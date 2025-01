Giá USD hôm nay 13.1.2025: Đô tự do tiếp tục đi lùi

Sáng 13.1, giá USD trong nước tiếp tục giảm. Cụ thể, ngân hàng Vietcombank hiện mua USD chuyển khoản ở mức 25.185 đồng, bán ra 25.545 đồng, giảm 13 đồng so với cuối tuần qua. Tương tự, BIDV cũng giảm 13 đồng khi mua chuyển khoản xuống 25.185 đồng và bán ra 25.545 đồng…

Giá USD tự do cũng giảm 10 đồng so với hôm qua khi mua vào 25.700 đồng và bán ra xuống 25.800 đồng.

Giá USD trong nước ngày 13.1 tiếp tục giảm ẢNH:NGỌC THẮNG

Giá USD thế giới đứng ở mức cao với chỉ số USD-Index đạt 109,49 điểm, không thay đổi so với hôm qua. Nhiều nhà phân tích cho rằng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) vẫn duy trì lãi suất ở mức cao trong khi nhiều ngân hàng trung ương lớn trên thế giới đã giảm lãi suất mạnh hơn. Điều đó làm tăng khoảng cách lợi suất giữa USD và các đồng tiền khác, khiến đồng bạc xanh hấp dẫn hơn. Bên cạnh đó, vốn được xem là đồng tiền dự trữ toàn cầu, USD được xem là “kênh trú ẩn an toàn” với nhà đầu tư khi bất ổn gia tăng do xung đột ở nhiều nơi vẫn chưa chấm dứt.

Sau báo cáo việc làm tháng 12.2024 của Mỹ cho thấy số lượng việc làm cao hơn dự đoán, đồng bạc xanh đã nhảy vọt lên mức cao khi các nhà đầu tư dự báo Fed sẽ tạm dừng chu kỳ cắt giảm lãi suất tại cuộc họp chính sách vào cuối tháng 1. Đồng thời Fed chỉ có thể giảm lãi suất một lần trong năm nay. Do vậy, báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 12.2024 của Mỹ dự kiến sẽ công bố vào ngày 15.1 được xem là tâm điểm chú ý của thị trường tài chính nói chung trong tuần này. Theo Investing.com, các nhà kinh tế dự đoán CPI tháng cuối cùng của năm 2024 tăng 2,9% so với cùng kỳ năm trước. Báo cáo CPI sẽ cho nhà đầu tư có thêm thông tin dự báo về chính sách sắp tới của Fed...