Cuối tuần bạn trẻ háo hức tìm đến nơi này để check-in với khinh khí cầu

Sáng 19.11, lễ hội School Fest 2023 với chủ đề Fly to Youniverse được tổ chức tại ký túc xá (KTX) khu B, ĐH Quốc gia TP.HCM (TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương), thu hút đông đảo sinh viên tham dự. Chương trình do Trung tâm quản lý KTX ĐH Quốc gia TP.HCM và các đơn vị phối hợp tổ chức với nhiều hoạt động văn nghệ, thể thao, trò chơi nhóm, gian hàng ẩm thực, thả khinh khí cầu...

Buổi sáng cuối tuần, nhiều sinh viên dậy sớm tham gia chạy bộ trong sự kiện School Fest 2023 HUỲNH NHI

Từ 7 giờ, sự kiện bắt đầu với hoạt động chạy bộ sôi nổi, thu hút hàng ngàn bạn trẻ từ các trường đại học tham gia. Võ Hoàng Thiên Ân, sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, cho biết sáng nay đã dậy từ 5 giờ 30 phút, chuẩn bị giày, nón và một tinh thần thoải mái, vui tươi để chạy bộ cùng mọi người.

"Mình là sinh viên năm nhất, lần đầu tiên được tham gia một sự kiện đông đúc như vậy, không khí rất vui tươi, ai cũng tràn đầy năng lượng. Mình được làm quen với nhiều bạn mới, cùng rèn luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe", Thiên Ân chia sẻ và nói sáng nay cảm nhận không khí trong lành, se lạnh hơn mọi ngày. Dù chạy bộ 1 vòng sân KTX nhưng chàng trai không mệt mỏi, ngược lại cảm thấy khỏe khoắn hơn rất nhiều.

Bạn trẻ thích thú tham dự chương trình HUỲNH NHI

So với ngày thường, không gian tại KTX khu B ĐH Quốc gia TP.HCM sáng nay mang màu sắc khác biệt với những quả khinh khí cầu đủ màu sắc... Theo thông tin từ ban tổ chức sự kiện, 4 quả khinh khí cầu mang đến ngày hội School Fest là loại mini, kích thước cao khoảng 7 m, dùng để trang trí và tạo không gian chụp ảnh cho bạn trẻ.

Sau khi tham gia chạy bộ, Trần Đoàn Thanh Trúc, sinh viên Khoa Y ĐH Quốc gia TP.HCM, háo hức cùng nhóm bạn tạo dáng với khinh khí cầu để lưu lại kỷ niệm. "Mình rất thích chương trình hôm nay, đủ hoạt động để tân sinh viên được giao lưu, kết bạn, biết thêm nhiều điều mới", Trúc nói.

Trong ngày hội, khinh khí cầu mini sẽ được thả theo 2 khung giờ, từ 7 - 9 giờ và 17 giờ đến hơn 18 giờ.

Nhiều sinh viên hào hứng check-in với khinh khí cầu rực rỡ THANH TRÀ

Đặng Ngọc Hân (phải), sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM làm quen với nhiều bạn mới khi tham gia sự kiện School Fest HUỲNH NHI

Bên cạnh hoạt động rèn luyện thể thao, chụp ảnh, bạn trẻ còn được khám phá những gian hàng ẩm thực "hot trend" với các món trà chanh giã tay, bánh đồng xu Hàn Quốc... cùng hàng loạt đồ ăn vặt, nước giải khát có giá bình dân.

Lê Anh Tú, sinh viên Trường ĐH Bách khoa TP.HCM, chia sẻ: "KTX hôm nay đông đúc hơn mọi ngày, có nhiều gian hàng phong phú cho chúng mình trải nghiệm mà không cần đi chơi xa. Tối nay còn có thêm sự kiện âm nhạc sôi động nên mình và các bạn sẽ tiếp tục tham gia để có một cuối tuần trọn vẹn niềm vui", Tú nói.

Cả ngày 19.11 sẽ có hàng chục gian hàng ẩm thực phục vụ ăn uống cho bạn trẻ ở KTX khu B ĐH Quốc gia TP.HCM HUỲNH NHI

Các món trà chanh, cà phê, nước trái cây có giá bình dân phù hợp với túi tiền sinh viên THANH TRÀ

Sự kiện School Fest sẽ kéo dài đến tối 19.11 với chương trình âm nhạc đặc biệt, quy tụ nhiều ca sĩ, rapper nổi tiếng. Không chỉ sinh viên mà bạn trẻ và người dân sống ở khu vực lân cận làng đại học Thủ Đức cũng có thể vào cửa tham gia miễn phí.