Giá USD hôm nay 3.11.2024: Hạ nhiệt sau nhiều tuần liên tục tăng cao

Giá USD tiếp tục ghi nhận một tuần đi xuống. Cụ thể, Vietcombank mua USD chuyển khoản ở mức 25.114 đồng, bán ra 25.454 đồng, giảm 13 đồng so với cuối tuần trước; ngân hàng Eximbank mua USD với giá 25.110 đồng, bán ra 25.454 đồng, giảm 13 đồng… Riêng giá USD tự do tăng cao so với cuối tuần trước khi mua vào 25.700 đồng và bán ra 25.800 đồng.

Ngược lại, giá euro tiếp tục tăng. Chẳng hạn, Vietcombank mua euro chuyển khoản ở mức 27.041 đồng, bán ra 28.239 đồng, tăng 5 đồng sau một tuần. Trong khi đó, đồng yen Nhật giảm nhẹ khi Vietcombank mua vào với giá 161,53 đồng và bán ra 169,21 đồng, thấp hơn cuối tuần trước 1 đồng…

Giá USD trong các ngân hàng ghi nhận sụt giảm trong tuần ẢNH: NGỌC THẮNG

Tỷ giá USD/VND đã tăng trong cao trong tháng 10 theo biến động trên thị trường thế giới, Dù vậy, Công ty chứng khoán Rồng Việt cho rằng hiện chỉ số USD-Index chưa vượt đỉnh cũ nên có thể tỷ giá USD/VND vẫn giao dịch quanh vùng này.

Trên thị trường, Ngân hàng Nhà nước vẫn điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt và hiện tại khi tỷ giá hối đoái lên cao, cơ quan điều hành đã bán USD can thiệp nhằm kiểm soát đà mất giá của tiền đồng.

Giá USD thế giới cũng ghi nhận mức tăng trong tuần này. Hiện tại, chỉ số USD-Index đạt 104,28 điểm, tăng 0,5 điểm so với cuối tuần trước. Các dữ liệu công bố trong tuần gồm chỉ số tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ tăng 2,1% vào tháng 9, ít hơn mức 2,3% đã điều chỉnh tăng vào tháng 8 và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp giảm cho thấy kinh tế Mỹ vẫn tăng mạnh. Hiện chỉ số PCE đã về gần sát mục tiêu lạm phát 2% của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed). Chính vì vậy hầu như các chuyên gia kinh tế lẫn nhà đầu tư đều dự báo Fed sẽ giảm lãi suất 0,25% tại cuộc họp sắp diễn ra. Đồng USD vẫn còn neo cao khi mức độ giảm lãi suất thấp…