Giá USD hôm nay 31.12.2024: Tăng 4,6% trong cả năm

Sáng 31.12, trong phiên giao dịch cuối cùng của năm 2024, tỷ giá trung tâm giữa VND với USD do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 24.335 đồng, tăng 8 đồng so với hôm qua. Tương tự, giá USD tại các ngân hàng thương mại cũng đồng loạt tăng. Cụ thể, Vietcombank tăng 8 đồng, đưa giá mua USD chuyển khoản lên 25.251 đồng, bán ra 25.551 đồng, tăng 5 đồng; BIDV cũng tăng 8 đồng khi mua chuyển khoản ở mức 25.256 đồng, bán ra 25.251 đồng… Riêng giá USD tự do đứng yên khi tiếp tục mua vào 25.750 đồng và bán ra 25.850 đồng.

Như vậy, tính chung cả năm 2024, tỷ giá trung tâm tăng 2%. Trong khi đó, giá USD tại các ngân hàng thương mại tăng 1.131 đồng, tương ứng tăng 4,6%. Thậm chí có thời điểm trong năm, giá USD tại các ngân hàng đã ghi nhận mức tăng 5% so với đầu năm.

Giá USD tại các ngân hàng thương mại tăng 4,6% trong năm 2024 ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Giá USD thế giới tăng nhẹ khi chỉ số USD-Index đạt 107,86 điểm, cao hơn hôm qua 0,1 điểm. Tổng cộng sau một năm, chỉ số USD-Index đã tăng 6,8 điểm, tương ứng tăng 6,6%. Lần gần nhất chỉ số này đã đạt mức cao nhất trong hai năm là 108,54 điểm vào ngày 20.12 và hiện nay cũng vẫn xoay quanh mức đỉnh này. Theo một số nhà phân tích, đồng bạc xanh tăng giá mạnh khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất ít hơn vào năm tới. Chênh lệch lãi suất giữa Mỹ và các nền kinh tế khác khiến tài sản định giá bằng USD hấp dẫn, từ đó kéo giá USD lên cao.

Điều đó kéo theo các đồng tiền khác bị ảnh hưởng do chênh lệch lãi suất, cả yen Nhật. Tỷ giá USD/JPY ghi nhận tăng 11,4% trong năm. Một số nhà phân tích cho rằng, đồng yen có khả năng được hưởng lợi vào năm tới khi Ngân hàng Nhật Bản dự kiến tăng lãi suất...