Cưỡng chế sai phạm tại chung cư Mường Thanh: Chủ đầu tư đã tháo dỡ 78 căn

Ngày 14.4, tại cuộc họp báo quý 1/2023 do UBND TP.Đà Nẵng tổ chức, trả lời câu hỏi liên quan đến tiến độ thực hiện công tác cưỡng chế tháo dỡ phần công trình vi phạm trật tự xây dựng của công trình Tổ hợp khách sạn Mường Thanh và căn hộ cao cấp Sơn Trà (gọi tắt chung cư Mường Thanh, tại P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn), ông Lê Văn Tuấn, Phó giám đốc Sở Xây dựng TP.Đà Nẵng, cho biết do dịch Covid-19 nên UBND Q.Ngũ Hành Sơn đã tạm dừng một thời gian việc cưỡng chế tháo dỡ theo quyết định của UBND TP.

"Vừa qua, chủ đầu tư đã tự nguyện tháo dỡ. Theo đó, đã tháo dỡ khoảng 50% với 78 căn hộ tại những khu vực theo thiết kế là diện tích bố trí bãi đỗ xe, khu vực nhà trẻ… cho khối chung cư. Thời gian đến, Sở Xây dựng phối hợp UBND Q.Ngũ Hành Sơn để tiếp tục triển khai quyết định cưỡng chế của UBND TP", ông Tuấn nói.

Công trình chung cư Mường Thanh có những sai phạm vẫn chưa được xử lý xong do các lý do khác nhau HOÀNG SƠN

Như Thanh Niên đã thông tin, việc tháo dỡ phần công trình vi phạm trật tự xây dựng của công trình chung cư Mường Thanh căn cứ theo Quyết định số 4527 ngày 7.10.2019 của Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, Quyết định số 5449 ngày 29.11.2019 của Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng (về việc sửa đổi, bổ sung quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả) và Quyết định số 3758 ngày 7.10. 2020 của Chủ tịch TP.Đà Nẵng (về việc gia hạn thời gian cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả).

Phạm vi thực hiện cưỡng chế theo Quyết định số 5516 ngày 4.12.2019 của UBND TP.Đà Nẵng về việc phê duyệt phương án, giải pháp phá dỡ.

Theo đó, tiến hành tổ chức tháo dỡ các hạng mục, phần công trình xây dựng sai nội dung giấy phép xây dựng số 235 ngày 17.2.2016 của Sở Xây dựng tại các tầng 2, 3, 4, 5, 35, 41, 42 và 2 tầng (gồm tầng kỹ thuật, tầng mái) thuộc công trình chung cư Mường Thanh.

UBND Q.Ngũ Hành Sơn khẳng định việc áp dụng biện pháp cưỡng chế tại chung cư Mường Thanh nhằm đảm bảo thực hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong lĩnh vực trật tự xây dựng trên địa bàn quận, thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về xây dựng.