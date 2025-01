Giá USD hôm nay 14.1.2025: Đô tự do lao dốc

Sáng 14.1, tỷ giá trung tâm giữa VND với USD do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 24.346 đồng, tăng 3 đồng so với hôm qua. Ngay sau đó, giá USD tại các ngân hàng thương mại đồng loạt tăng. Cụ thể, ngân hàng Vietcombank hiện mua USD chuyển khoản ở mức 25.203 đồng, bán ra 25.563 đồng, tăng 18 đồng so với hôm qua. Tương tự, BIDV cũng tăng 1 đồng khi mua chuyển khoản lên 25.203 đồng và bán ra lên 25.563 đồng…

Ngược lại, giá USD tự do tiếp tục giảm mua vào xuống 25.650 đồng và bán ra xuống 25.750 đồng, thấp hơn hôm qua 50 đồng.

Giá USD tự do tiếp tục giảm sáng 14.1 ẢNH: NGỌC THẮNG

Trên thị trường thế giới, giá USD không biến động khi chỉ số USD-Index ở mức 109,46 điểm. Chỉ số đồng USD đã tiến lên mức cao nhất kể từ tháng 11.2022, sau khi báo cáo việc làm của Mỹ nhấn mạnh sức mạnh của nền kinh tế và làm lu mờ triển vọng hạ lãi suất của Fed. Hiện tại, thị trường dự báo Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ giảm 0.25% lãi suất trong năm nay, thấp hơn so với kỳ vọng giảm 0,4% lãi suất vào tuần trước.

Theo Bloomberg, các thành viên trong nhóm kinh tế của Tổng thống đắc cử Donald Trump đang thảo luận về phương án tăng thuế quan từ từ từng tháng. Cách tiếp cận này sẽ cho phép Mỹ tăng cường lợi thế đàm phán với các đối tác thương mại và tránh gây cú sốc lạm phát trong nước. Một trong các ý tưởng được cân nhắc là tăng thuế quan 2 - 5% mỗi tháng. Tuy nhiên, đề xuất này vẫn đang ở trong giai đoạn đầu và chưa được trình lên ông Trump. Trước đó, trong quá trình tranh cử, ông Donald Trump đề xuất tăng thuế quan tối thiểu 10 - 20% lên mọi hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ và đánh thuế từ 60% trở lên đối với các sản phẩm Trung Quốc. Điều này khiến các nhà đầu tư lo ngại lạm phát sẽ duy trì ở mức cao dưới ảnh hưởng của thuế quan mới. Từ đó, chính sách lãi suất của Fed càng trở nên phức tạp và khó dự báo hơn...