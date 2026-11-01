Cưới nhau 68 năm, vợ chồng U.90 bất ngờ được xã đến trao giấy kết hôn tận nhà

Ngày 1.11, ông Nguyễn Văn Điệt (85 tuổi) và bà Phạm Thị Thoán (86 tuổi), ở xã Hà Bắc, thành phố Hải Phòng, bất ngờ được cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã đến tận nhà trao giấy chứng nhận kết hôn. Đây là lần đầu tiên hai ông bà có giấy kết hôn sau gần 7 thập kỷ chung sống.

Do ông Nguyễn Văn Điệt (85 tuổi) và bà Phạm Thị Thoán (86 tuổi) lớn tuổi nên cán bộ xã đến tận nhà trao giấy chứng nhận kết hôn ẢNH: CTV

Người con trai trưởng của ông bà năm nay đã 67 tuổi. Đại gia đình có 8 người con (6 trai, 2 gái), 16 cháu nội ngoại và 21 chắt. Dù con cháu đã đông đủ, cuộc sống gia đình êm ấm, hai ông bà chưa từng nghĩ đến việc đăng ký kết hôn.

Mọi chuyện chỉ thay đổi khi ông bà muốn hoàn tất việc tặng cho nhà đất, để các con ổn định cuộc sống và duy trì nơi thờ cúng của gia đình.

Có giấy kết hôn để chia đất cho con trai

Theo gia đình, khi các con lập gia đình, ra ở riêng, ông bà đã mua nhà đất cho các con. Hiện hai ông bà còn khoảng 800 m² đất, gồm căn nhà đang sinh sống và khu đất làm nơi thờ cúng.

Tuổi đã cao, ông bà muốn dành 500 m² cho người con trai thứ 7, giữ lại 300 m² đang sử dụng làm nhà thờ. Trong quá trình tìm hiểu thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất, gia đình được hướng dẫn bổ sung giấy tờ chứng minh quan hệ hôn nhân. Lúc này, các con mới biết cha mẹ mình chưa từng đăng ký kết hôn.

Một người con sau đó đưa ông bà đến UBND xã Hà Bắc làm thủ tục. Sau khi tiếp nhận hồ sơ, cán bộ hẹn trả kết quả khoảng một tuần sau. Đến ngày hẹn, thay vì phải đi nhận giấy tờ, hai ông bà được cán bộ xã mang giấy chứng nhận kết hôn đến tận nhà.

Ông Nguyễn Hải Nam (thứ 2 từ phải qua), Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hà Bắc, thành phố Hải Phòng trao giấy chứng nhận kết hôn cho hai ông bà ẢNH: CTV

"Chúng tôi rất bất ngờ khi cán bộ đến tận nhà trao. Lẽ ra chúng tôi phải lên xã nhận. Vợ chồng tôi chẳng biết nói gì hơn mà chỉ biết cảm ơn cán bộ xã Hà Bắc đã giúp đỡ", ông Điệt nói.

Sự xuất hiện của cán bộ xã cũng khiến con cháu không kịp chuẩn bị cho dịp đặc biệt này. "Cán bộ đến nhà đột xuất quá nên con cháu chưa kịp chuẩn bị gì cho lễ 'mừng kết hôn' của hai cụ. Gia đình rất phấn khởi", chị Nghiệm Thị Thủy, cháu dâu của ông bà, chia sẻ.

Trao giấy kết hôn tận nhà vào chủ nhật

Trao đổi với Báo Thanh Niên, ông Nguyễn Hải Nam, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hà Bắc, thành phố Hải Phòng cho biết địa phương quyết định trao giấy chứng nhận kết hôn tại nhà vì hai ông bà tuổi đã cao, đi lại khó khăn. Sau khi sáp nhập đơn vị hành chính, trụ sở xã cách nhà hai ông bà 7 km.

"Chúng tôi muốn đến tận nhà trao giấy chứng nhận kết hôn, đồng thời chúc mừng sức khỏe, hạnh phúc hai cụ và gia đình. Đây cũng là kế hoạch nằm trong mô hình Văn phòng lưu động của xã, để hỗ trợ công dân là người già, người yếu thế thực hiện các thủ tục hành chính tại nhà", ông Nam nói.

Ngoài ra, việc trao giấy diễn ra vào chủ nhật, đúng ngày Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hà Bắc tổ chức làm việc theo mô hình "Chủ nhật không nghỉ". Theo ông Nam, mô hình được triển khai vào chủ nhật tuần thứ nhất và tuần thứ ba hằng tháng, nhằm tạo điều kiện cho người dân không thể đến giải quyết thủ tục hành chính trong tuần.

Đối tượng được hưởng lợi là người lao động tại doanh nghiệp, người làm việc xa nhà hoặc khó bố trí thời gian nghỉ làm từ thứ hai đến thứ sáu. Vào những ngày này, Trung tâm phân công cán bộ trực để hướng dẫn, tiếp nhận và xử lý các thủ tục hành chính thuộc phạm vi có thể thực hiện theo quy định.

Thay vì người dân phải sắp xếp công việc theo giờ hành chính, chính quyền chủ động mở thêm thời gian phục vụ, giúp người dân có thêm lựa chọn khi giải quyết giấy tờ.