Vietcombank mua vào với giá 156,2 đồng và bán ra 165,28 đồng, cao hơn cuối tuần trước 0,7 - 0,8 đồng…

Giá USD thế giới lên mức cao nhất trong hai năm ngay trong ngày giao dịch đầu tiên của năm 2025. Nhiều nhà phân tích cho rằng, đồng bạc xanh đi lên xuất phát từ kỳ vọng tăng trưởng của Mỹ sẽ vượt trội so với các nước khác và lãi suất của Mỹ sẽ duy trì ở mức tương đối cao sau khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) dự báo chỉ giảm lãi suất hai đợt trong năm nay. Điều này gây áp lực lên tỷ giá hối đoái tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Tuy nhiên, theo Công ty chứng khoán Vietcap, áp lực mất giá của VND sẽ giảm bớt trong các quý tới khi nguồn cung ngoại tệ từ FDI, kiều hối, thặng dư thương mại hàng hóa và thâm hụt thương mại dịch vụ thu hẹp sẽ hỗ trợ Ngân hàng Nhà nước trong việc quản lý tỷ giá USD/VND. Trên cơ sở đó, nhóm phân tích Vietcap dự báo tỷ giá USD/VND sẽ ổn định trong giai đoạn 2025, 2026 và 2027.