Giá USD hôm nay 8.1.2025: Tiếp đà đi xuống

Sáng 8.1, giá USD thế giới tăng trở lại. Chỉ số USD-Index đạt 108,53 điểm, tăng 0,3 điểm so với hôm qua. Trong nước, tỷ giá trung tâm giữa VND với USD do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 24.330 đồng, giảm 2 đồng so với hôm qua.

Tương tự, giá USD tại các ngân hàng thương mại cũng tiếp tục giảm. Chẳng hạn, ngân hàng Vietcombank niêm yết giá mua USD chuyển khoản xuống 25.186 đồng, bán ra 25.546 đồng, giảm 62 đồng ở chiều mua và giảm 2 đồng ở chiều bán ra so với hôm qua. Ngân hàng Eximbank giảm 20 đồng ở chiều mua chuyển khoản, xuống còn 25.190 đồng và giảm 2 đồng ở chiều bán ra, xuống 25.546 đồng… Giá USD tự do cũng tiếp tục đi xuống. Hiện một số điểm thu đổi ngoại tệ tại TP.HCM mua vào ở mức 25.660 đồng và bán ra 25.760 đồng, giảm 40 đồng.

Giá USD sáng 8.1 tiếp tục đà đi xuống ẢNH: NGỌC THẮNG

Đồng USD thế giới mạnh lên do Mỹ ghi nhận thị trường việc làm nhìn chung ổn định và lĩnh vực dịch vụ vẫn mạnh mẽ. Dữ liệu công bố hôm qua cho thấy số lượng việc làm tại Mỹ tăng bất ngờ vào ngày cuối cùng của tháng 11 với 259.000 lên 8,098 triệu việc, mặc dù việc tuyển dụng đang chậm lại. Tính trong cả tháng 11, số việc làm đã giảm 125.000 xuống còn 5,269 triệu.

Hoạt động của ngành dịch vụ Mỹ cũng tăng tốc vào tháng 12. Chỉ số nhà quản lý mua hàng phi sản xuất (PMI) của Viện Quản lý cung ứng công bố cho thấy tháng 12 đã tăng lên 54,1 từ mức 52,1 vào tháng 11. Ngay sau các báo cáo này, lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm đã tăng hơn 7 điểm lên 4,693% và trước đó đạt mức đỉnh trong phiên là 4,699% - mức cao nhất kể từ tháng 4.2024. Ngoài báo cáo của ISM, thị trường cũng đang lo ngại rằng kế hoạch thuế quan của Tổng thống đắc cử Donald Trump sẽ thúc đẩy lạm phát và làm chậm quá trình giảm lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed). Nhiều nhà đầu tư dự đoán 95% khả năng Fed tạm dừng nới lỏng chính sách tiền tệ trong tháng này và chỉ có 4,8% khả năng sẽ tiếp tục nới lỏng.