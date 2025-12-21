Cuối tuần, 500 trai xinh, gái đẹp đến trường lúc sáng sớm để rèn thể lực

Không phải giờ học hay thi cử, các "thầy cô giáo tương lai" có mặt từ rất sớm để tham gia Hội thao Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2025.

Sáng 21.12, hội thao chính thức diễn ra với sự tham gia của hơn 500 sinh viên đến từ 21 Đoàn cơ sở trong toàn trường. Bên cạnh lực lượng vận động viên là đông đảo cổ động viên, tạo nên không khí sôi nổi, hào hứng ngay từ đầu giờ sáng. Đây là hoạt động thường niên trở thành một điểm hẹn quen thuộc của sinh viên mỗi năm.

Điểm nhấn mở màn của hội thao là màn đồng diễn thể dục quốc phòng. Trên sân, từng hàng sinh viên đứng thẳng tắp, động tác dứt khoát, đều đặn, tạo nên hình ảnh uy nghiêm, khiến ai nấy đều trầm trồ. Sự đồng đều trong từng nhịp tay, bước chân là kết quả của quá trình tập luyện kéo dài nhiều tuần liền.

Hừng hực sức trẻ của các "thầy cô giáo tương lai" trong bài đồng diễn thể dục quốc phòng ẢNH: AN VY

Nguyễn Ngọc Bảo Khoa, sinh viên tham gia đồng diễn, cho biết để có được màn trình diễn hoàn chỉnh, các bạn đã vừa học vừa tập trong khoảng 20 ngày.

"Gần một tháng luyện tập thực sự rất vất vả. Mình tập từ trưa đến tối. Có hôm về đến nhà vẫn tranh thủ tập thêm để nhớ bài. Nhưng càng tập càng thấy hào hứng vì cả đội tiến bộ rõ rệt", Khoa chia sẻ. Theo Khoa, điều khó nhất không chỉ là nhớ động tác mà còn là giữ sự đồng bộ với người khác.

Khoa (thứ 2 từ trái qua) cùng các bạn hồ hởi sau khi hoàn thành bài đồng diễn ẢNH: AN VY

Với Phan Nguyễn Minh Anh, việc được chọn tham gia bài thể dục đồng diễn là một niềm tự hào. Minh Anh nói rằng quá trình luyện tập giúp bạn có dịp gặp lại những người bạn từng học chung học phần giáo dục quốc phòng tại phân hiệu Long An trước đó.

"Ngoài việc rèn thể lực, tụi mình và thầy cô còn thân thiết với nhau hơn. Những buổi tập kéo dài khiến ai cũng mệt, nhưng nhờ vậy mà tinh thần tập thể được gắn kết rất rõ", Minh Anh bộc bạch.

Các bạn sinh viên chia sẻ rằng chính những buổi tập kéo dài, mồ hôi thấm ướt lưng áo đã kéo mọi người xích lại gần nhau hơn ẢNH: AN VY

Không chỉ có đồng diễn thể dục, hội thao năm nay còn bao gồm nhiều nội dung mang tính rèn luyện kỹ năng và bản lĩnh. Theo ban tổ chức, các phần thi được thiết kế phù hợp với đặc thù sinh viên sư phạm, vừa đảm bảo tính chuyên môn của môn học giáo dục quốc phòng và an ninh, vừa tạo cơ hội để sinh viên trải nghiệm, cọ xát trong môi trường kỷ luật, tập thể.

Anh Nguyễn Linh Phong, Phó bí thư Đoàn trường, Trưởng ban tổ chức hội thao, chia sẻ lực lượng tham gia hội thao đa số là những "thầy cô giáo tương lai".

Trong đó có không ít sinh viên sẽ trở thành giáo viên giảng dạy môn giáo dục quốc phòng và an ninh sau này. "Năm 2025 là năm thứ 12 hội thao được tổ chức. Đây không chỉ là sân chơi thi đấu, mà còn là môi trường để sinh viên rèn luyện sức khỏe, hun đúc ý chí, kỷ luật và bản lĩnh. Quan trọng hơn, giúp các bạn nhận thức rằng tri thức chỉ thực sự có giá trị khi gắn liền với trách nhiệm công dân và tinh thần cống hiến", anh Phong nói.

Theo anh Phong, giáo dục quốc phòng và an ninh với sinh viên không chỉ là một học phần bắt buộc trong chương trình đào tạo. Ở góc độ rộng hơn, đó còn là nhận thức về sự an nguy, sống còn của đất nước, là nền tảng góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân. Vì vậy, việc học không nên dừng lại ở lý thuyết, mà cần được nối dài bằng những trải nghiệm thực tiễn. "Thông qua rèn luyện, sinh viên được tôi luyện tác phong nghiêm túc, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần tập thể và niềm tự hào về truyền thống dựng nước, giữ nước của dân tộc", anh Phong chia sẻ thêm.

Dàn trai xinh, gái đẹp của Trường ĐH Sư phạm TP.HCM tụ hội tại hội thao ẢNH: AN VY

Hội thao năm nay được tổ chức với quy mô toàn trường, chia thành bảng chuyên và bảng không chuyên. Song song với các hoạt động tại TP.HCM, hội thao còn được tổ chức đồng thời tại phân hiệu Long An của trường. Tại đây, sinh viên tham gia 5 nội dung thi đấu gồm: bắn súng tiểu liên AK bằng hệ thống MBT03; chạy vũ trang vượt vật cản; tháo, lắp súng tiểu liên AK; gấp, xếp nội vụ; điều lệnh đội ngũ đơn vị cấp tiểu đội. Hình thức thi được tổ chức linh hoạt, chú trọng đánh giá thành tích tập thể, đặc biệt ở những nội dung đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các thành viên.

Vận động viên Lê Hùng Quân, sinh viên Khoa Giáo dục quốc phòng, cho biết tham gia hội thao mang lại cho bạn nhiều cảm xúc.

"Tụi mình thi đấu với tinh thần trung thực, cao thượng và cầu tiến. Ngoài chuyện thành tích, điều vui nhất là được giao lưu, học hỏi và gắn kết với bạn bè các khoa khác. Theo mình, những trải nghiệm này sẽ là hành trang quý giá, không chỉ trong học tập mà cả trong công việc sau này", Quân nói.